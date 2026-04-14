MS 2026.094

Hành trình lớn lên của cô bé bất hạnh

Căn nhà nhỏ của gia đình ông Phạm Tích (67 tuổi) và bà Tạ Thị Liên (66 tuổi) nằm nép mình bên cánh đồng thôn Tùng Giang, xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ngôi nhà thấp bé, mái tôn cũ kỹ, tường mốc loang lổ, không có mái hiên che chắn. Mỗi khi nắng lên, hơi nóng hắt thẳng vào khiến không gian bên trong trở nên ngột ngạt, oi bức, đến mức những ngày cao điểm mùa hè, không ai dám ngồi trong nhà.

Nhi mắc u xơ thần kinh, dị tật lõm ngực bẩm sinh. Ảnh: Hải Sâm

Gia đình ông bà có 6 người con, nhưng biến cố liên tiếp khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Người con trai đầu sau khi lập gia đình bỗng mất liên lạc suốt 3 năm nay.

“Cháu ngoại Phạm Hoài Nhi (15 tuổi) là con của người con gái thứ hai. Sau khi sinh Nhi, mẹ cháu đi làm ăn xa rồi lập gia đình mới, cuộc sống cũng không mấy khá giả”, ông Tích kể.

Em đã trải qua hai ca phẫu thuật và đang chuẩn bị bước vào ca mổ thứ ba. Ảnh: Hải Sâm

Từ khi mới lọt lòng, Nhi đã được ông bà cưu mang, chăm sóc. Khi sinh ra, trên cổ em có một vết chàm lớn. Ban đầu ai cũng nghĩ là bình thường, nhưng càng lớn, vết chàm càng lan rộng, phình to, gây đau nhức. Gia đình đưa em đi khám, các bác sĩ xác định Nhi mắc bệnh u xơ thần kinh.

Không chỉ vậy, Nhi còn bị dị tật lõm ngực bẩm sinh khiến lồng ngực hẹp, việc hô hấp gặp nhiều khó khăn. Em thường xuyên mệt mỏi, hụt hơi, sức khỏe yếu hơn bạn bè cùng trang lứa.

“Nuôi cháu lớn được như bây giờ với vợ chồng tôi là cả một hành trình dài. Cháu hay ốm, khó thở, khóc suốt ngày nhưng vì không có tiền nên chúng tôi chỉ biết chịu đựng. Càng lớn, bệnh tình càng nặng, tôi phải bán lúa đưa cháu đi khám, bác sĩ mới chỉ định phẫu thuật”, ông Tích nghẹn ngào.

Nhi sống cùng ông bà ngoại già yếu, bệnh tật. Ảnh: Hải Sâm

Nhi đã trải qua hai lần phẫu thuật nâng lồng ngực vào các năm 2024 và 2025. Mùa hè năm nay, em tiếp tục bước vào ca mổ thứ ba – cũng là hy vọng để cải thiện sức khỏe, nhưng chi phí phía trước vẫn là bài toán nan giải.

Tuổi xế chiều bệnh tật, gánh nặng đè lên vai

Bản thân ông Tích cũng mang bệnh u xơ thần kinh bẩm sinh. Những khối u mọc rải rác khắp cơ thể, tập trung nhiều ở vùng cổ rồi lan lên má, cằm. Dù không gây đau đớn về thể xác, căn bệnh khiến ngoại hình ông biến đổi, trở thành nỗi mặc cảm đeo đẳng suốt cuộc đời.

Bản thân ông Tích cũng bị bệnh u xơ thần kinh bẩm sinh, khối u mọc khắp cơ thể. Ảnh: Hải Sâm

Trong khi đó, bà Liên bị bệnh khớp, đi lại khó khăn, mỗi bước chân đều nặng nhọc. Ở tuổi xế chiều, sức khỏe ngày càng suy giảm, ông bà không còn đủ sức làm việc nặng.

Bốn người con còn lại của ông bà có người lập gia đình xa, có người ở gần song gia cảnh cũng đều khó khăn nên chưa thể giúp được gì.

Nguồn sống của cả gia đình chỉ trông vào 4 sào ruộng và vài công việc làm thuê theo mùa. Mỗi năm hai vụ lúa, gia đình thu được khoảng 2 tấn thóc. Sau khi trừ chi phí và để lại gạo ăn, phần còn lại bán đi cũng chỉ được khoản tiền ít ỏi.

Bên trong căn nhà của gia đình ông Tích không có đồ đạc gì giá trị. Ảnh: Hải Sâm

Để có thêm tiền trang trải sinh hoạt cho gia đình, ông Tích còn nhận dẫn nước tưới tiêu thuê cho bà con. Những ngày nắng gắt, ông phải đứng giữa đồng cả ngày, nhưng công xá cuối vụ cũng chỉ được vài tạ lúa.

Thu nhập bấp bênh khiến bữa cơm gia đình luôn đạm bạc, chủ yếu là rau, cà và những gì có sẵn trong vườn. Thế nhưng, điều khiến ông bà trăn trở nhất vẫn là bệnh tình của cháu ngoại.

Nhi đã trải qua 2 lần phẫu thuật, bác sĩ hẹn lần mổ thứ 3 nhưng gia đình ông Tích vẫn chưa vay mượn được đủ chi phí. Ảnh: Hải Sâm

“Mỗi lần mổ là tốn đến vài chục triệu đồng. Lần đầu cháu còn có hỗ trợ, nhưng những lần sau chi phí lên đến khoảng 50 triệu, gia đình không biết vay mượn ở đâu nữa…”, ông Tích nghẹn giọng.

Hiện gia đình đang gánh khoản nợ gần 100 triệu đồng sau những lần chữa bệnh cho Nhi. Tài sản đáng giá nhất chỉ còn con bò và vài con gà, có thể phải bán đi để lo chi phí cho ca mổ sắp tới, nhưng vẫn không đủ.

Căn bếp chật chội, thấp tè của gia đình ông Tích. Ảnh: Hải Sâm

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoà Trạch, hoàn cảnh gia đình ông Tích đặc biệt khó khăn. Dù đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và bà con địa phương, nhưng chi phí cho ca phẫu thuật thứ ba của cháu Nhi vẫn là gánh nặng quá lớn.

“Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu Nhi có cơ hội được tiếp tục điều trị bệnh, sớm trở lại cuộc sống và học tập như bạn bè cùng trang lứa”, bà Thanh chia sẻ.

Những tấm lòng hảo tâm xin hãy dang tay giúp đỡ để cô bé Phạm Hoài Nhi có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật, tiếp tục hành trình đến trường. Sự sẻ chia lúc này không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm hy vọng giúp em và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Bạn đọc giúp đỡ em Phạm Hoài Nhi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.094 (em Phạm Hoài Nhi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Phạm Tích (ông ngoại Nhi) theo địa chỉ: thôn Tùng Giang, xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.