Hôm qua (15/9), Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Hà Nội đã khép lại. Triển lãm 80 năm mới có một lần này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Đó cũng là lý do tại sao Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm thêm 10 ngày (từ 5/9 kéo dài đến 15/9) để nhiều người dân tới đây chiêm ngưỡng thành tựu của dân tộc, sau 80 năm lịch sử.

Người dân trên chuyến xe đi tham quan triển lãm

Khác với 33 tỉnh, thành bè bạn, Hải Phòng đã thực hiện một cú “chơi lớn” chạm tới trái tim bao người bằng một chính sách rất đời thường.

Bà con cầm máy “Alo”, chọn app (ứng dụng) là có thể đăng ký để lên xe đưa đón 0 đồng, bánh ngọt trao tay, tận hưởng sự vui vẻ suốt 100km đường lên Hà Nội, tận mắt chứng kiến sự kỳ vĩ, đẹp đẽ nhiều giá trị tại triển lãm thành tựu đất nước.

Việc này Hải Phòng chỉ mất hơn 24 giờ để thực hiện, tính từ cuộc điện thoại trong đêm của Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu.

Cả bộ máy đan tay nhau vào cuộc, niềm vui của nhân dân bất ngờ được lựa chọn làm mục đích trung tâm hướng đến.

Cũng trong đêm đó, Hải Phòng huy động 19 doanh nghiệp vận tải, du lịch lữ hành tham gia vận chuyển miễn phí người dân đi tham quan triển lãm. Không một doanh nghiệp nào khước từ, thậm chí có đơn vị vận tải, xe nhà không đủ liền bỏ tiền túi thuê thêm xe ngoài, chỉ với một mục đích làm cho chính sách nhân văn vì dân phục vụ của thành phố được thăng hoa.

Người dân Hải Phòng đi xe 0 đồng do chính quyền bố trí, với tất cả sự háo hức và hãnh diện

Người dân đăng ký liên tục, đường dây nóng luôn trong tình trạng cháy máy, hệ thống tiếp nhận quá tải. Không phải người dân Hải Phòng không có đủ tiền thuê xe đi triển lãm mà họ muốn “thưởng thức” một chủ trương dành riêng cho họ.

Huy động sức dân để lo cho dân

“Hải Phòng là không lòng vòng” - đó là câu nói ngắn gọn nhất khi người ta nhận xét về đất và người phố Cảng. Điều này được thể hiện rõ nét qua câu chuyện đưa dân đi xem triển lãm bằng xe 0 đồng.

Công việc rất ý nghĩa này được tổ chức gọn gàng, chu đáo, thuận tiện, không bàn cãi, trình xin bằng bất cứ văn bản nào. Địa điểm đón dân ở Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) và Trung tâm Văn hoá xứ Đông (Hải Dương cũ).

Các nhà xe, hãng du lịch tham gia tự nguyện và trách nhiệm. Người dân hào hứng, phấn khởi.

Nhiều người hỏi tôi nghĩ gì về việc làm này của Hải Phòng, tôi trả lời họ rằng: Tôi nhìn thấy ở đây nét hào sảng trong ứng xử của Hải Phòng (ứng xử 3 bên - cả ở chính quyền, người dân và doanh nghiệp). Tôi và nhiều người dân thành phố cũng như bè bạn khắp nơi đã cảm nhận được cả cái tốt, cả cái đẹp được lan tỏa và thăng hoa ở đó.

Chính quyền thành phố và người lãnh đạo biết nghĩ về dân, thấu hiểu dân. Từ một việc tưởng nhỏ mà không nhỏ, từ đó biết tổ chức và huy động sức dân để lo cho dân.

Lực lượng Đoàn thanh niên, Công an, cán bộ Sở VHTT&DL Hải Phòng hỗ trợ nhân dân đi xem triển lãm

Khi người dân và doanh nghiệp đã tin vào chính quyền và người lãnh đạo, họ sẵn sàng hưởng ứng, làm theo và cùng lan tỏa điều tốt đẹp mà không cần một quyền lợi gì. Sức dân là sức mạnh, là nguồn lực tiềm ẩn và dồi dào, không chỉ trong chiến tranh mà trong hòa bình, xây dựng đất nước càng rõ.

Những gương mặt, những nụ cười của các cụ già, các cháu học sinh, của người lao động và những tấm huân chương trên ngực áo các bác cựu chiến binh với âm vang những bài ca cách mạng trên mỗi chuyến xe đã nói lên tất cả.

Tự hào và tin yêu. Lòng dân là sức mạnh.

Người Hải Phòng thể hiện niềm kiêu hãnh khi tận mắt thấy các thành tựu kinh tế

Tất nhiên, tham gia triển lãm quốc gia lần này, Hải Phòng có khu trưng bày giàu bản sắc trong nhà rộng 375m2 và 80 gian hàng ngoài trời rộng hơn 9.000m2, sánh ngang với TPHCM và thủ đô Hà Nội. Nhưng quan trọng hơn, Hải Phòng đã có được một triển lãm rất riêng trong lòng dân đất Cảng và bè bạn gần xa. Ở đó, có niềm tin về khát vọng vươn mình, khát vọng đoàn kết, dựa dân, yêu dân của một đội ngũ lãnh đạo mới trẻ hơn, quyết liệt hơn.