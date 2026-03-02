Giá vàng thế giới hôm nay 2/3/2026

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng thế giới tăng dữ dội lên 5.377 USD/ounce, tăng tới 146 USD (tăng 2,8%) so với mức giá đóng cửa tuần trước.

Giá vàng đã tăng mạnh vào cuối tuần qua khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đặc biệt sau các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Sự bất ổn trong khu vực này đã làm gia tăng lo ngại về sự bất ổn toàn cầu, khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một công cụ trú ẩn an toàn.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt mức 5.225 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York đứng ở mức 5.246 USD/ounce.

Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro tại Walsh Trading, nhận định rằng thông báo của chính phủ Mỹ về Iran tác động mạnh mẽ đến thị trường hàng hóa. Căng thẳng tại Trung Đông leo thang đã khiến giá các mặt hàng năng lượng, kim loại và nông sản tăng mạnh.

Ông Lusk cho rằng các nhà giao dịch buộc phải điều chỉnh chiến lược phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là đối với vàng, khi các cuộc tấn công vào Iran có thể xảy ra. Trong tình hình này, không ai muốn bán khống các kim loại quý, vì nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn rất mạnh mẽ.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Bên cạnh đó, ông Lusk cho rằng đà tăng giá của kim loại quý còn đến từ nhiều yếu tố khác, bao gồm các vấn đề kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Về dữ liệu việc làm, Lusk cho rằng các con số này sẽ không có ảnh hưởng lớn đến giá kim loại quý trừ khi có sự thay đổi đáng kể. Nếu số liệu việc làm tăng mạnh, đặc biệt là mức tăng lên tới 300.000 hoặc 400.000, đồng USD có thể mạnh lên và gây áp lực lên giá vàng và bạc.

Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng này là thấp và nếu số liệu việc làm đạt ít nhất 250.000, nó có thể làm chậm lại đà tăng của kim loại quý.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/3/2026

Phiên giao dịch ngày 28/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên trước đó.

Dự báo giá vàng

Trong cuộc khảo sát vàng của Kitco News, 67% nhà phân tích Phố Wall dự báo giá vàng sẽ vượt 5.300 USD trong tuần tới, trong khi 11% cho rằng giá sẽ giảm. 22% cho rằng rủi ro hiện tại là cân bằng. Theo cuộc khảo sát trực tuyến, 76% nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 13% dự báo giá giảm và 11% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Barchart.com, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh hiện tại, vì tình hình chính trị không có dấu hiệu thay đổi trong tương lai gần.

Ông Newsom nhận định rằng mặc dù có thể Mỹ sẽ tấn công Iran, nhưng điều này không chắc chắn, và thậm chí có thể xảy ra những kịch bản bất ngờ khác như việc Mỹ xâm lược Greenland, Mexico, Canada hoặc thậm chí là Sao Hỏa. Theo ông, chiến lược an toàn nhất đối với các nhà đầu tư lúc này là tiếp tục mua vàng.

Adrian Day, Giám đốc điều hành của Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng đã vượt qua giai đoạn điều chỉnh thấp và mặc dù có thể có sự điều chỉnh nhẹ khi giá tiếp cận mốc 5.500 USD, nhưng xu hướng chính vẫn sẽ là tăng.

Ông nhấn mạnh rằng hai yếu tố lớn, bao gồm các ngân hàng trung ương toàn cầu và các tổ chức lớn, sẽ tiếp tục duy trì việc mua vàng ổn định, thúc đẩy sự tăng trưởng của giá vàng trong thời gian tới.