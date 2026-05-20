Sự kiện đã thu hút sự tham gia của gần 500 học sinh trên địa bàn, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, nhà trường và các đơn vị chuyên môn. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chuỗi chương trình an sinh giáo dục năm 2026, tiếp nối hành trình bền bỉ của doanh nghiệp trong suốt 30 năm đồng hành cùng người Việt.

Học sinh được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu - một nội dung ngày càng được đánh giá cao trong giáo dục kỹ năng sống nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống tại Việt Nam. Trong khuôn khổ này, các em học sinh đã được tiếp cận kiến thức cơ bản về nhận diện nguy cơ, nguyên tắc xử trí trong tình huống khẩn cấp, cũng như trực tiếp thực hành các kỹ năng quan trọng như hồi sinh tim phổi (CPR), đặc biệt trong các tình huống nguy hiểm như đuối nước hoặc tai nạn sinh hoạt.

Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing (Thành viên Hội đồng An toàn Anh Quốc), nội dung đào tạo được thiết kế theo hướng trực quan, dễ hiểu và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Các em được hướng dẫn 6 nguyên tắc ứng phó trong tình huống khẩn cấp, đồng thời tham gia thực hành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giáo dục sức khỏe.

Đặc biệt, chương trình đã ứng dụng mô hình eCPR - công nghệ đào tạo CPR tương tác với cảm biến phản hồi hiện đại. Thông qua việc thực hành trực tiếp trên thiết bị, học sinh có thể nhận được phản hồi tức thì về thao tác của mình, từ đó điều chỉnh và thực hiện đúng kỹ thuật. Cách tiếp cận này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả ghi nhớ mà còn tăng khả năng ứng dụng trong thực tế, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa “biết” và “làm được”.

Học sinh được thực hành trên thiết bị eCPR với sự hướng dẫn của Bác sĩ Wellbeing

Theo các chuyên gia, trong nhiều tình huống khẩn cấp như ngừng tim, đuối nước hay chấn thương nghiêm trọng, những phút sơ cứu ban đầu có ý nghĩa quyết định đến khả năng sống sót của nạn nhân. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tỷ lệ người dân được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, đặc biệt là kỹ năng hồi sinh tim phổi (CPR), vẫn còn ở mức thấp. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc đưa các chương trình đào tạo kỹ năng sống vào trường học một cách bài bản và rộng rãi hơn.

Bên cạnh hoạt động đào tạo kỹ năng, chương trình cũng trao tặng 130 suất học bổng ý nghĩa từ “Quỹ Xe đạp chở ước mơ” của Bảo Việt Nhân thọ, bao gồm xe đạp, mũ bảo hiểm và các phần quà học tập dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Học sinh nhận xe đạp từ Bảo Việt Nhân thọ

Thông qua chương trình “Trọn hành trang, sáng tương lai”, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn lan tỏa tinh thần sống chủ động, nâng cao kỹ năng ứng phó khẩn cấp cho thế hệ trẻ - không chỉ vì sự bình an của mỗi cá nhân học sinh, mà còn vì một cộng đồng Việt an toàn, nhân văn và bền vững hơn trong tương lai. Đây là một trong những định hướng mà Bảo Việt Nhân thọ kiên định theo đuổi trong hành trình 30 năm bảo vệ tài chính cho các gia đình Việt, đồng thời chung tay vun đắp một thế hệ tương lai khỏe mạnh, tự tin và giàu trách nhiệm với xã hội.

Được thành lập từ năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam. 30 năm qua, doanh nghiệp đã đồng hành và bảo vệ cho hơn 18,5 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 116.000 tỷ đồng và đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 186.880 tỷ đồng.

Với mạng lưới 77 công ty thành viên, gần 400 văn phòng trên toàn quốc, Bảo Việt Nhân thọ hiện là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất được vinh danh “Thương hiệu Quốc gia” trong các năm 2022 và 2024.

Ngọc Minh