Ông Lionel Klotz, du khách Canada, trở thành vị khách thứ 1 triệu của Bảo tàng Quảng Ninh trong năm 2025. Ông cùng gia đình đến Hạ Long trên chuyến tàu biển và tranh thủ ghé thăm Bảo tàng trong hành trình của mình.

Ông Lionel cho biết, rất bất ngờ và xúc động khi được thông báo là vị khách đặc biệt:

"Bảo tàng là điểm đến rất thú vị và khiến chuyến đi của tôi trở nên đáng nhớ hơn. Tôi cũng muốn dạo quanh phố xá và thử một vài món ăn địa phương", ông chia sẻ.

Nhiều du khách tới tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Cùng với ông Lionel, nhiều du khách quốc tế tỏ ra thích thú khi khám phá không gian trưng bày của Bảo tàng, từ hệ động thực vật phong phú của vịnh Hạ Long đến lịch sử vùng đất địa đầu Đông Bắc và văn hoá đặc sắc của các dân tộc địa phương.

Nhiều người đặc biệt ấn tượng với khu vực mô phỏng mỏ than sâu dưới lòng đất và hệ thống trưng bày về núi Yên Tử được thể hiện trực quan, sống động.

Nhiều du khách được tặng quà lưu niệm khi tới Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Là điểm đến thu hút du khách bên bờ vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh lần đầu tiên đạt mốc 1 triệu lượt khách trong năm, vượt xa con số 760.000 lượt của năm 2024.

Bên cạnh hệ thống hiện vật phong phú và kiến trúc độc đáo, bảo tàng còn đẩy mạnh xây dựng “bảo tàng số” với các dịch vụ như bán vé điện tử qua Zalo OA, thanh toán không tiền mặt, thuyết minh tự động song ngữ… Tỷ lệ khách sử dụng dịch vụ số hiện đạt 20-25%, góp phần nâng cao trải nghiệm và quảng bá hình ảnh địa phương.

Ông Lionel Klotz cùng vợ là vị khách thứ 1 triệu tham quan bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Ông Đỗ Quyết Tiến, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh cho biết, đây là sự kiện ghi dấu sự tin tưởng, yêu mến của du khách với Bảo tàng, đồng thời cũng khẳng định nỗ lực của đơn vị suốt thời gian qua. Dự kiến trong năm 2025, Bảo tàng Quảng Ninh sẽ đón 1,1 triệu lượt khách, phấn đấu tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026.

“Thời gian tới, Bảo tàng Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức trưng bày, ứng dụng công nghệ 3D, công nghệ thực tế ảo, đồng thời đưa vào khai thác thêm các dịch vụ nhằm tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian tham quan của du khách. Qua đó, Bảo tàng kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn hơn, góp phần phát triển du lịch Quảng Ninh”, ông Tiến cho biết.

Bảo tàng Quảng Ninh lần đầu đón 1 triệu lượt khách trong năm. Ảnh: Phạm Công