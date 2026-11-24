AI đang bị tội phạm mạng lợi dụng cho các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, đặt doanh nghiệp trước áp lực bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và dịch vụ số. Với nhà phát triển app di động, thách thức là vừa tăng bảo mật, vừa giữ trải nghiệm thuận tiện.

Bảo mật từ khâu thiết kế, thay vì chờ sự cố xảy ra

Thiết bị di động đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, từ mã độc, ứng dụng giả mạo cho đến lừa đảo và gian lận tài chính. Theo Kaspersky, quý I/2026 đã ghi nhận 162.275 gói cài đặt Trojan nhắm vào ngân hàng di động trên toàn cầu, tăng 50% so với quý trước. Nhờ có AI, tội phạm mạng ngày càng khó bị phát hiện hơn khi dễ dàng tạo ra những tin nhắn và trang web lừa đảo vô cùng tinh vi. Lĩnh vực tài chính tiếp tục là mục tiêu tấn công hàng đầu do những khoản lợi nhuận trực tiếp mà kẻ gian có thể thu được từ các vụ lừa đảo trót lọt. Riêng năm 2025, Kaspersky ghi nhận Việt Nam có 59.560 vụ tấn công lừa đảo tài chính, xếp thứ tư tại Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, trong bối cảnh chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số, sự phổ biến của ứng dụng ngân hàng, thanh toán số và ví điện tử càng khiến việc bảo vệ dữ liệu tài chính trở nên cấp thiết. Tháng 9/2025, cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây dùng ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc để xâm nhập tài khoản ngân hàng và chứng khoán của nạn nhân, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng.

Ông Choon Hong Chee, Giám đốc Kênh Khách hàng Cá nhân khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Kaspersky, nhận định: “Với các ngân hàng và doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ tài chính tại Việt Nam, chỉ trang bị lớp bảo vệ hệ thống nội bộ là chưa đủ. Ứng dụng di động vừa phục vụ khách hàng, vừa giúp nhân viên truy cập tài nguyên của doanh nghiệp. Trong khi đó, tội phạm mạng liên tục lợi dụng lòng tin của người dùng, còn AI khiến một số thủ đoạn lừa đảo khó nhận biết hơn. Vì vậy, doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào khả năng tự nhận diện đường dẫn hay ứng dụng đáng ngờ của người dùng, mà cần tính đến rủi ro từ giai đoạn phát triển và tích hợp tính năng phát hiện mối đe dọa ngay trong ứng dụng để bổ sung lớp bảo vệ”.

Sự chuyển dịch này đòi hỏi phương pháp tiếp cận “Bảo mật từ khâu thiết kế” (Security-by-design), trong đó các biện pháp an toàn được nhúng trực tiếp vào ứng dụng ngay trong quá trình lập trình, thay vì được chắp vá sau này dưới dạng các công cụ rời rạc.

Kaspersky Mobile Security SDK đưa mô hình bảo mật theo thiết kế vào thực tiễn

Đối với các doanh nghiệp muốn áp dụng phương pháp tiếp cận này, Kaspersky Mobile Security SDK là bộ công cụ phát triển phần mềm giúp doanh nghiệp bổ sung tính năng bảo mật vào ứng dụng Android và iOS hiện có. Thay vì tự xây dựng từng cơ chế bảo vệ cho từng ứng dụng, đội ngũ phát triển có thể lựa chọn các thành phần phù hợp với nhu cầu và nền tảng được hỗ trợ.

Sự linh hoạt này cho phép các doanh nghiệp Việt Nam tùy biến khả năng bảo vệ cho từng mục đích sử dụng khác nhau, bởi mỗi loại ứng dụng lại phải đối mặt với những rủi ro bảo mật riêng biệt. Ví dụ, các ứng dụng ngân hàng và công nghệ tài chính có thể ưu tiên phát hiện các thiết bị đã bị xâm nhập, các cuộc tấn công lừa đảo (phishing) và lớp giao diện giả mạo ứng dụng nhằm đánh cắp thông tin tài chính nhạy cảm; đồng thời cảnh báo tức thì cho người dùng khi có rủi ro. Trong khi đó, các ứng dụng thương mại điện tử lại cần chú trọng bảo vệ thông tin đăng nhập, nhận diện liên kết đáng ngờ; ứng dụng nội bộ tập trung theo dõi rủi ro từ thiết bị khi nhân viên truy cập hệ thống doanh nghiệp.

Công nghệ bảo mật tích hợp cho trải nghiệm di động liền mạch

Kaspersky Mobile Security SDK cung cấp khả năng bảo vệ đa lớp, đối phó với nhiều rủi ro từ phần mềm độc hại (malware), thiết bị bị xâm nhập, cho đến các trang web lừa đảo và kết nối mạng không an toàn. Được tích hợp sẵn trong ứng dụng, giải pháp giúp các doanh nghiệp ngân hàng, tài chính và dịch vụ số tăng cường bảo mật mà không phát sinh nhiều thao tác cho người dùng.

Chống lừa đảo trực tuyến: Các website và giao diện giả mạo có thể dụ người dùng cung cấp thông tin đăng nhập hoặc dữ liệu tài chính. SDK hỗ trợ nhận diện website lừa đảo trên Android và iOS; trên các nền tảng được hỗ trợ, giải pháp còn phát hiện giao diện độc hại hiển thị đè lên ứng dụng hợp pháp. Qua đó, doanh nghiệp có thêm lớp bảo vệ trước cả những thủ đoạn sử dụng nội dung do AI tạo ra.

Bảo mật kết nối mạng: Kết nối mạng không an toàn có thể gây rủi ro cho dữ liệu nhạy cảm. SDK hỗ trợ xác thực chứng chỉ và kiểm tra Wi-Fi trên Android và iOS, cùng chức năng kiểm tra DNS trên Android. Người dùng không cần chuyển sang công cụ riêng để kiểm tra kết nối.

Giám sát theo thời gian thực: Ứng dụng độc hại cài trên thiết bị có thể đe dọa dữ liệu doanh nghiệp. Trên Android, SDK theo dõi ở chế độ nền những ứng dụng mới cài đặt hoặc cập nhật để phát hiện mã độc mà không cần quét thủ công liên tục. Chẳng hạn, khi nhân viên cài ứng dụng mới trên thiết bị làm việc, SDK có thể nhận diện nguy cơ mà không làm gián đoạn hoạt động thường ngày.

(Nguồn: Kaspersky)