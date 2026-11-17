Nhờ có điện phục vụ hệ thống tưới tự động, cảm biến và nhà kính, nhiều nông hộ ở phường Lang Biang (Lâm Đồng) có điều kiện chuyển sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Một số mô hình còn đạt doanh thu tới 4 tỷ đồng/ha/năm.

Làm nông nghiệp công nghệ cao, rau và hoa được giá

Buổi chiều tại Mai Khôi Farm (Lâm Đồng), trong khu vực sơ chế nông sản, công nhân đang phân loại ớt ngọt, ớt chuông vừa thu hoạch. Trong khi đó, ở khu vực nhà kính trồng hoa đồng tiền, hàng chục công nhân tất bật thu hái hoa, sắp xếp theo từng màu sắc để chuẩn bị xuất bán cho cửa hàng, siêu thị theo hợp đồng đã ký.

Ông Nguyễn Văn Minh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty Đà Lạt Mai Khôi Farm, cho biết ông đã có 12 năm làm nông nghiệp công nghệ cao, kể từ năm 2014. Ban đầu, ông trồng hoa, sau đó chuyển sang các loại rau củ và hiện tập trung vào ớt ngọt, hoa đồng tiền.

Hiện trang trại có khoảng 10ha nhà kính, trong đó 8,5ha trồng ớt chuông, ớt mini ngọt và 1,5ha trồng hoa đồng tiền. Toàn bộ diện tích đều áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, điều khiển qua điện thoại thông minh và sử dụng các cảm biến vi khí hậu.

Ông Nguyễn Văn Minh Tú kiểm tra hệ thống tưới nhỏ giọt tại khu nhà kính trồng ớt chuông. Ảnh: TA

Theo ông Tú, điện đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bởi với hệ thống tưới tự động, các thiết bị điều khiển và cảm biến đều cần điện để vận hành.

"Mỗi ngày vườn rau phải tưới tới 12 lần. Nếu mất điện vào thời điểm nắng gắt, chỉ cần bỏ lỡ 1-2 lần tưới, cây có thể bị rụng hoa, rụng quả, giảm năng suất, thậm chí chết cây. Vì vậy, điện cực kỳ quan trọng đối với hoạt động sản xuất của nông trại", ông Tú chia sẻ.

Ông Tú kể, năm 2018, ông bắt đầu trồng ớt trực tiếp trên đất theo phương pháp truyền thống như nhiều hộ nông dân khác. Sau đó, nhận thấy cần nâng cao chất lượng sản phẩm, ông chuyển sang trồng ớt trên giá thể, kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt tự động.

“Trồng trên giá thể giúp kiểm soát sâu bệnh tốt hơn. Tôi còn sử dụng các loài thiên địch để hạn chế phun thuốc trừ sâu”, ông nói. Đặc biệt, nhờ áp dụng công nghệ cao, sản phẩm đạt được các chứng nhận như GlobalGAP và có thể đưa vào những chuỗi siêu thị lớn.

Theo ông, so với phương pháp trồng trực tiếp trên đất, việc trồng trên giá thể kết hợp tưới nhỏ giọt giúp năng suất ớt tăng khoảng 20-30%. Hiện mỗi năm, nông trại của ông đạt sản lượng khoảng 1.000-1.200 tấn ớt các loại, chưa tính số lượng hoa đồng tiền.

Không chỉ vậy, việc ứng dụng công nghệ cao còn giúp nâng chất lượng nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống phân phối hiện đại và bán được giá cao hơn.

Nông sản tại Mai Khôi Farm luôn bán được giá cao. Ảnh: TA

"Trồng ớt dưới đất có chi phí thấp nhưng giá bán sản phẩm cũng thấp, hiệu quả kinh doanh không cao. Khi chuyển sang công nghệ cao, chúng tôi phải đầu tư nhà kính, hệ thống tưới, giá thể, phân bón và nuôi thiên địch. Chi phí sản xuất vì thế cao hơn, nhưng đổi lại chất lượng sản phẩm vượt trội", ông Tú phân tích.

Ông cho hay, nếu bán tại chợ truyền thống, giá ớt trồng trên đất và trồng trên giá thể có thể tương đương nhau. Tuy nhiên, khi đưa vào siêu thị, sự khác biệt thể hiện rõ bởi các hệ thống phân phối lớn có tiêu chuẩn chất lượng rất khắt khe.

Tương tự, việc ứng dụng công nghệ cao cũng giúp nâng năng suất hoa đồng tiền. Ông Tú cho hay, sau khi chuyển từ trồng trên đất sang trồng trên giá thể kết hợp tưới tự động, năng suất hoa tăng khoảng 1,5 lần, trong khi chi phí sản xuất chỉ tăng khoảng 20%.

Ông nhấn mạnh ứng dụng công nghệ cao không phải để giảm chi phí sản xuất bằng mọi giá, mà để nâng chất lượng và giá trị nông sản.

Dùng điện, chi phí giảm mạnh so với dầu diesel

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang (Lâm Đồng), cho biết nông dân địa phương trước đây chủ yếu sử dụng máy nổ chạy dầu diesel để tưới tiêu cho cây trồng. Chi phí vận hành máy nổ cao gấp 5-7 lần so với sử dụng điện, gây khó khăn cho việc mở rộng sản xuất.

Từ giai đoạn 2015-2020, sản xuất nông nghiệp tại địa phương phát triển mạnh, đặc biệt là các mô hình ứng dụng công nghệ cao với hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt.

"Trước đây, nông dân chủ yếu dùng máy nổ chạy dầu để tưới nước cho vườn rau. Khi chuyển sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, từ hệ thống tưới nhỏ giọt, điều khiển phân bón đến quản lý vườn qua điện thoại, tất cả đều cần điện, ông Minh chia sẻ.

Điện đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng. Ảnh: TA

Theo lãnh đạo phường Lang Biang, địa phương hiện có khoảng 1.900ha sản xuất rau và hoa, đều sử dụng điện trong sản xuất. Riêng khoảng 900ha rau và dâu đã ứng dụng công nghệ cao.

Đáng chú ý, nhờ có điện phục vụ sản xuất, người dân có điều kiện chuyển đổi từ những loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang rau, hoa công nghệ cao, qua đó nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất.

Ông Minh dẫn chứng, nếu trồng cà phê, mỗi năm người dân chỉ thu hoạch một vụ, với giá trị khoảng 150 triệu đồng/ha. Trong khi chuyển sang trồng rau và hoa, người dân có thể sản xuất 3-4 vụ mỗi năm, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Thực tế cho thấy, khi đường điện được kéo đến các vùng sản xuất nông nghiệp, bà con có điều kiện đầu tư nhà kính, hệ thống tưới tự động và chuyển đổi cây trồng. Nhờ đó, giá trị sản xuất trên cùng một diện tích đất tăng lên rõ rệt.

Hiện doanh thu bình quân từ trồng rau tại địa phương đạt khoảng 900 triệu đồng/ha/năm, còn trồng hoa khoảng 1,1 tỷ đồng/ha/năm.

Đặc biệt, tại địa phương, một số mô hình đầu tư công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật thủy canh có thể đạt doanh thu tới 4 tỷ đồng/ha/năm, chưa trừ chi phí sản xuất.

Nhân viên điện lực đang kiểm tra hệ thống điện tại khu nhà kính trồng ớt chuông ở Mai Khôi Farm. Ảnh: TA

Theo ông Minh, việc đầu tư các tuyến đường điện dọc những trục giao thông chính đã giúp nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tiếp cận nguồn điện, tạo điều kiện chuyển đổi cây trồng và nâng cao giá trị nông sản.

Lãnh đạo phường Lang Biang nhấn mạnh việc phát triển hạ tầng điện không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn mở ra cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và thu nhập của người dân.

Vì vậy, để tiếp tục thúc đẩy sản xuất, địa phương đã đề xuất với tỉnh quy hoạch hệ thống điện gắn với quy hoạch giao thông nội vùng sản xuất.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng (Tổng công ty Điện lực miền Nam), cho biết, điện phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 20-25% tổng lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Theo ông Nhân, nông dân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao rất có ý thức tiết kiệm điện. Trước đây, người dân sử dụng bóng đèn sợi đốt công suất 60W để chong đèn cho hoa cúc. Sau đó, họ chuyển sang sử dụng đèn compact 18W và hiện nay chủ yếu dùng đèn LED công suất chỉ 6-10W. Ngoài ra, các hệ thống chiếu sáng và bơm tưới đều được lắp đặt bộ hẹn giờ hoặc thiết bị điều khiển tự động từ xa. Người dân chủ động cài đặt thiết bị hoạt động sau 22h30, vào khung giờ thấp điểm, để giảm chi phí tiền điện. Bên cạnh đó, nhiều hộ còn tận dụng địa hình dốc để xây dựng bể chứa nước trên cao, sử dụng máy bơm năng lượng mặt trời đưa nước lên bể tích trữ. Sau đó, nước được dẫn xuống hệ thống tưới nhỏ giọt, giúp tiết kiệm điện và nâng cao hiệu quả sản xuất.