Đây là đợt bàn giao có quy mô lớn nhất trong lịch sử hoạt động của bảo tàng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản mỹ thuật quốc gia.

Trong số 979 tác phẩm được bàn giao lần này có nhiều sáng tác thuộc nhiều thời kỳ, phản ánh chặng đường phát triển phong phú của mỹ thuật Việt Nam. Đây là thành quả lao động miệt mài của các thế hệ nghệ sĩ: từ những họa sĩ trưởng thành tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, lớp họa sĩ kháng chiến, đến đội ngũ được đào tạo tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và các tác giả đương đại.

Tác phẩm đa dạng về chất liệu và loại hình, mang đậm hơi thở thời đại cũng như dấu ấn sáng tạo cá nhân. Nhiều sáng tác thể hiện sự tìm tòi trong việc kết hợp bản sắc truyền thống với tư duy nghệ thuật hiện đại, tạo nên những thông điệp thẩm mỹ riêng biệt.

Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đánh giá đợt tiếp nhận là "cuộc chuyển giao lịch sử với quy mô lớn chưa từng có", có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác bảo tồn và lan tỏa giá trị nghệ thuật.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam ký biên bản tiếp nhận, chuyển giao.

"Quyết định chuyển giao thể hiện sự dũng cảm, đúng đắn và tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tất cả tác phẩm đều là tài sản quốc gia và Bảo tàng có trách nhiệm bảo tồn, phát huy hiệu quả trong thời gian tới", ông Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn cho biết, bộ sưu tập được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện, đầy tâm huyết của nhiều thế hệ họa sĩ, ngay cả trong giai đoạn điều kiện vật chất còn thiếu thốn.

Các tác phẩm được chuyển giao được chia thành 3 nhóm chính:

- Nhóm tranh cổ động, tranh biếm họa từ thập niên 1950, có giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.

- Nhóm tranh, tượng sáng tác trong thời kỳ kháng chiến và giai đoạn xây dựng đất nước.

- Nhóm tranh đồ họa nước ngoài, phản ánh sự giao lưu mỹ thuật quốc tế.

Không khó để nhận thấy mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn thời đại, phản ánh sự chuyển biến tư duy sáng tạo của nghệ sĩ qua từng giai đoạn phát triển của mỹ thuật Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, chỉ khi được trưng bày trong không gian bảo tàng phù hợp, tác phẩm mới thực sự sống, được giới thiệu đúng giá trị và tiếp cận công chúng một cách trọn vẹn.

Tại buổi lễ, khoảng 30 tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu tới công chúng.

Họa sĩ Lê Liên chia sẻ với PV VietNamNet, việc chuyển giao là hoạt động ý nghĩa, giúp các tác phẩm được bảo quản tốt hơn và có cơ hội được trưng bày thường xuyên, tiếp cận đông đảo công chúng. Theo ông, cuộc đời họa sĩ, được có tác phẩm trong bộ sưu tập của bảo tàng là vinh dự lớn lao. Vì vậy, kể cả khi tác phẩm có bán được 4-5 tỷ đồng cho giới sưu tập nước ngoài họa sĩ vẫn muốn tặng lại bảo tàng của Việt Nam để công chúng trong nước được thưởng thức.

Tại buổi lễ, khoảng 30 tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu đến người yêu nghệ thuật. Các sáng tác này được trưng bày từ ngày 12-17/1/2026.