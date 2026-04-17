Anh Lê Anh Phong (xã Ái Tử) là nhân vật trong bài viết: “Xin giúp người cha phụ hồ 17 năm gồng gánh nuôi 3 con bệnh tật” được bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ số tiền 188.467.486 đồng. Ngoài ra, gia đình còn trực tiếp nhận thêm hơn 40 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Ái Tử và các nhà hảo tâm trao số tiền 188.467.486 đồng tới anh Lê Anh Phong. Ảnh: Ngọc Lài

Buổi trao tiền diễn ra trong căn nhà nhỏ còn nhiều thiếu thốn của gia đình anh Phong. Không gian chật hẹp, vật dụng đơn sơ, hình ảnh người cha gầy gò lặng lẽ bên các con khiến nhiều người xúc động.

Suốt nhiều năm qua, anh Phong làm phụ hồ, một mình gồng gánh nuôi 3 người con đều mắc bệnh. Con gái lớn bị bại não, hai con nhỏ chậm phát triển, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào cha. Thu nhập ít ỏi khiến cuộc sống của 4 bố con anh luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau.

Số tiền 188.467.486 đồng của bạn đọc không chỉ giúp anh có điều kiện trang trải thuốc men, sinh hoạt mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để anh tiếp tục vững vàng chăm sóc các con.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, anh Phong nghẹn ngào cho biết: “Nhờ bạn đọc và các nhà hảo tâm, gia đình tôi mới có được số tiền lớn như vậy để lo thuốc men cho các cháu. Lần đầu tiên tôi được đứng tên trong sổ tiết kiệm”.

Đại diện chính quyền địa phương bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet cùng bạn đọc đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Những khoản hỗ trợ không chỉ giúp các gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.