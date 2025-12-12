Tham dự có các đại biện, đại diện, tùy viên báo chí, cán bộ phụ trách truyền thông, văn hóa của các cơ quan đại diện ngoại giao các nước và tổ chức quốc tế, cùng phóng viên, trợ lý báo chí của các văn phòng báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Cuộc gặp mặt là dịp để Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao, văn phòng báo chí nước ngoài thường trú cùng nhìn lại công tác phối hợp trong năm qua cũng như cùng trao đổi, gửi gắm những kỳ vọng trong năm mới, qua đó thắt chặt sự gắn kết, tình cảm hữu nghị, hợp tác lâu dài.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, đối với Việt Nam, năm 2025 là một năm đầy tự hào với những dấu ấn lịch sử và những bước đột phá chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng các đại diện của hơn 30 văn phòng báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Việc tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước không chỉ nhằm tôn vinh quá khứ hào hùng mà còn là những sự kiện mang tính bước ngoặt, thể hiện hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, năng động, đầy sức sống, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tăng trưởng GDP cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á, kim ngạch thương mại đạt mức kỷ lục, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh đã phản ánh sức sống của nền kinh tế cũng như sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, hoạt động đối ngoại năm 2025 diễn ra sôi động. Cùng với việc duy trì quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số đối tác ở cấp độ Đối tác toàn diện trở lên lên 42.

Việc trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao, tổ chức thành công một loạt sự kiện đa phương lớn tiếp tục khẳng định Việt Nam là đối tác đáng tin cậy và là thành viên chủ động, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được luôn có sự đồng hành, hợp tác, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có các cơ quan đại diện ngoại giao, các phóng viên, trợ lý của các văn phòng báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ luôn lắng nghe, cung cấp thông tin, hỗ trợ thủ tục và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cùng các phóng viên, trợ lý báo chí

Thứ trưởng cho hay, việc ban hành quy định mới chính thức miễn yêu cầu giấy phép lao động cho các phóng viên thường trú nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 219/2025) và hỗ trợ đẩy nhanh việc cấp phép thành lập, mở lại một số văn phòng báo chí thường trú thể hiện sự trân trọng và cam kết của Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện với cộng đồng truyền thông quốc tế.

Thứ trưởng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, quan tâm và những tình cảm của các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và hãng thông tấn, báo chí nước ngoài dành cho Việt Nam, đặc biệt trong việc lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông tin, hình ảnh về một Việt Nam phát triển năng động, hòa bình, thân thiện…