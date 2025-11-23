Sau nhiều ngày lũ lớn, nước rút để lại bùn đất ngập từ trong nhà ra ngoài đường, người dân vất vả dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Diên Khánh (Khánh Hòa), các tuyến đường dọc sông Cái bị bùn phủ dày khoảng 20cm, nhiều đồ dùng sinh hoạt như tủ, bàn ghế nằm ngổn ngang, gây khó khăn cho việc đi lại.

Chị Huỳnh Thanh Trúc kể, khi nước vừa rút và mở cửa hàng quần áo, chị bàng hoàng thấy toàn bộ hàng hóa ngâm trong bùn, dù trước đó đã vội kê lên giường cao gần 1m. Khi nước mới dâng tới đầu gối, chị còn cố gắng kê đồ lên cao, nhưng chỉ trong chốc lát, dòng nước xoáy ập vào, mực nước dâng nhanh, buộc gia đình phải di tản đến nơi trú an toàn. “Chúng tôi không ngờ lũ lại dữ đến vậy”, chị nói.

Chị Trúc cùng vài người thân đẩy bùn xuống cống, giặt lại từng món còn vớt vát được. “Dọn tới đâu hay tới đó, nhưng hàng hóa hư hỏng gần hết, coi như trắng tay tới Tết", chị than thở.

Lớp bùn đặc quánh khiến việc đi bộ cũng khó khăn.

Gần đó, gia đình chị Kim Thư đã dọn phần bùn non ở sân suốt 2 ngày vẫn chưa xong. Trước đó khi nước rút, lớp bùn đọng sâu tới đầu gối.

Anh Đặng Văn Khánh dùng bìa xốp đẩy bùn trên sàn, ngán ngẩm không biết nên bắt đầu dọn từ đâu. Đồ đạc hư hỏng gần hết, nhiều vật dụng bị cuốn trôi hoặc bám đầy bùn. Gia đình anh kinh doanh quán ăn, nên bàn ghế, nồi niêu và các vật dụng đều bị ngập, hầu như không còn gì nguyên vẹn.

Sau lũ, các tuyến đường ngập rác thải dày đặc. Tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa), nước dâng quá nhanh khiến người dân chỉ kịp thoát thân, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi, lềnh bềnh ra khỏi nhà.

Nước ngập kéo dài khiến hầu hết vật dụng trong nhà bị hư hỏng, đặc biệt là đồ gỗ, ghế da, đệm và các thiết bị sinh hoạt. Người dân gom lại những gì còn sót thành từng đống rác lớn, chất dọc hai bên đường chờ lực lượng chức năng thu dọn.

Rác thải phủ kín đoạn đường quanh khu chợ Thành, phường Diên Khánh. Đây vốn là khu chợ tấp nập, nhưng sau trận ngập, hàng loạt hoa quả và rau trái của tiểu thương bị hư hỏng, theo dòng nước dồn lại thành từng đống lớn. Mặt đường ngổn ngang rác và nông sản thối, khiến việc đi lại và dọn dẹp của người dân càng thêm khó khăn.

Dọc đường 23/10, rác thải sau lũ ken đặc thành từng mảng dài, tràn ra gần nửa mặt đường và phủ kín dải phân cách. Các đơn vị dọn dẹp cùng người dân miệt mài thu gom, chờ từng xe rác chuyển đi nhưng lượng rác tồn đọng quá lớn khiến tuyến đường vẫn ngổn ngang.

Trong những ngày lũ, 6 chiếc xe máy của gia đình bà Đặng Thị Âu bị ngập chìm, giờ bám đầy bùn đất. Gia đình phải kéo từng xe ra khỏi nhà chờ đi sửa, bởi ưu tiên lúc này là dọn dẹp nhà cửa, trong khi các cửa hàng sửa xe vẫn chưa hoạt động. Nước sạch đã có trở lại nhưng rất yếu, khiến việc rửa dọn càng khó khăn.

Gia đình bà Âu sở hữu một xưởng bánh mì. Sau lũ, toàn bộ số bột trị giá hơn 20 triệu đồng bị ngập nước, không thể sử dụng. Nhiều thiết bị, máy móc cũng ngâm nước nhiều giờ, chưa rõ có sửa được hay phải bỏ đi. Bà cho biết cả nhà chỉ biết dọn dẹp từng chút một, vì chưa từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. “Nhiều lúc nhìn cảnh tan hoang chỉ muốn bỏ nghề", bà nói.

Hàng dài ô tô hư hỏng ở phường Tây Nha Trang đậu trên đường cùng rác thải, đa phần bị hư nặng, chờ xe cẩu chuyển đi sửa.

Trong ảnh, lực lượng Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công đóng quân trên địa bàn phường Phan Rang (Khánh Hoà) được tăng cường dọn dẹp rác tại phường Tây Nha Trang