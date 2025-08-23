Qua lá thư khẩn cầu giúp đỡ từ gia đình gửi về tòa soạn Báo VietNamNet, chúng tôi đã đến Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) thăm anh Phạm Văn Thành (SN 1989, quê ở thôn An Cảnh, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên), hiện đang điều trị ung thư cột sống tại đây.
Đúng lúc ấy, anh Thành vừa truyền hóa chất trở về giường bệnh. Cơ thể yếu ớt, mệt mỏi, anh cố bám lấy tay bố để gượng ngồi dậy. Ông Phạm Văn Nhấn (73 tuổi, bố của anh Thành) là người đồng hành cùng con từ những ngày đầu nhập viện. Trong khi đó, vợ anh – chị Đỗ Thị Giang (SN 1989) – ở nhà chăm sóc hai con nhỏ và tranh thủ đi làm kiếm tiền để nuôi cả gia đình, đồng thời xoay xở chi phí điều trị cho chồng.
Trước đây, anh Thành làm công tác chuyên trách ở xã, còn chị Giang là phóng viên hợp đồng tại báo tỉnh Hưng Yên. Dù công việc của hai vợ chồng ổn định nhưng thu nhập không cao, lương hàng tháng chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình và nuôi con nhỏ. Vì vậy, vợ chồng anh vẫn phải sống cùng bố mẹ.
Éo le thay, đầu tháng 5/2024, cơ thể anh Thành xuất hiện những dấu hiệu bất thường, đau lưng kéo dài, kèm sốt. Nghĩ chỉ là bệnh xương khớp thông thường, anh tự mua thuốc uống nhưng bệnh không thuyên giảm.
Đến khi cơn đau quá nặng khiến anh không thể đi lại, anh mới lên Hà Nội thăm khám. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu cho thấy anh mắc ung thư cột sống, buộc phải chuyển đến Bệnh viện K3 Tân Triều để điều trị.
Hiện tại, anh đã trải qua 8 đợt truyền hóa chất và 10 mũi xạ trị. Bác sĩ cho biết bệnh đã tiến triển nặng, việc điều trị rất phức tạp, buộc anh phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm – vốn vô cùng đắt đỏ.
Chi phí điều trị từ ngày nhập viện đến nay đã tiêu tốn một khoản lớn. Chị Giang buộc phải vay mượn hơn 400 triệu đồng để lo cho chồng. Trong khi bố mẹ hai bên đều đã già yếu, không thể hỗ trợ nhiều, vợ chồng anh không có tài sản đáng giá nào. Một mình chị Giang vừa gánh việc nuôi con, vừa chật vật xoay xở tiền chạy chữa cho chồng.
Giọng anh Thành run rẩy, yếu ớt: “Tôi thương vợ và hai đứa con còn nhỏ. Vì tôi mà gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ, nợ nần. Sau này vợ và các con phải gánh nợ thay tôi. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, chấp nhận số phận, nhưng nghĩ đến con và gia đình, tôi lại không đành lòng. Tôi sợ các con còn nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi”.
Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K3 Tân Triều, bệnh nhân Phạm Văn Thành bị K cột sống, đã điều trị 8 đợt hóa chất và 10 mũi xạ trị. Gia đình phải vay mượn số tiền lớn để chữa bệnh. Việc điều trị của anh Thành còn kéo dài và tốn kém, gia đình tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để anh có cơ hội sống, các con anh không rơi vào cảnh mồ côi.
