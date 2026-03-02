Tọa lạc tại vị trí đắt giá ở ngã năm Cống Quỳnh sầm uất, cửa hàng mới là minh chứng cho nỗ lực chuẩn hóa trải nghiệm bán lẻ của Bảo Tín Mạnh Hải. Không gian cửa hàng là sự giao thoa tinh tế giữa di sản kiến trúc Indochine và phong cách đương đại sang trọng, tạo nên môi trường mua sắm đẳng cấp nhưng vẫn gần gũi.

Sự kiện khai trương lần này là dịp để Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định vị thế tại thị trường phía Nam với dòng sản phẩm bản vị vàng Tiểu Kim Cát (bản vị 0,1 chỉ) cùng hệ sinh thái trang sức đa phong cách, đáp ứng mọi nhu cầu từ tích lũy đến làm đẹp:

Chất lượng chuẩn quốc tế: Vàng tinh khiết 999.9 (24K) được bảo vệ bởi màng ép cao cấp chống oxy hóa và trầy xước. Bao bì tích hợp đầy đủ thông số kỹ thuật và tem chống hàng giả, mã vạch truy xuất nguồn gốc.

Chế tác tinh xảo: Ứng dụng công nghệ laser 3D hiện đại, kết hợp hoàn hảo giữa giá trị tích lũy tài chính và chiều sâu di sản văn hóa Việt.

Chính sách đột phá: Bảo Tín Mạnh Hải tiên phong áp dụng chính sách không tính tiền công cho dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát, nhằm xóa bỏ rào cản chi phí để bất kỳ ai cũng có thể sở hữu vàng và xây dựng lộ trình tài chính văn minh.

Đa dạng mẫu mã trang sức: Bên cạnh vàng 24K, Bảo Tín Mạnh Hải giới thiệu hàng ngàn thiết kế trang sức từ kim cương, đá quý đến trang sức vàng Ý, vàng màu thời thượng, bắt kịp xu hướng quốc tế nhưng vẫn giữ trọn nét tinh tế riêng biệt của người Á Đông.

Số lượng cung cấp: Bảo Tín Mạnh Hải cung cấp số lượng sản phẩm không giới hạn với mẫu mã đa dạng. Riêng dòng Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ sẽ cung cấp 100 sản phẩm/1 cửa hàng/ngày.

Bảo Tín Mạnh Hải được thành lập từ năm 1992, là thương hiệu kim hoàn lâu đời tại Việt Nam. Thương hiệu luôn nỗ lực đổi mới công nghệ và chuẩn hóa dịch vụ để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, CEO Bảo Tín Mạnh Hải cho biết: “Với định vị là Điểm đến của vàng 24K, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ mang đến những sản phẩm kim hoàn được chế tác tinh xảo, chất lượng chuẩn quốc tế, mà còn mang đến một chuẩn mực dịch vụ mới, kết tinh từ giá trị truyền thống và tư duy hiện đại; cùng những chính sách đột phá đem đến nhiều quyền lợi và lựa chọn cho khách hàng, để bất kỳ ai cũng có thể sở hữu vàng và xây dựng lộ trình tài chính văn minh.

Cửa hàng tại Nguyễn Trãi là cửa hàng lớn nhất của chúng tôi tại TP.HCM. Đây không đơn thuần là một không gian kinh doanh, mà là một "điểm đến định chuẩn" được chúng tôi chăm chút bằng tất cả tình cảm và tâm huyết. Tại đây, mỗi khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ tận tâm nhất, trong một không gian mua sắm đẳng cấp, minh chứng cho uy tín của một thương hiệu đã được bảo chứng qua 34 năm lịch sử.”

Với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, Bảo Tín Mạnh Hải cam kết quy trình giao dịch minh bạch, đưa việc mua sắm vàng trở thành một trải nghiệm hiện đại và tin cậy cho mọi đối tượng khách hàng.

Chuỗi hoạt động Chào mừng Khai trương & Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ● Mega Ưu đãi: Giảm giá trực tiếp lên đến 30% trang sức, tặng voucher Got It tới 300.000 đồng, giảm 15% công chế tác trang sức vàng 24K. ● Game đập heo với nhiều quà tặng hấp dẫn: 8 Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ, gần 1.500 voucher quà tặng, 400 bình giữ nhiệt… ● Studio "Tài tử giai nhân": Trải nghiệm không gian sống ảo với "Gương thần". Đặc biệt trong ngày 1/3, khách hàng được hỗ trợ mượn trang phục theo concept để check-in. ● Góc thư giãn đặc quyền: Tận hưởng tiệc trà chiều tinh tế và dịch vụ massage tay bằng tinh dầu thiên nhiên tại tầng 2 của cửa hàng. ● Đêm nghệ thuật Hài độc thoại: Tặng 39 vé tham dự đêm diễn hài độc thoại đặc biệt cho 39 khách hàng có tổng mua hàng cao nhất tính từ 21/2 (mùng 5 Tết) đến 5/3/2026 tại các cửa hàng ở TP.HCM. Website: https://baotinmanhhai.vn/



(Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải)