Nội dung cụ thể như sau:

1. Bà Lê Thị Hải Yến, xóm 5, thôn Tình Lam (xã Hưng Đạo, TP Hà Nội) phản ánh về việc có dấu hiệu buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Hưng Đạo, dẫn đến một số công trình nhà ở thương mại tại địa phương có dấu hiệu vi phạm nhưng vẫn tồn tại. Bà Yến đề nghị các cơ quan chức năng xác minh quá trình cấp phép, thi công, nghiệm thu và việc đảm bảo chất lượng công trình theo đúng quy định pháp luật.

2. Đại diện các hộ dân sinh sống tại Nông trường chè Long Phú, nay thuộc hai thôn Long Phú và Hòa Phú (xã Phú Cát, TP Hà Nội), gửi đơn kêu cứu về việc hàng trăm hộ dân có nguy cơ mất nhà, mất đất, không còn nơi sinh sống sau gần nửa thế kỷ gắn bó với vùng chè Long Phú. Theo phản ánh, nguyên nhân là việc giải phóng mặt bằng phục vụ “Dự án đường vành đai khu công nghệ cao Hòa Lạc” với mức giá bồi thường thấp.

3. Một số giáo viên hợp đồng tại tỉnh Quảng Trị tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2025-2026 của tỉnh Quảng Trị gửi đơn phản ánh về kết quả tuyển dụng, cho rằng việc này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các giáo viên hợp đồng.

Theo nội dung đơn, kế hoạch tuyển dụng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa thực hiện theo những thay đổi của các quy định pháp luật có liên quan. Các giáo viên cũng cho rằng theo quy định pháp luật không có sự phân biệt giữa người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thuộc ngành tương đương kèm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Các giáo viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, nhằm bảo đảm việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đúng quy định pháp luật, khách quan, công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người dự tuyển.

4. Bà Nguyễn Thị Quế Hương, đại diện Công ty CP Hóa chất và Công nghệ nước Quốc tế (gọi tắt là Công ty Quốc tế), có đơn tố cáo Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá (gọi tắt là Công ty Hoàng Viên Quảng Bá), trụ sở tại Tây Hồ, TP Hà Nội, về việc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Theo nội dung đơn, Công ty Hoàng Viên Quảng Bá có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm để chiếm dụng vốn và tài sản tài chính trong thời gian dài, ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Quốc tế. Bà Hương đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Báo VietNamNet