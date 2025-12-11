Xem clip:

Hủ tiếu ở miền Tây quen thuộc như món phở ở miền Bắc. Dọc những cung đường từ Vĩnh Long, Cần Thơ đến An Giang, Cà Mau, du khách dễ dàng bắt gặp những quán hủ tiếu mọc san sát, tấp nập từ sáng đến tối.

Tại Cần Thơ, đặc biệt ở khu vực quận Cái Răng (cũ), nghề làm hủ tiếu vẫn được gìn giữ như một nghề truyền thống. Trong số đó, “lò hủ tiếu Sáu Hoài” của ông Huỳnh Hữu Hoài được xem là điểm dừng chân nổi tiếng nhất với du khách.

Cách chợ nổi Cái Răng chỉ khoảng 1km, lò hủ tiếu này không chỉ bảo tồn phương pháp làm hủ tiếu truyền thống mà còn sáng tạo nhiều sản phẩm mới lạ như hủ tiếu nhiều màu từ nguyên liệu thiên nhiên, đặc biệt là món pizza hủ tiếu độc đáo.

Gia đình du khách Singapore trải nghiệm quy trình làm hủ tiếu

Gắn bó với cơ sở hơn 10 năm, bà Kim Ba (54 tuổi) cho biết, một mẻ hủ tiếu trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ: xay bột, pha bột, tráng bánh, phơi bánh, cắt sợi rồi tiếp tục phơi lần nữa cho thật ráo.

Để tạo màu sắc bắt mắt cho sợi hủ tiếu, chủ lò sử dụng bột nghệ, thanh long, lá dứa, hoa đậu biếc… rồi pha trực tiếp vào bột từ công đoạn ban đầu.

Sợi hủ tiếu nhiều màu sắc thu hút sự quan tâm của du khách

Theo bà Kim Ba, phần gian nan nhất chính là tráng bánh. “Người làm phải thật nhanh tay, chỉ cần chậm vài giây khi nhấc bánh ra khỏi nồi hấp là bánh sẽ bị rách. Bột chỉ hấp khoảng 30 giây, nên sự khéo léo quyết định chất lượng cả mẻ bánh”, bà chia sẻ.

Đến tham quan, du khách còn được trực tiếp tham gia các công đoạn như tráng bánh, cắt bánh đã phơi khô thành từng sợi. Sự trải nghiệm chân thực này khiến nhiều du khách cảm nhận rõ hơn nghề truyền thống vốn tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi kỳ công và sự kiên nhẫn.

Món pizza hủ tiếu - đặc sản độc lạ Cần Thơ

Thế nhưng, điều khiến du khách nhớ nhất về lò Sáu Hoài không phải chỉ ở hủ tiếu nhiều màu mà là món pizza hủ tiếu độc lạ, sáng tạo. Đây là món ăn giúp hủ tiếu miền Tây bước ra khỏi khuôn khổ các món quen thuộc như hủ tiếu nước hay hủ tiếu khô.

Thay vì dùng bột mì như pizza Ý, đế của pizza hủ tiếu được làm từ hủ tiếu bột lọc. Bột được chiên trong chảo dầu nóng cho đến khi vàng giòn, phồng nhẹ và tạo thành hình tròn giống đế pizza truyền thống.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở phần nhân (topping). Không phải phô mai, sốt cà hay xúc xích, pizza hủ tiếu được kết hợp từ trứng chiên, thịt khìa hầm mềm thấm vị, rắc thêm đậu phộng rang, hành phi và một ít tương ớt.

Từng lớp topping đơn giản nhưng hài hòa, tạo nên hương vị vừa quen thuộc vừa lạ miệng. Dù là món chiên nhưng không hề ngán nhờ có thêm xà lách ăn kèm.

Sự thú vị của món ăn còn nằm ở trải nghiệm. Du khách được tận mắt chứng kiến quá trình tạo đế, chiên bánh và trang trí topping ngay tại chỗ. Mỗi chiếc pizza hủ tiếu được bán với giá 50.000 đồng.

Đoàn du khách Canada thích thú, tấm tắc khen ngon khi thưởng thức món pizza hủ tiếu

Bà Jennifer Harder (du khách Canada) cho biết, món ăn rất ấn tượng, hoàn toàn khác biệt với món pizza mà bà từng ăn trước đây. “Vỏ bánh giòn, thịt mềm, trứng béo”, nữ du khách nêu cảm nhận.

Từ một lò hủ tiếu gia đình, ông Sáu Hoài đã biến nghề truyền thống thành điểm tham quan hấp dẫn, đồng thời thổi luồng gió mới vào món hủ tiếu miền Tây bằng sự sáng tạo độc đáo.