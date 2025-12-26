Hiện nay, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang trở thành vấn đề cấp thiết khi công nghệ số phát triển mạnh mẽ. Mặc dù Nhà nước đã ban hành các quy định về bảo mật, nhưng thực tế vẫn còn tình trạng rò rỉ, thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu trên mạng. Nhiều người dân chưa ý thức đầy đủ về việc tự bảo vệ thông tin cá nhân, dễ bị lừa đảo, đánh cắp dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức đang từng bước áp dụng giải pháp kỹ thuật như mã hóa, xác thực đa tầng để nâng cao an toàn, song vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ hơn. Tại cấp cơ sở, chuyển đổi số đi cùng bảo mật dữ liệu, đang được hiện thực hóa mỗi ngày.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)