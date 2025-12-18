Lễ trao giải là sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động của đề án kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Trong hơn 10 tháng phát động, Ban tổ chức tiếp nhận 3.508 tác phẩm dự thi từ 125 cơ quan báo chí. Hội đồng chung khảo quyết định lựa chọn trao giải cho 64 tác phẩm xuất sắc nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A cho 5 tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: QH

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, giải năm nay tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí ở cả Trung ương và địa phương, phản ánh sự quan tâm rộng rãi của báo chí đối với hoạt động của Quốc hội và HĐND. Số lượng tác phẩm tạp chí gửi dự thi tăng so với năm trước, cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của giải cũng như sự đầu tư, chú trọng của các tạp chí trong việc phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống nghị trường.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2025 là năm ghi dấu với nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử của Đảng, Nhà nước, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đây cũng là năm thiên tai, bão lũ, ngập lụt xảy ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, đất nước ta vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận: kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; phát triển văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực, nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao...

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2025 cũng là năm Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu của thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: QH

Quốc hội đã xem xét, thảo luận, thông qua và quyết định khối lượng công việc rất lớn; lần đầu tiên tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật và Diễn đàn về hoạt động giám sát, khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật; khẳng định phương thức giám sát mới, dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, những tác phẩm báo chí dự giải được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, mới mẻ, sáng tạo, có tác động lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, được độc giả đón nhận và Hội đồng chấm giải đánh giá cao.

Nhiều bài viết đã nêu bật được những thành tựu của Quốc hội qua 80 năm hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước; phản ánh, phân tích sâu sắc về các hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp và đại biểu dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải C. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của đời sống. Ông cũng kỳ vọng báo chí đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội; phát hiện những bất cập trong xây dựng và thi hành pháp luật, giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Báo chí cần tiếp tục phản ánh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, xác định công tác lập pháp là “đột phá của đột phá”, đi trước, mở đường; hoạt động giám sát phải thực chất, truy đến cùng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cũng tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban chỉ đạo Giải Diên Hồng lần thứ tư đã phát động Giải Diên Hồng lần thứ năm.