MS 2026.157

Hành trình lớn lên của hai đứa trẻ Dương Ngọc Linh và Dương Khánh Linh (SN 2018) từ khi chào đời đến nay là chuỗi ngày dài chống chọi với bệnh tật và những nỗi đau.

Từ khi chào đời, bé Ngọc Linh và Khánh Linh đều mắc bệnh hiểm nghèo, mọi sinh hoạt thường ngày các bé không thể tự làm như những đứa trẻ bình thường

Chị Mai Thị Tươi (mẹ của hai bé) nghẹn ngào kể: Khoảng 8 tháng tuổi, thấy các con vẫn chưa biết bò, đồng thời kích thước đầu có dấu hiệu bất thường, vợ chồng chị vội vàng đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Kết quả chẩn đoán khiến chị Tươi như ngã quỵ: cả 2 con đều bị giãn não thất, hẹp hộp sọ đồng thời co cứng tứ chi.

Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày anh chị đưa các con vào viện khi ốm đau, đồng thời kiên trì tập vận động tại nhà với hy vọng mong manh rằng các con sẽ có cơ hội hồi phục như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng bệnh tật vẫn không buông tha 2 cô bé.

Đến khi tròn 2 tuổi, bé Ngọc Linh xuất hiện những cơn động kinh và phải uống thuốc điều trị đều đặn. Mỗi tháng, chi phí tiền thuốc cho Ngọc Linh khoảng 4 triệu đồng.

Bi kịch tiếp tục ập đến vào tháng 8/2025 khi bé Khánh Linh cũng bắt đầu lên cơn động kinh. Từ đó, chi phí thuốc men cho cả 2 con tăng lên khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Khoản tiền ấy trở thành gánh nặng đối với gia đình vốn không có nguồn thu nhập ổn định.

Hiện nay, Ngọc Linh đã 8 tuổi nhưng vẫn nằm một chỗ, không thể tự ngồi dậy, đôi bàn tay nhỏ bé không thể cầm nắm. Khánh Linh khá hơn chị một chút, từng có thể đi lại, nhưng kể từ khi mắc động kinh, bé chỉ có thể ngồi.

Với hy vọng các con có thể hồi phục nếu được điều trị lâu dài, ngoài việc kiên trì tập vận động tại nhà, từ năm 2022 đến nay, vợ chồng chị Tươi đều đặn đưa hai con đến Trung tâm trợ giúp trẻ bại não Đắc Thắng (Hà Nội) để tập phục hồi chức năng. Đây cũng là nơi hỗ trợ điều trị miễn phí hoàn toàn, giúp gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng chi phí.

Tuy nhiên, ngoài 8 triệu đồng tiền thuốc thang cho 2 con, mỗi tháng gia đình phải lo khoảng 1,5 triệu đồng tiền thuê trọ và ăn ở, chưa kể điện nước cùng nhiều khoản sinh hoạt phát sinh khác. Việc chữa trị kéo dài khiến kinh tế gia đình chị Tươi ngày càng khó khăn.

Trước đây, chị Tươi là giáo viên mầm non. Trong thời gian mang thai 2 bé, do thường xuyên khó thở nên chị buộc phải nghỉ việc. Từ đó đến nay, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào công việc sửa điện gia dụng của anh Minh. Thế nhưng, công việc của anh Minh bấp bênh vì không phải lúc nào cũng có người thuê sửa chữa.

Dẫu vậy, từng đồng kiếm được, vợ chồng chị Tươi đều dồn hết vào thuốc men và chi phí điều trị cho các con.

Từ năm 2022 đến nay, vợ chồng chị Tươi vẫn đều đặn đưa con đi điều trị

Ngoài 2 con mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chị Tươi còn có con gái lớn là Dương Mai Linh (SN 2010), hiện học lớp 10 và con trai thứ hai Dương Ngọc Nam (SN 2012), đang học lớp 8.

Chứng kiến bố mẹ vất vả chăm các em bệnh tật, Mai Linh và Ngọc Nam sớm hiểu chuyện hơn. Sau mỗi buổi học, hai chị em đều chủ động phụ giúp việc nhà để bố mẹ yên tâm đưa các em đi tập trị liệu.

Mặc dù vất vả, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, thế nhưng trong ánh mắt người mẹ nghèo vẫn luôn ánh lên niềm hy vọng mong manh về một phép màu cho các con.

Gia đình 2 bé Ngọc Linh và Khánh Linh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

Nghẹn ngào nhìn 2 con thơ nằm trên giường bệnh, chị Tươi tâm sự: “Tôi thương các con vô cùng. Từ lúc còn đỏ hỏn các con đã mang bệnh, đến giờ vẫn không thể tự sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường. Vợ chồng tôi chỉ mong cố gắng đưa các con đi tập vật lý trị liệu, hy vọng một ngày nào đó các con có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự chăm sóc bản thân khi bố mẹ về già...”.

Ông Trần Thành Phẩm, Trưởng thôn 2 (xã Hồng Châu), cho biết: Gia đình chị Mai Thị Tươi có hai con gái sinh đôi đều mắc bệnh bại não bẩm sinh, thường xuyên phải đi điều trị tốn kém. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả hai vợ chồng chị Tươi đều có thu nhập thấp. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ 2 cháu Ngọc Linh và Khánh Linh có thêm điều kiện chữa trị.

Bạn đọc giúp hai cháu bé mắc bệnh bại não có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.157 (hai bé Ngọc Linh và Khánh Linh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Mai Thị Tươi (mẹ của 2 bé) theo địa chỉ: Thôn 2, xã Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0374918443.

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