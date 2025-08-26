Đến trưa nay (26/8), trên nhiều tuyến đường như Lê Nin, Mai Hắc Đế, Nguyễn Trãi, Nguyễn Sỹ Sách… thuộc các phường trung tâm của tỉnh Nghệ An, hàng trăm cây lớn nhỏ dọc 2 bên đường bị gió bão quật gãy, bật gốc, đổ gập ra đường chặn lối đi, đè lên nhiều ô tô, xe máy, làm đứt dây điện.

Cây bật gốc trên đường Mai Hắc Đế

Theo đó, tại đường Mai Hắc Đế, trước cửa Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, cây lớn bật gốc đổ ra đường, kéo cả dây điện xuống chặn lối đi khiến các phương tiện phải chuyển sang làn ngược chiều.

Nhiều tuyến đường ở các phường trung tâm tỉnh Nghệ An cây đổ khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn

Còn tại tuyến đường Lê Nin có hàng trăm cây lớn nhỏ bị đổ ra đường khiến cho giao thông di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn. Nhiều mái tôn nhà dân, biển quảng cáo bị cuốn bay ra đường…

Cây gãy cành và đè lên ô tô, xe máy ở một chung cư trên đường Nguyễn Sỹ Sách

Ngoài ra, trên tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách, cây gãy đổ, bật gốc cũng đè lên ô tô và nhiều xe máy ở một khu chung cư.

Anh Nguyễn Văn Việt, chủ một nhà hàng nằm trên đường Lê Nin cho hay: “Năm nay, tôi mở hàng ở đây được 8 năm rồi nhưng chưa bao giờ chứng kiến một trận gió mạnh như vậy. Gió làm bật gốc hết hàng cây trồng hàng chục năm ở đây, đứt hết dây điện gây mất điện trên địa bàn.”

Nhiều tuyến đường bị cây gãy đổ la liệt

Không những thế, tại khu vực xã Quỳnh Phú (Nghệ An), bão số 5 cũng làm hư hỏng nhiều ngôi nhà, nhà hàng, và làm bay hết mái tôn của người dân nơi đây.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp cùng chính quyền địa phương để cắt cây, giải tỏa giao thông.

Khu vực chờ xe buýt ở đường Mai Hắc Đế giao với Nguyễn Sỹ Sách

Một cây lớn đổ đè lên ô tô ở đường Lê Nin

Mái tôn bị thổi bay tứ tung

Một quầy bán hàng trên vỉa hè bị gió thổi bay

Cột sóng trên tòa nhà cao tầng bị gió làm gãy

Nhiều biển quảng cáo bị thổi rách, hư hỏng

Cây bật gốc đè lên ô tô

Nhiều nhà hàng ở Quỳnh Phú bị gió thổi bay tài sản. (Ảnh: Lê Dương)