MS 2026.062

Lặng lẽ chăm con bại não suốt 17 năm

Tại thôn Đại Thượng Hạ, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, nhiều người không khỏi xót xa khi nhắc đến hoàn cảnh của anh Lê Anh Phong (SN 1987). Nhiều năm qua, anh lặng lẽ gồng gánh nuôi ba người con đều mang bệnh tật.

Hoàn cảnh bất hạnh của anh Phong khi có hai người con chậm phát triển trí tuệ và một con bị bại não

Anh Phong quanh năm gắn bó với công việc phụ hồ. Thu nhập bấp bênh, mỗi tháng anh chỉ làm được khoảng 15–17 ngày công, số tiền kiếm được chỉ đủ đắp đổi sinh hoạt qua ngày.

Năm 2009, vợ chồng anh đón con gái đầu lòng là bé Phương Linh. Những tháng đầu đời, Linh phát triển bình thường. Nhưng khi tròn một tuổi, Linh không thể ngồi vững hay đi như những đứa trẻ cùng trang lứa. Sau nhiều lần đưa con đi thăm khám khắp nơi, gia đình bàng hoàng nhận tin con mắc bệnh bại não.

Từ đó, Linh sống trong cảnh liệt giường. Mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh đều phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Biến cố tiếp tục xảy ra khi cuộc hôn nhân đầu của anh Phong tan vỡ. Một mình anh vừa bươn chải kiếm sống vừa chăm sóc con gái bất hạnh.

Năm 2015, anh lập gia đình lần hai. Cùng thời điểm này, được các tổ chức trên địa bàn hỗ trợ 30 triệu đồng, anh vay thêm 70 triệu đồng từ ngân hàng để dựng căn nhà nhỏ cho cả gia đình đủ che mưa che nắng.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ dần ổn định, nhưng nỗi lo lại tiếp tục chồng chất. Hai người con tiếp theo là bé Mỹ Ly (SN 2015) và Anh Khang (SN 2018) đều chậm phát triển trí tuệ. Đặc biệt, dù đã 8 tuổi nhưng Khang vẫn chưa thể tự kiểm soát sinh hoạt cá nhân, chưa đủ điều kiện tiếp nhận tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật.

Không lâu sau đó, người vợ thứ hai rời khỏi gia đình. Từ đó đến nay, anh Phong một mình nuôi ba con. Dù không còn chung sống, người mẹ vẫn chu cấp một phần chi phí nuôi con, song phần lớn việc chăm sóc, thuốc men và sinh hoạt hằng ngày vẫn do anh Phong gánh vác.

Phương Linh bị bại não nằm liệt một chỗ, 17 năm qua, một mình anh Phong lặng lẽ chăm sóc con gái

Gánh nặng mưu sinh trên đôi vai người cha

Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai người đàn ông làm nghề phụ hồ. Ba đứa con bệnh tật, chi phí thuốc thang và sinh hoạt ngày một tăng, trong khi khoản vay xây nhà vẫn chưa trả xong.

Hằng tuần, anh Phong chở bé Mỹ Ly đến trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở phường Đông Hà để được tập vật lý trị liệu.

Mỗi ngày của anh bắt đầu từ sáng sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân và cho các con ăn uống, anh đưa Khang sang gửi nhờ ông bà nội trông giúp. Con gái lớn bị bại liệt nên anh đành để Linh nằm ở nhà rồi tất tả đi làm.

Đến trưa, anh lại vội vã chạy về nấu cơm, cho con ăn uống và vệ sinh cá nhân. Công việc lặp đi lặp lại suốt 17 năm qua đã trở thành guồng quay quen thuộc trong cuộc sống của người cha ấy.

Riêng với Phương Linh, không chỉ là hành trình chăm sóc kéo dài suốt nhiều năm không một ngày ngơi nghỉ, anh Phong còn phải đối diện với gánh nặng chi phí thuốc men, bỉm tã và những lần đưa con đi viện.

Ngôi nhà nhỏ của bố con anh Phong được dựng lên bằng tiền vay mượn, đến nay vẫn còn nợ

Do bị bại não, sức đề kháng của Linh rất yếu. Chỉ cần thời tiết thay đổi, Linh lại dễ bị viêm phổi, sốt cao, thậm chí lên cơn co giật. Mỗi lần con trở bệnh, anh Phong lại tất tả vay mượn khắp nơi để có tiền đưa con nhập viện.

Không thể tự chủ sinh hoạt cá nhân, mọi việc từ ăn uống, vệ sinh đến thay bỉm đều một tay anh chăm sóc. Mỗi tháng, chi phí bỉm tã, sữa và thuốc điều trị cũng lên đến vài triệu đồng, số tiền quá lớn so với thu nhập bấp bênh từ nghề phụ hồ của anh.

Những hôm trái gió trở trời, con quấy khóc suốt đêm vì đau nhức, người cha gần như thức trắng. Sáng hôm sau, anh vẫn gượng dậy đi làm, kiếm từng đồng lo cho các con.

“Tôi chỉ mong có sức khỏe để đi làm, có tiền lo cho các con. Mỗi khi nghĩ đến tương lai mờ mịt của các con, tôi lại tủi thân”, anh Phong nghẹn ngào.

Lúc Phương Linh 1 tuổi, gia đình bàng hoàng khi nhận tin con mắc bệnh bại não

Ông Đoàn Văn Bằng, Trưởng thôn Đại Thượng Hạ cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Phong rất khó khăn. Chính quyền địa phương và bà con chòm xóm luôn quan tâm, động viên, song điều kiện hỗ trợ còn hạn chế. Nếu được cộng đồng giúp đỡ, các con của con anh Phong sẽ có thêm chi phí thuốc men, chăm sóc lâu dài.

Bạn đọc giúp ba đứa trẻ tật nguyền có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.062 (ba đứa trẻ tật nguyền) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lê Anh Phong (cha của ba đứa trẻ) theo địa chỉ: thôn Đại Thượng Hạ, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 034.805.4027