Cập nhật vào lúc 23h ngày 25/8, bão số 5 (Kajiki) vẫn di chuyển chậm và gió vẫn đang gào rít. Lúc 22h ngày 25/8, tâm bão trên đất liền Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh), gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển Tây Tây Bắc 10 km/h.

Dự báo, khoảng sáng 26/8, bão khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) ghi nhận gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) gió cấp 7, giật cấp 10; Hòn Ngư (Nghệ An) gió cấp 8, giật cấp 11. Ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa gió cấp 6-8, giật cấp 9.

Đặc biệt, Nghệ An - Hà Tĩnh gió cấp 8-10, giật cấp 12-15; trong đó Diễn Châu (Nghệ An) gió cấp 10, giật cấp 12; Đô Lương gió giật cấp 15; Vinh giật cấp 12; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) gió cấp 10, giật cấp 13.

Nước dâng ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) 1,01m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,66m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51m. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Quảng Trị đã có mưa vừa, to, có nơi trên 550mm.

Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, vùng tâm bão đổ bộ, có nhiều cây cối bị bật gốc, gãy đổ và nhiều dây cáp điện bị đứt, biển hiệu quảng cáo bị hư hỏng nghiêm trọng.

Trong cùng ngày, Công an xã Đức Châu, Nghệ An đã sử dụng ô tô công vụ, phao bè và một số dụng cụ, phương tiện để tiếp cận, đưa sản phụ L. . (SN 1984, trú tại xóm Đồng Hà) có dấu hiệu chuyển dạ vượt vùng bị cô lập đến Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu an toàn.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân tại khu vực bị ảnh hưởng của bão. Ảnh: CACC

Còn tại Hà Tĩnh, Công an xã Cẩm Duệ đã kịp thời đưa ông Bùi Đức Vịnh (SN 1964, trú thôn Mỹ Đông) không may bị ngã gãy xương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Đáng chú ý, lực lượng Công an xã Đông Kinh đã hỗ trợ và cứu giúp 5 người đang trú bão trong nhà tắm, trong khi nhà bị bay mái tôn.

Cán bộ, chiến sĩ tiếp cận ngôi nhà có ánh đèn pin, phát hiện trong nhà tắm có 5 người nên triển khai ứng cứu. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Cụ thể, nhận được tin báo, cán bộ Công an xã Đông Kinh cử lực lượng xuống địa bàn. Khi xuống tận nhà hộ dân thì cửa nhà đều đóng kín, cây đổ ngổn ngang và mái nhà bằng tôn bị bóc, gõ cửa nhưng không có ai lên tiếng.

Khi cán bộ, chiến sĩ lên xe để đi về thì phát hiện có đèn pin trong nhà nên nhanh chóng tiếp cận. Tại đây, các chiến sĩ phát hiện trong nhà tắm có 5 người (gồm cụ bà gần 80 tuổi, người mẹ và 3 con nhỏ). Khi phát hiện thấy lực lượng công an, người mẹ và các con òa lên khóc.

Công an Hà Tĩnh xuyên đêm cắt, dọn cây đổ sau bão

Bão số 5 đổ bộ vào địa bàn Hà Tĩnh quật gãy hàng loạt cây xanh, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, nhiều hạng mục công trình công cộng hư hỏng, gây ách tắc, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cột điện và cây đổ chắn ngang đường ở phường Hải Ninh

Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho người dân sau bão, ngay trong đêm, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng có mặt trên các tuyến đường, tại các xã, phường nỗ lực khắc phục hậu quả.

Một cây lớn đổ sạp chắn hết đường

Trong đêm 25/8, bất chấp mưa gió bão quần thảo đến nửa đêm, lực lượng công an đã có mặt trên khắp các địa bàn khẩn trương dọn dẹp, cắt tỉa cây gãy đổ, giải tỏa vật cản trên đường để đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp xuống từng hộ dân để động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ nhỏ đến nơi tránh trú an toàn.

Cây đa cổ thụ ở phường Thành Sen đổ chắn hết lối đi, lực lượng chức năng triển khai cắt, dọn

Sau cơn bão, công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền tập trung hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, thu dọn cây cối, khôi phục giao thông… để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Công an xã, phối hợp với các đơn vị ở địa phương khẩn trương dọn dẹp trong đêm để các tuyến đường được thông.

Theo thống kê sơ bộ, đến 18h ngày 25/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, bão số 5 đổ bộ vào đất liền đã khiến 1 người tử vong tại Hà Tĩnh. Đồng thời, bão cũng đã làm 8 người bị thương (Hà Tĩnh: 4 người, Quảng Trị: 4 người); 621 căn nhà tốc mái, 144 nhà ngập, 22 cột điện gãy đổ.

Về nông nghiệp, bão số 5 đã gây thiệt hại 16.346 ha lúa bị ngập (trong đó, tỉnh Ninh Bình 911ha, Hà Tĩnh 13.327ha, Quảng Trị 2.108ha); 611ha rau màu và 2.058ha cây ăn quả và 4.443 cây xanh gãy đổ tại Hà Tĩnh.