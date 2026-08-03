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Chiều 3/8, dự báo viên Lê Thị Hồng Vân, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật diễn biến đợt mưa lớn sắp diễn ra tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Theo đó, từ chiều 4/8 đến hết ngày 6/8, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh bước vào một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo tổng lượng mưa cả đợt tại các khu vực trên phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi vượt ngưỡng 300mm. Mưa lớn tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều tối, đêm và sáng sớm.

Chi tiết lượng mưa: Từ chiều 4/8 đến hết ngày 5/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn >100mm/3h. Từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, mưa lớn tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 170mm.

Miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo viên nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố được cảnh báo có khả năng cao xảy ra mưa to gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trước khi xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, ngay từ chiều tối nay 3/8 đến sáng 4/8, mưa giông và mưa lớn cục bộ tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 10-35mm, có nơi trên 100mm; tập trung tại các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, trong các cơn mưa giông có nguy cơ cao đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, lượng mưa tích tụ lớn trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Người dân khu vực miền núi cần đề phòng tối đa nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất đá trên các sườn dốc.