Sáng 22/11, khi nước lũ ở nhiều nơi thuộc Khánh Hòa và Gia Lai bắt đầu rút, hàng loạt khu vực hiện rõ mức độ thiệt hại, trong đó nổi bật là cảnh ô tô bị nhấn chìm trong đợt ngập lịch sử.

Trước đó, từ ngày 19/11, mưa lớn kéo dài kèm việc các hồ chứa xả lũ khiến hàng loạt tuyến đường ở phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền, Diên Khánh, Nam Ninh Hòa và các khu dân cư ven sông bị chia cắt. Nhiều phương tiện đỗ qua đêm không kịp di chuyển đến nơi an toàn.

Xe con, xe tải đỗ ven đường hoặc trong các khu dân cư bị nước tràn vào khoang động cơ và toàn bộ nội thất. Nhiều chiếc ngập tới nóc, một số bị dòng nước cuốn trôi khỏi vị trí ban đầu.

Ông Nguyễn Văn Nam, cư dân Tây Nha Trang, cho biết chiếc ô tô trị giá hàng tỷ đồng của gia đình bị ngập hơn 1m nước. "Nước lũ bất ngờ dâng lên rất nhanh, làm cả khu vực chìm trong biển nước. Tôi và nhiều người đã cố gắng đưa xe đi nơi khác, nhưng các tuyến đường xung quanh đều bị nước bao vây", ông buồn rầu nói.

Tại khu vực siêu thị Go (phường Tây Nha Trang), hàng trăm phương tiện trong bãi đỗ bị ngập nặng trong trận lụt sáng 20/11, nhiều chiếc chìm gần kín trần. Khu vực từng là điểm giao thương sầm uất với lượng xe cộ lớn nay trở thành một trong những “điểm nóng” ngập lụt, hàng trăm ô tô bị nước nhấn chìm chỉ sau vài giờ mưa lớn.

Tại Gia Lai, mưa lớn và lũ từ thượng nguồn cũng khiến các tuyến phố như Hùng Vương và quốc lộ 1A đoạn Tuy Phước bị ngập sâu. Nhiều ô tô, xe tải bất động giữa dòng nước, khoang máy và hệ thống điện bị hư hỏng nặng.

Nhiều ô tô ngập nước tại khu vực siêu thị Go (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) từ ngày 20/11. Ảnh: Đức Lợi

Hàng loạt xe "chết lâm sàng" trong lũ lịch sử vì nước lên quá nhanh khiến chủ phương tiện không kịp trở tay. Ảnh: Đức Lợi

Khu vực trũng như khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang), lũ lớn đột ngột khiến loạt ô tô bị nước nhấn chìm. Ảnh: Xuân Ngọc

Một ô tô đỗ trước nhà dân tại phường Tây Nha Trang bị ngập nước. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhiều ô tô bị ngập tới nóc. Ảnh: Xuân Ngọc

Một chiếc xe phục vụ tang lễ bị chết máy, đang chờ cứu hộ kéo đi. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhiều ô tô được đưa lên khu vực nút giao Ngọc Hội để tránh ngập, trong khi phía dưới nút giao, nhiều xe chìm trong nước. Ảnh: Đức Lợi

Ô tô và xe tải bị ngập sâu trên đường Hùng Vương, đoạn phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mạng xã hội

Hàng loạt ô tô, xe máy tại Gia Lai phụ ngâm trong nước. Ảnh: Mạng xã hội

Người dân đưa ô tô lên khu vực vòng xoay Hùng Vương – Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai để tránh ngập. Ảnh: Mạng xã hội

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!