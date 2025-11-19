Nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ thể chất và tâm thần

Việc hút thuốc lá ở độ tuổi thanh thiếu niên đã được chứng minh gây ra nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất và tâm thần. Trẻ thường lấy lý do việc sử dụng thuốc lá điện tử khác và “tiên tiến hơn” để có thể dùng thuốc lá điện tử từ sớm.

Trong khi đó, việc sử dụng sớm khi não bộ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện về mặt chức năng khiến trẻ có nhiều nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần hơn so với người trưởng thành và nhóm trẻ cùng lứa tuổi. Trong đó, các rối loạn cảm xúc và hành vi, rối loạn loạn thần có thể dễ dàng xảy ra hơn.

Thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện, vì thế trẻ có thể vật vã khó chịu khi sử dụng.

Nicotine còn gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ em, gây suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến trí tuệ do não bộ của trẻ chưa hoàn thiện. Thậm chí, có thể gây ra nguy cơ đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ, suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng.

Thuốc lá điện tử với các ống dung dịch đốt không có định lượng về nồng độ nicotine và tạp chất, dẫn đến nguy cơ người sử dụng tăng liều lượng nicotine và gây ra ngộ độc cấp tính.

Theo các nghiên cứu và báo cáo trên thế giới, việc sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ làm trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc với thuốc lá sớm hơn.

Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận không ít trường hợp ngộ độc thuốc lá điện tử. Ảnh: Minh An

Các dấu hiệu nhận biết sớm trẻ dùng thuốc lá điện tử

TS.BS Ngô Anh Vinh - Phó Trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết có những dấu hiệu cảnh báo sớm về việc trẻ dùng thuốc lá điện tử.

Đầu tiên, trẻ có thẻ có các biểu hiện hô hấp bất thường như ho, hụt hơi, khó thở, cha mẹ cần lưu tâm vì trong thuốc lá điện tử có một số chất có hại cho phổi.

Trẻ thay đổi hành vi như hay có biểu hiện lo âu, cáu gắt, thậm chí trẻ có xu hướng tham gia các hành vi mạo hiểm cũng là dấu hiệu được vị bác sĩ cảnh báo.

Đặc biệt, thuốc lá điện tử đa dạng về kích thước và hình dáng, do vậy nếu cha mẹ tìm thấy những vật thể có hình dáng bất thường trong nhà dưới dạng ống, bút viết, USB, thậm chí “nhại” hộp sữa, thỏi son…, thì có thể đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Thuốc lá điện tử thường có mùi hoa quả hấp dẫn trẻ. Những mùi phổ biến là mùi cam, bạc hà, chanh, cafe… Nếu cha mẹ ngửi thấy những mùi hương bất thường trong nhà, có thể đó là dấu hiệu của việc trẻ dùng thuốc lá điện tử, theo bác sĩ Vinh.

Một dấu hiệu khác là trẻ thường xin ra ngoài vào các khung giờ nhất định khi muốn hút thuốc. Nếu người lớn không cho phép, trẻ sẽ rất khó chịu, viện lý do để ra khỏi nhà, hoặc nhốt mình trong phòng riêng, nhà vệ sinh để hút thuốc. Để chứng tỏ bản lĩnh, trẻ thường dùng nhiều mùi hương cùng lúc, hoặc mua các thuốc lá điện tử đắt tiền nên sẽ tìm nhiều cách xin thêm tiền.

Đồng quan điểm, BS. Vinh cho rằng trẻ có xu hướng lén lút sử dụng thuốc lá điện tử cùng với bạn bè, do vậy cha mẹ nên để ý khi trẻ có buổi đi chơi đáng ngờ, tham gia chơi cùng nhóm bạn mới, nhắn tin hay trò chuyện bí mật.

Thu Loan (tổng hợp)