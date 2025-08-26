Trao đổi với P.V VietNamNet, bà Trần Thị Huệ - Chủ tịch UBND xã Tiên Trang (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) – cho biết một tàu hàng trọng tải lớn hiện đang trôi dạt và mắc kẹt tại vùng biển xã Tiên Trang.

Tàu hàng 23.000 tấn mắc kẹt ở vùng biển Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, tàu Thanh Thành Đạt 99 dài 151 m, rộng 26 m, trọng tải khoảng 23.000 tấn, trước đó neo đậu tại tỉnh Ninh Bình. Tối 25/8, khi thấy bão ngớt, tàu rời neo để vào cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) bốc hàng thì bất ngờ mất lái, trôi dạt vào bãi biển thôn Bình, xã Tiên Trang.

Hiện con tàu nằm cách bờ chưa đầy 100m và đang mắc kẹt, chưa thể di chuyển.

Cũng theo bà Huệ, thời điểm xảy ra sự việc trên tàu có 19 người (gồm 18 thuyền viên và thuyền trưởng). Rất may, toàn bộ những người trên tàu đều an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Chúng tôi túc trực cả đêm qua để theo dõi diễn biến, kịp thời hỗ trợ nếu thuyền viên phát tín hiệu kêu cứu hoặc có sự cố bất thường. Địa phương cũng đã báo cáo cấp trên về vụ việc này”, bà Huệ thông tin.