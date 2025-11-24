Lo ngại với tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên, PGS.TS Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, qua tổng hợp lại các bằng chứng khoa học cho thấy thuốc lá điện tử gây ra những tác hại khủng khiếp.

Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận hàng trăm ca cấp cứu do thuốc lá điện tử, trong đó có cả những học sinh, sinh viên mới 19 - 20 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Điều đáng ngại là một số thành phần chất ma túy cũng có thể được cho vào dưới dạng chất lỏng để tăng cảm giác của người dùng, không rõ nguồn gốc và nồng độ, vì thế gây ra những hệ lụy khôn lường cho trẻ.

“Thuốc lá điện tử có thể bị pha trộn với ma tuý và chứa đến 15.000 hoá chất độc hại, nhiều loại chưa từng được kiểm định. Những thiết bị bắt mắt, hương vị ngọt ngào, mùi thơm dễ chịu khiến người dùng, đặc biệt là giới trẻ lầm tưởng rằng đây là sản phẩm an toàn hoặc ít hại hơn. Nhưng sự thật là nó có thể nguy hiểm hơn cả thuốc lá truyền thống", PGS.TS Phan Thu Phương nhấn mạnh.

Poster tuyên truyền cấm hút thuốc trong bệnh viện tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện Phổi Trung ương

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Văn Hoài, Phòng Sử dụng chất và Y học hành vi, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai,) cho biết có những học sinh chỉ mới 13 tuổi đã sử dụng thuốc lá điện tử được 2 năm và cũng thừa nhận đã dùng cần sa.

Qua những lần nói chuyện về tác hại thuốc lá tại các trường học, các bác sĩ tại Viện Sức khoẻ tâm thần được biết có rất nhiều trẻ đã hút thuốc lá điện tử từ 13-14 tuổi do đua đòi với bạn bè. Ở lứa tuổi này, não chưa hoàn thiện, khó kiểm soát cảm xúc, dẫn đến vùng não tổn thương sẽ khiến người hút khó từ chối các chất gây nghiện khác. Lạm dụng hoặc nghiện thuốc lá điện tử là đường vào của các chất gây nghiện khác.

Theo các bác sĩ khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, để bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi thuốc lá điện tử cần có sự phối hợp giữa trẻ vị thành niên, nhà trường, gia đình, y tế và toàn xã hội.

Trong đó, môi trường giáo dục trong nhà trường cần trang bị cho trẻ kỹ năng từ chối; phân tích cho trẻ hiểu rõ tác hại của thuốc lá để trẻ có lập trường vững vàng trước những lời mời gọi, rủ rê của bạn bè.

Đối với trẻ vị thành niên, khi bị lôi kéo hút thuốc, mạnh dạn phản ánh với thầy cô, cha mẹ để có biện pháp xử lý kịp thời. Trẻ cần được trang bị kỹ năng từ chối, tự bảo vệ bản thân, cách thẳng thắn nói “không” và tỏ rõ lập trường của bản thân khi bị lôi kéo hút thuốc lá.

Đối với gia đình, các chuyên gia khuyên cha mẹ cần dành thời gian quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng con, nắm bắt tâm lý và những thay đổi của trẻ để động viên kịp thời. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng không nên hút thuốc lá để làm gương cho trẻ.

Đặc biệt, gia đinh cần xây dựng môi trường trong lành, không khói thuốc, làm gương từ chính trong ngôi nhà của mình. Cần phối hợp với nhà trường để tìm hiểu thêm sinh hoạt, mối quan hệ của trẻ để có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu bất thường, cần liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được thăm khám và điều trị sớm.

Thu Loan (tổng hợp)