Hai bé gái song sinh Dương Ngọc Linh và Dương Khánh Linh (SN 2018, ở tổ dân phố Phố Hiến, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên) là nhân vật trong bài viết: "Nỗi khốn khổ của gia đình nghèo ở Hưng Yên nuôi 2 con mắc bệnh bại não".

Số tiền 100 triệu đồng là tấm lòng của hai độc giả Hà Linh và Việt Linh (ở phường Quán Thánh, TP Hà Nội) gửi tặng gia đình chị Mai Thị Tươi (mẹ 2 bé) thông qua cầu nối Báo VietNamNet.

Đón nhận món quà ý nghĩa, chị Tươi xúc động nói: “Số tiền lớn quá! Rất ý nghĩa với gia đình tôi lúc này. Vậy là các cháu có thêm cơ hội được chữa bệnh và mua thuốc hàng tháng”.

Đại diện Báo VietNamNet động viên gia đình chị Mai Thị Tươi có hai con gái song sinh bị bại não

Trước đó, Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Tươi. Vợ chồng chị có 4 người con, trong đó hai bé gái song sinh là Dương Ngọc Linh và Dương Khánh Linh (SN 2018) cùng mắc bệnh bại não.

Suốt nhiều năm qua, chị Tươi đã đưa hai con đi điều trị ở nhiều nơi với hy vọng các con có thể cải thiện sức khỏe.

Trong khi đó, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Anh Dương Văn Minh, chồng chị Tươi, làm nghề sửa chữa điện gia dụng với thu nhập bấp bênh.

Chị Tươi từng là giáo viên mầm non nhưng phải nghỉ việc từ khi mang thai do sức khỏe yếu. Nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình không chỉ phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà còn phải gánh thêm chi phí thuốc men và chăm sóc cho hai con.

Xúc động trước tấm lòng nhân ái của độc giả Hà Linh và Việt Linh, chị Tươi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình hai em đã quan tâm, động viên gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo địa phương phường Hồng Châu trao số tiền 100 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ hai cháu Dương Ngọc Linh và Dương Khánh Linh

Bên cạnh sự hỗ trợ từ hai độc giả Hà Linh và Việt Linh, hiện vẫn còn những tấm lòng hảo tâm khác tiếp tục chung tay giúp đỡ hai bé thông qua Báo VietNamNet. Các khoản ủng hộ sẽ được cập nhật và chuyển tới gia đình trong thời gian tới.

Ông Đặng Văn Diên, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Châu, ghi nhận và trân trọng cảm ơn nghĩa cử nhân văn của hai em Hà Linh và Việt Linh cũng như bạn đọc Báo VietNamNet đối với hoàn cảnh của gia đình chị Tươi.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo phường Hồng Châu cũng trao tặng một phần quà động viên hai bé Dương Khánh Linh và Dương Ngọc Linh. Món quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia chia của cấp ủy, chính quyền địa phương đến với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.