1. Các hộ dân ở tổ dân phố Hồng Sơn, phường Lý Thường Kiệt (tỉnh Ninh Bình) có đơn khiếu nại đề nghị thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi quyết định trả lại tên gọi, thứ hạng Quần thể di tích lịch sử quốc gia Căn cứ địa Lạt Sơn; xem xét xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đối với chùa Thanh Chân; xác định địa giới hành chính và hồ sơ xếp hạng di tích Động Tiên Chúa; đồng thời thanh tra, xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng tự nhiên tại khu vực Động Tiên Chúa.

2. Bà Lê Thị Liễu (phường Tam Thắng, TPHCM) có đơn trình bày về việc con trai là Phó Đức Nam bị khởi tố, tạm giam để điều tra trong một vụ án hình sự. Theo đơn, gia đình cho rằng Nam có biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần và đang được theo dõi, điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Bà Liễu đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giám định sức khỏe tâm thần đối với Nam, làm cơ sở điều trị và phục vụ quá trình điều tra theo quy định.

3. Bà Nguyễn Thị Mai Anh (xã Gia Lâm, TP Hà Nội) phản ánh vụ việc liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ tại W.S. (ở Ocean Park), trong đó có việc xảy ra sự cố gây bỏng. Bà mong được làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như một số nội dung khác mà bà cho là ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

4. Ông Lê Anh Dũng (ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) phản ánh một số nội dung liên quan đến quá trình khám, điều trị của con gái ông là chị Lê Thị Hương Ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Ông Dũng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh những vấn đề mà ông cho là có dấu hiệu bất thường trong hoạt động chuyên môn của bệnh viện để làm rõ sự thật.

5. Ông Lê Sỹ Tâm (thôn 5, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có đơn phản ánh quá trình khám và điều trị cho con ông là Lê Sỹ Hoài An (13 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh. Theo đơn, ông cho rằng có một số dấu hiệu bất thường trong quá trình khám, điều trị khiến bệnh tình của cháu diễn biến nặng. Ông đề nghị được xem xét, xác minh và phản ánh vụ việc tới cơ quan chức năng.

6. Tập thể phụ huynh Trường Tiểu học Lộc Hòa (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) có đơn kiến nghị liên quan đến công tác thu, chi và quản lý tài chính của nhà trường. Các phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và đúng quy định.

7. Bà Nguyễn Thị Cứu (khu phố 10, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) có đơn phản ánh về việc quản lý, sử dụng thửa đất gia đình khai hoang từ năm 1979 và việc cưỡng chế tháo dỡ công trình trên đất vào năm 2025. Theo nội dung đơn của bà Cứu, việc cưỡng chế chưa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình và bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết vụ việc theo quy định.

8. Ông Nguyễn Quang Hiền và bà Bùi Thị Huệ (thôn Đắc Lộc 2, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) có đơn phản ánh việc hai hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất sử dụng ổn định từ năm 1978. Theo phản ánh của ông Hiền và bà Huệ, quá trình giải quyết hồ sơ còn nhiều bất cập. Hai hộ gia đình đề nghị cơ quan chức năng xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

9. Các hộ dân khu vực D1/ODK11 (phường Định Công, TP Hà Nội) tiếp tục có đơn phản ánh những nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực D1/ODK11. Các hộ dân đề nghị Báo quan tâm, xác minh và phản ánh vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

10. Ông Phạm Ngọc Tăng (quận Tân Phú, TPHCM) có đơn phản ánh việc giải quyết thủ tục đất đai tại UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng. Ông Tăng cho rằng, quá trình giải quyết hồ sơ có dấu hiệu kéo dài thời gian và còn một số nội dung chưa đúng quy định. Ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét, làm rõ vụ việc.

11. Công ty Luật TNHH Hiệu quả Việt Nam (TP Hà Nội), đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần BIDGROUP, có đơn đề nghị công khai thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản của Công ty CP BĐS AZ. Theo đơn phản ánh, việc chậm công khai thông tin có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ nợ và các bên liên quan.

12. Bà Võ Thị Mỵ (thôn Năng Tây 2, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) có đơn phản ánh việc thu hồi đất để thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ sông Cây Bứa. Theo đơn của bà Mỵ, việc bồi thường, hỗ trợ chưa bảo đảm quyền lợi của gia đình. Bà đề nghị chính quyền địa phương xem xét việc bồi thường và tạo điều kiện ổn định nơi ở.

13. Ông N.Đ.B, đại diện một số hộ dân tổ dân phố Trà Lâm, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, có đơn phản ánh một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai tại địa phương. Các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Báo VietNamNet