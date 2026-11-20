Trong tháng 8, Báo VietNamNet nhận được đơn thư của bạn đọc phản ánh, kiến nghị về một số vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương. Nội dung cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Trường (phường Hà Đông, TP Hà Nội) có đơn thư phản ánh Công ty CP N. và Ngân hàng TMCP T.V đã phối hợp thực hiện một giao dịch khiến ông tin rằng mình đang làm thủ tục mua bất động sản. Ông đã chuyển toàn bộ tiền cho Công ty CP N. nhưng sau đó không được ký hợp đồng mua bán, không nhận được bất động sản và cũng không được hoàn trả tiền. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP T.V vẫn yêu cầu ông thanh toán cả gốc và lãi khoản vay với số tiền gần 10 tỷ đồng. Ông Trường đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, bảo vệ quyền lợi của ông trong vụ việc này, đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân tại ngân hàng trên trong quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt, giải ngân và xử lý khoản vay của ông.

2. Bà Nguyễn Thị Chúng (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) có đơn phản ánh việc ông Bùi Văn Tuất lấn chiếm đất, xây dựng 3 ngôi nhà kiên cố trái phép dọc Quốc lộ 1D nhưng chưa được ngăn chặn, tháo dỡ, dù bà đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo suốt 8 năm qua. Theo bà Chúng, bà đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng và địa phương. Tuy nhiên, đến ngày 30/8/2024, UBND TP Quy Nhơn mới có văn bản trả lời nhưng theo bà, nội dung các cơ quan chức năng trả lời chưa đúng với thực tế và chưa giải quyết những vấn đề bà khiếu nại. Bà cho rằng việc xử lý vụ việc còn kéo dài, chưa triệt để. Bà Chúng đề nghị các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, xác minh, làm rõ, đồng thời sớm giải quyết và trả lời đơn khiếu nại của bà.

3. Bà Nguyễn Thị Chinh và ông Lê Đắc Mười có đơn tố cáo ông P.N.S, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ (TP Hà Nội), cùng một số cán bộ cấp dưới có hành vi bao che cho tổ chức, cá nhân san lấp đất nông nghiệp đang canh tác và 3 chuôm nước phục vụ tưới tiêu trên địa bàn phường. Theo nội dung đơn của bà Chinh và ông Mười, việc san lấp đất nông nghiệp, xây dựng trái phép và các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường đã tác động đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân địa phương. Bà Chinh và ông Mười đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ, xử lý các vi phạm (nếu có), bảo đảm quyền lợi và trả lại đất sản xuất để người dân địa phương tiếp tục canh tác.

4. Ông Lê Thế Đồng (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) có đơn phản ánh, đề nghị báo chí điều tra, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến dự án La Queenara Hội An. Theo ông Đồng, vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và gian lận thuế, với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân, gồm đơn vị phân phối, chủ đầu tư, trung gian chuyển nhượng và ngân hàng. Ông cho rằng những hoạt động này đã khiến bản thân và nhiều người mua khác rơi vào cảnh nợ nần lớn.

5. Bà Nguyễn Hồng Ngọc (phường Bình Thạnh, TPHCM) phản ánh những bất cập, vi phạm liên quan đến Công ty CP Đầu tư phát triển Địa ốc Đ.V (Công ty Đ.V). Theo nội dung đơn, cuối năm 2018, bà Ngọc và ông Nguyễn Đức Giang ký 2 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời chuyển cho Công ty Đ.V hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, sau gần 8 năm, bà Ngọc và ông Giang vẫn chưa được nhận lại số tiền này. Đây là tài sản có giá trị lớn đối với gia đình bà. Bà Ngọc và ông Giang đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tại TPHCM, tố giác các cổ đông sáng lập Công ty Đ.V có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Bà Ngọc đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, xem xét về vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà và những người liên quan.

6. Các hộ dân đang cư trú, sinh sống ổn định lâu dài tại khu vực tổ 2, phường Trần Hưng Đạo (tỉnh Hưng Yên) có đơn đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, phản ánh những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng nút giao thông Phúc Khánh (thuộc TP Thái Bình cũ). Các hộ dân bày tỏ họ rất ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, họ cho rằng quá trình thông báo thu hồi đất và thực hiện giải phóng mặt bằng tại địa phương còn một số vấn đề bất thường, như việc thu hồi, san lấp hơn 1.600m² đất ở đô thị thuộc khu dân cư lâu năm để phân lô, bán đấu giá quyền sử dụng đất ở. Các hộ dân mong muốn việc triển khai dự án tại địa phương phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng.

7. Ông N.T., giáo viên Trường THCS Cao Bá Quát, xã Kim Long, TPHCM (trước đây thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có đơn phản ánh về việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại liên quan đến lãnh đạo nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Theo đơn ông N.T., tháng 5/2025, ông đã gửi đơn đến Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phản ánh lãnh đạo Trường THCS Cao Bá Quát và ông L.T.K, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Châu Đức (cũ), có dấu hiệu bao che sai phạm quy chế chuyên môn của 2 giáo viên trong trường. Tuy nhiên, ôngN.T. cho rằng đơn chưa được giải quyết thỏa đáng. Sau đó, ông N.T. tiếp tục gửi đơn đến Sở GD&ĐT TPHCM và được chuyển về địa phương để giải quyết. Tuy nhiên, sau một số buổi làm việc, ông N.T. cho rằng lãnh đạo địa phương có quan điểm bảo vệ lãnh đạo nhà trường và chưa làm rõ những nội dung ông phản ánh.