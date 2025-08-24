Vào cuối tháng 7/2025, Báo VietNamNet đã trao số tiền 342.379.297 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi đến anh Trần Văn Duy (SN 1998, ở xóm Châu Sơn, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình), nhân vật trong bài viết: “Xin mọi người cứu con trai tôi với, nhà tôi chỉ có một mình cháu thôi”.

Tổng số tiền sau 2 lần Báo VietNamNet trao tới gia đình anh Duy là 377.598.297 đồng.

Ngày 12/6, anh Duy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kết quả CT cho thấy anh bị tụ máu nhiều ở não, nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu loại bỏ huyết khối, giữ lại tính mạng cho anh.

Sau ca mổ não, trong thời gian điều trị tại phòng hồi sức tích cực, anh Duy tiếp tục xuất huyết gan và phải trải qua ca phẫu thuật thứ hai. Nhờ đó, anh mới thoát khỏi nguy hiểm.

Hai ca mổ liên tiếp khiến sức khỏe anh suy kiệt, trong khi chi phí điều trị đã vượt 53 triệu đồng, một khoản quá lớn đối với gia đình khó khăn. Để cứu con trai, bà Hoàng Thị Thắm (mẹ anh Duy) phải chạy vạy khắp nơi vay mượn.

Gia đình chỉ có một người con là anh Duy. Bà Thắm sức khỏe yếu, còn ông Trần Văn Đình (bố anh Duy) bị dị tật bẩm sinh ở một mắt, sinh hoạt khó khăn, mọi việc trong nhà đều trông cậy vào bà. Là hộ nghèo ở địa phương, gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Anh Duy phải nghỉ học sớm để đi làm công nhân gần nhà, phụng dưỡng cha mẹ.

Sau một thời gian điều trị, khi sức khỏe có chuyển biến khả quan, anh được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nam Định để tiếp tục phục hồi chức năng.

Bà Thắm xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay giúp gia đình có thêm điều kiện chữa trị cho con trai. Bà cho biết, hiện anh Duy đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị phục hồi tại bệnh viện tỉnh.