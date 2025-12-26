Ngày 26/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Lễ trao Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 7, với chủ đề “Hải Phòng – Thành phố thân thiện”, đồng thời tổng kết và trao giải Cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước gắn với chuyển đổi số TP Hải Phòng năm 2025 trên hệ thống phát thanh xã, phường, đặc khu.

Đại diện báo VietNamNet cùng các tác giả nhận giải A.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Nguyễn Thành Chung cho biết, Ban tổ chức đã nhận được 165 tác phẩm với đầy đủ các loại hình, thu hút 23 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia.

Nhiều tác phẩm, loạt bài phóng sự được các tác giả đầu tư công phu, đạt chất lượng tốt cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.

Các tác phẩm dự thi đã phản ánh sinh động những thành tựu nổi bật của thành phố trên nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng chính quyền thân thiện, thu hút đầu tư, phát triển đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 19 giải thưởng, gồm 3 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Trong đó, loạt bài “Triển lãm thành tựu đất nước: 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng và nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình, đăng trên Báo VietNamNet, đoạt giải A.

Cùng đoạt giải A còn có tác phẩm “Từ hạnh phúc an cư đến khát vọng chủ nghĩa xã hội” của nhóm tác giả Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng, và loạt bài “Thành phố thân thiện – Phép thử của một ‘linh hồn’ Cảng và đất đáng sống” của nhóm tác giả Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số TP Hải Phòng năm 2025 trên hệ thống phát thanh cơ sở.

Dịp này, TP Hải Phòng đã lựa chọn 14 tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để trao giải Cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước gắn với chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2025 trên hệ thống phát thanh xã, phường, đặc khu.