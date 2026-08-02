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El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến cuối năm

Theo dự báo viên Hoàng Mai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến tuần cuối tháng 7, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1,4 độ C. Hiện tượng El Nino được dự báo tiếp tục kéo dài đến cuối năm 2026, với xác suất duy trì ở mức 90-95% và có xu hướng mạnh thêm.

Dưới tác động của El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam trong tháng 8 được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm (thông thường trung bình nhiều năm đạt khoảng 2,4 cơn trên biển và 0,9 cơn đổ bộ).

“Mặc dù số lượng giảm, trọng tâm chịu ảnh hưởng của các xoáy thuận nhiệt đới trong thời gian này vẫn tập trung ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ”, dự báo viên Hoàng Mai nhận định.

Tháng 8 bước vào cao điểm mưa lớn, nguy cơ thiên tai gia tăng

Dự báo viên Hoàng Mai cho biết, tháng 8 là thời kỳ cao điểm mùa mưa tại Bắc Bộ. Dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, kết hợp với khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới sẽ làm gia tăng lượng mưa tại nhiều khu vực.

Tháng 8 bước vào cao điểm mùa mưa ở miền Bắc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cụ thể, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế và khu vực cao nguyên Trung Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%. Các khu vực còn lại phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Cơ quan dự báo cảnh báo người dân cần đề phòng các đợt mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, đồng thời gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và khu vực đô thị.

Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng phân hóa giữa các vùng

Nhiệt độ trung bình tháng 8 trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ; riêng một số nơi ở duyên hải Nam Trung Bộ có thể cao hơn trên 1 độ.

Xu hướng nắng nóng trong tháng có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các đợt nắng nóng có xu hướng giảm dần về tần suất và cường độ, thì khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng hơn so với trung bình nhiều năm.

Tháng 7 ghi nhận 2 cơn bão và nhiều đợt mưa lớn Trong tháng 7/2026, Biển Đông xuất hiện hai cơn bão. Bão số 1 (Maysak) đổ bộ khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 8-9, giật cấp 12 trước khi suy yếu trên đất liền Trung Quốc; bão số 2 (Noul) đổ bộ vào phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bắc Bộ trải qua 6 đợt mưa, nổi bật là đợt từ ngày 27-31/7 với nhiều nơi mưa to đến rất to, riêng Quảng Hà (Quảng Ninh) ghi nhận lượng mưa 355mm. Thanh Hóa - Huế có 4 đợt mưa, duyên hải Nam Trung Bộ có 3 đợt, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và giông. Một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa vượt giá trị lịch sử cùng kỳ. Cùng với mưa lớn, tháng 7 cũng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, trong đó Bắc Bộ có một đợt nắng nóng diện rộng, còn khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ ghi nhận ba đợt nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ, có nơi vượt 40 độ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, cơ quan khí tượng khuyến cáo các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là dự báo ngắn hạn từ 1-3 ngày; để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, ứng phó kịp thời với thiên tai và bảo đảm an toàn cho người và tài sản.