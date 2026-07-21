Anh Dương Văn Huy (SN 1989, trú tại tổ dân phố Kỹ Sơn Trên, phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng) - nhân vật trong bài viết: "Vợ trẻ đau đớn chứng kiến người chồng mỗi ngày mất thêm một phần cơ thể".

Báo VietNamNet cùng phòng CTXH (Viện Bỏng Quốc gia) trao số tiền 248.719.166 đồng của bạn đọc giúp đỡ anh Dương Văn Huy

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, ngày 25/5, trong lúc đang lăn sơn tại một công trình, anh Huy bất ngờ bị dòng điện cao thế phóng xuống khiến tính mạng nguy kịch.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, bác sĩ cho biết, anh Huy được xác định bị bỏng điện cao thế 27%. Đau đớn là bàn tay phải và bàn chân phải của anh gần như bị phá hủy hoàn toàn, không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ để giữ tính mạng cho anh.

Để có tiền cho chồng điều trị, chị Nguyễn Thị Tươi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Hai con của anh Huy còn quá nhỏ, phải nhờ người thân ở quê chăm sóc.

Sau khi biết hoàn cảnh của anh Huy, nhiều bạn đọc đã chung tay gửi về quỹ báo số tiền 248.719.166 đồng giúp anh có thêm điều kiện chữa trị.

Theo bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia, hiện anh Huy vẫn đang trong quá trình điều trị phục hồi. Do vết thương nặng, anh Huy phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật nên khoản chi phí sẽ rất lớn. Sắp tới, sau khi sức khỏe ổn định, các vết thương lành, anh Huy sẽ được chuyển lên khoa điều trị phục hồi chức năng.

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Tươi gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, bạn đọc và các y, bác sĩ bệnh viện đã tận tình giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn.