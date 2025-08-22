Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Nguyễn Bảo Khang (21 tháng tuổi, thôn Đông Cả, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) – nhân vật trong bài viết: “Cần lắm sự chung tay cứu bé trai 21 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh và xơ gan”, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình bé số tiền 121.208.555 đồng.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp bé Bảo Khang số tiền 121.208.555 đồng để ghép gan

Cuối tháng 8/2023, vợ chồng chị Lê Thị Thu Huyền vui mừng đón con trai đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, ngay sau sinh, nhận thấy da bé vàng bất thường, vợ chồng chị đưa con đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy bé mắc bệnh teo mật bẩm sinh kèm xơ gan.

Nghe bác sĩ thông báo, chị Huyền ôm con khóc cạn nước mắt. Chị đành đưa con về nhà, chờ bé cứng cáp hơn để tiếp tục lên tuyến trên kiểm tra. Lúc đó, chị vẫn hy vọng kết quả sẽ khác. Thế nhưng, sau hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu, kết luận cuối cùng vẫn đúng như chẩn đoán ban đầu.

Vợ chồng chị Huyền mới kết hôn, sinh con đầu lòng nên kinh tế còn khó khăn. Từ khi con chào đời đã mang bệnh, chị Huyền phải nghỉ việc để chăm sóc, đưa bé đi điều trị. Anh Nguyễn Văn Quang (chồng chị Huyền) đi làm thuê, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt.

Hiện gia đình chị vẫn sống cùng bố mẹ chồng, chưa có nhà riêng. Gia đình hai bên đều làm nông, không có điều kiện giúp đỡ về tài chính. Vì thế, chi phí khám và điều trị cho bé đều do vợ chồng chị Huyền vay mượn.

Dù có bảo hiểm y tế, nhưng bé phải dùng nhiều loại thuốc đặc trị, các xét nghiệm chuyên sâu và viện phí nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, khiến gia đình càng thêm kiệt quệ. Việc thực hiện ca ghép gan hiện tại vượt quá khả năng của vợ chồng chị.

Sau khi hoàn cảnh của bé Nguyễn Bảo Khang được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 121.208.555 đồng gửi về quỹ báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.

Chị Huyền cho biết: “Hiện tại con vẫn đang đợi nguồn gan để ghép. Được mọi người giúp đỡ số tiền trên, gia đình tôi cũng vơi đi phần nào khó khăn”.