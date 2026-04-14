Tai ương bất ngờ ập đến đúng dịp Tết đã cướp đi con gái út của anh Trịnh Văn Kỳ (SN 1982, (trú ở tổ dân phố 3, Nam Hà, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) là bé Trịnh Anh Thơ. Không đủ tiền lo mai táng, người cha tật nguyền phải vay mượn khắp nơi với khoản nợ 30 triệu đồng.

Đại diện báo VietNamNet cùng lãnh đạo địa phương trao số tiền 152.039.155 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi tới gia đình anh Trịnh Văn Kỳ

Cuộc đời anh Kỳ chịu nhiều thiệt thòi. Mang khiếm khuyết ở tay và chân, sức khỏe yếu, ngoài 35 tuổi anh mới lập gia đình. Vợ anh cũng không nhanh nhẹn như người bình thường, cuộc sống vì vậy càng thêm chật vật.

Vợ chồng anh lần lượt sinh được hai con. Thế nhưng khi con gái lớn 3 tuổi, bé Anh Thơ vừa tròn 2 tuổi thì người mẹ rời bỏ gia đình, để lại ba bố con nương tựa vào nhau. Từ đó, anh một mình gồng gánh nuôi con trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Không có nghề nghiệp ổn định, anh làm thuê việc vặt, thu nhập bấp bênh. Căn chòi xuống cấp, mưa dột, nắng hắt nhưng không có tiền sửa, cuộc sống phía trước vẫn mịt mờ.

Nhiều năm qua, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của phường. Tai ương ập đến, người cha tật nguyền vừa chịu nỗi đau mất con vừa phải lo khoản nợ đè nặng trên vai.

Sau khi báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của bố con anh Kỳ thông qua bài viết “Con gái út mất đúng mùng 5 Tết, cha tật nguyền vay nợ lo hậu sự cho con”, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã quan tâm, chung tay hỗ trợ gia đình anh Kỳ số tiền hơn 152.039.155 đồng.

Nhận số tiền 152.039.155 đồng của bạn đọc giúp đỡ, anh Kỳ không giấu nổi xúc động. Anh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến những tấm lòng hảo tâm đã sẻ chia với cha con anh trong lúc khó khăn, giúp bố con anh phần nào vơi bớt nỗi đau mất mát và gánh nặng khó khăn trong cuộc sống.