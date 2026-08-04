Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 17h ngày 4/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Nguồn: VNDMS

Các chuyên gia khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Đông ra khỏi khu vực Biển Đông. Vì vậy, áp thấp nhiệt đới/bão không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết đất liền và vùng ven biển nước ta.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển hướng Đông Đông Nam, tốc độ chậm chỉ khoảng 5km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16h ngày 5/8, vị trí tâm bão trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines), cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông, tốc độ vẫn 5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 6/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines), cường độ còn cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới lại đổi hướng, di chuyển hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 5-10km/h, tiếp tục suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 16h ngày 7/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippines), cường độ giảm dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc mưa lớn diện rộng

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ chiều tối nay 4/8 đến 6/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 90-170mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, đêm 6/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày 7/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Những địa phương có nguy cơ cao xảy ra mưa to gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 4/8 đến đêm 6/8 phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi (tập trung ở các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng).