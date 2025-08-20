MS 2025.222

Những ngày qua, việc anh Vũ Minh Hiếu (SN 1998, trú tại thôn Điện Biên, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) bị điện giật khi đang làm nghề hàn xì đã khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót.

Do hoại tử quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt cụt hai tay của anh Hiếu.

Hiếu là con trai cả trong gia đình. Anh còn có em gái út là Vũ Thị Hạnh (SN 2008). Hạnh bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu ớt, đã trải qua hai lần phẫu thuật để giữ mạng sống, khiến kinh tế gia đình vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Vì vậy, Hiếu nghỉ học sớm, đi làm để phụ giúp bố mẹ.

Chiều 11/8, khi đang bắn mái tôn cho người dân gần nhà, trong lúc cầm thanh sắt lên để hàn, anh Hiếu không may bị dòng điện trung thế trên cao phóng xuống, gây bỏng nhiều bộ phận trên cơ thể. Ngay lập tức, anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Vũ Văn Kiên (SN 1971, bố anh Hiếu) chia sẻ, bác sĩ cho biết con trai ông bị bỏng nặng ở hai cánh tay, hai vùng nách, hai chân, trong đó có một chân bỏng 40%, chân còn lại bị vào gân, chưa thể chẩn đoán chính xác.

Sau bốn ngày điều trị tích cực tại tuyến Trung ương, đến ngày 15/8, các bác sĩ buộc phải quyết định cắt cụt hai tay của anh Hiếu do hoại tử quá nặng.

“Cả gia đình tôi vẫn chưa hết bàng hoàng trước tai nạn kinh hoàng của con. Vợ tôi khi hay tin đã khóc ngất, chỉ cầu mong cứu được con. Còn tôi phải gắng giữ bình tĩnh để chạy vạy vay mượn, đóng viện phí ban đầu. Hiếu mới 27 tuổi, chưa lập gia đình, tương lai còn dài nhưng giờ phải sống với cơ thể không còn lành lặn. Khi biết tin phải cắt cụt hai tay, Hiếu rất đau đớn, hoảng loạn và tuyệt vọng. Cả nhà chỉ biết ôm con mà khóc”, ông Kiên nghẹn ngào.

Ông Kiên cho biết thêm, Hiếu không có bảo hiểm y tế, nên khi gặp nạn, mọi chi phí điều trị gia đình phải tự lo liệu, vô cùng tốn kém. Hiện, anh Hiếu vẫn nằm viện, tiếp tục quá trình điều trị lâu dài. Chi phí mỗi ngày cho thuốc men, vật tư y tế đã gần 10 triệu đồng. Dự kiến, chi phí điều trị có thể lên đến hàng trăm triệu, vượt quá khả năng của gia đình.

Bố anh Hiếu ngoài công việc đồng áng còn đi phụ xây lúc nông nhàn để kiếm thêm thu nhập; mẹ anh, vài năm gần đây xin vào làm tại một công ty gần nhà với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng.

Trước khi gặp nạn, Hiếu là trụ cột, phụ giúp bố mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc em gái. Nhưng giờ đây, khi mất cả hai tay và phải điều trị lâu dài với chi phí rất lớn, cùng lúc em gái út vẫn phải tái khám bệnh tim bẩm sinh, mọi gánh nặng lại dồn hết lên vai bố mẹ, khiến gia đình vốn khó khăn càng rơi vào cảnh kiệt quệ.

Anh Hiếu mới 27 tuổi, chưa lập gia đình, tương lai còn dài nhưng giờ phải sống với cơ thể không còn lành lặn.

Ông Vũ Nam Trường, Trưởng thôn Điện Biên, cho biết: “Gia đình ông Kiên hiện vô cùng khó khăn. Con trai bị điện giật, bỏng nặng, phải cắt bỏ hai tay, nằm viện điều trị lâu dài; con gái út bị tim bẩm sinh, thường xuyên phải vào viện. Trước tình cảnh khốn khó ấy, anh em, bạn bè, làng xóm đã chung tay giúp đỡ nhưng chỉ phần nào. Chúng tôi rất mong cộng đồng sẻ chia, giúp gia đình ông Kiên vượt qua cơn bĩ cực này”.