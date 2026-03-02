Mỹ - Israel tấn công Iran:

Thị trường tài chính, năng lượng và kim loại thế giới đối mặt với những biến động dữ dội nhất trong nhiều năm sau khi quân đội Mỹ cùng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 28/2 phát động chiến dịch tập kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.

Truyền thông Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng quân đội, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Thư ký Hội đồng quốc phòng Iran đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel.

Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trả đũa, phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm cả trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain, cũng như các mục tiêu ở các quốc gia vùng Vịnh khác.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran cảnh báo về các hoạt động tấn công dữ dội nhất trong lịch sử sẽ sớm bắt đầu, nhằm vào các vùng đất và căn cứ bị Mỹ chiếm đóng.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sử dụng "lực lượng chưa từng thấy" nếu Iran tấn công Mỹ hoặc Israel.

Giá vàng, bạc có thể tăng mạnh

Trong phiên giao dịch cuối tuần 28/2, giá vàng thế giới tăng vọt thêm 94 USD (+1,82%) lên 5.280 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn nhiều thương hiệu vọt lên ngưỡng 184 triệu đồng/lượng (mua) và 187 triệu đồng/lượng (bán). Giá bạc tăng 5,5 USD lên 93,66 USD/ounce.

Một số dự báo cho rằng, giá vàng có thể vượt 5.500 USD tuần 2-6/3 sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran và nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông. Trên Kitco, 67% các chuyên gia kỳ vọng vàng tăng giá trong tuần mới, chỉ có 11% dự đoán giảm. 76% các nhà đầu tư cá nhân trên Main Street dự báo giá tăng, 13% dự báo giảm.

Trong phiên cuối tuần, khi thị trường vàng vật chất không giao dịch, giá “vàng số” như XAUT và PAXG – các token được bảo chứng bằng vàng vật chất - tăng vọt, có lúc lên 5.500 USD, trước khi hạ nhiệt về vùng 5.330 USD.

Giá bạc cũng được dự báo sẽ theo biến động của vàng.

Ở chiều ngược lại, một vài nhà phân tích cảnh báo, giá vàng có thể đảo chiều giảm nếu xung đột ở Iran hạ nhiệt. Dù vậy, về trung và dài hạn, vàng vẫn được dự báo đi lên trong môi trường thế giới bất định. Theo đó, mỗi nhịp giảm của vàng và bạc kể từ tháng 10/2025 tới nay đều là cơ hội tốt để mua vào.

Giá vàng miếng SJC có thể tăng tiếp theo thế giới sau khi đạt 187 triệu đồng/lượng trong phiên cuối tuần. Ảnh: HH

Giá vàng tăng mạnh trong gần 4 năm qua khi các ngân hàng trung ương mua vàng nhiều chưa từng có và các chính phủ tin tưởng vàng hơn đồng USD và nhiều đồng tiền pháp định khác. Trong báo cáo mới đây, Ngân hàng UBS nhận định giá vàng vẫn trong xu hướng đi lên và các động lực thúc đẩy đà tăng của vàng thời gian qua vẫn còn nguyên vẹn. Đó là bất ổn địa chính trị, nợ công, đồng USD suy yếu và chính sách nới lỏng tiền tệ… Nhiều tổ chức dự báo, vàng có thể lên 6.000 USD/ounce ngay trong năm 2026.

Chứng khoán, tiền số biến động mạnh, dầu nguy cơ lên 100 USD

Còn với lĩnh vực năng lượng, trong phiên cuối tuần 28/2, giá dầu WTI tăng mạnh gần 2,8% lên trên 67 USD/thùng. Dầu Brent tăng 2,5% lên gần 72,5 USD và có thể tăng tiếp nếu bất ổn tại Trung Đông gia tăng và nếu Iran gia tăng tấn công vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, cũng như Washington leo thang vũ lực.

Giá dầu được dự báo có thể vượt 100 USD/thùng nếu Eo biển Hormuz bị nghẽn. Eo biển Hormuz được xem là tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất đối với thương mại dầu mỏ toàn cầu. Nếu nguồn cung dầu Trung Đông bị gián đoạn, trong kịch bản xấu nhất có thể kích hoạt một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhiều tàu, công ty dầu khí và vận tải đã tạm dừng hoạt động qua eo biển Hormuz.

Còn với thị trường tiền số, áp lực bán gia tăng sau khi Israel tấn công Iran. Trong nhiều tháng qua, thị trường tiền số đã giảm sức hấp dẫn khi sự nghi ngờ về độ an toàn gia tăng với các đồng tiền kỹ thuật số.

Trong phiên 28/2, đồng Bitcoin rơi xuống mức dưới 64.000 USD và hầu hết các đồng tiền số phổ biến lao dốc mạnh. Các thị trường chứng khoán, trong đó chứng khoán Mỹ, được dự báo sẽ diễn biến tiêu cực nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu.