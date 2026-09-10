MS 2026.243

Bỏng nặng 70-79% diện tích cơ thể, anh Trần Văn Lai (31 tuổi, chồng chị Trinh) đang trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông đang phải giành giật sự sống từng ngày sau tai nạn bỏng xăng.

Chị Trinh vẫn hy vọng chồng có thể vượt qua cơn nguy kịch

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), chị Trinh vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn xảy ra với gia đình.

“Tối 28/8, sau khi sửa xe máy cho khách, chồng tôi lấy can xăng đổ đầy bình cho khách. Đang đổ thì ngọn lửa bùng lên. Nghe anh la hét, mẹ chồng tôi ở gần đó lao vào cứu. Ngọn lửa cháy dữ dội nên mẹ cũng bị bỏng hai chân và một cánh tay. Không đủ tiền đi viện nên mẹ chỉ ở nhà dùng thuốc gia truyền”, chị Trinh kể.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Lai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Do vết bỏng quá nặng, anh Lai được chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Theo bác sĩ Lê Phát Đạt, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Lai nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân bỏng nặng từ 70-79% diện tích cơ thể, huyết áp tụt 90/60 mmHg, nhịp tim 120 lần/phút. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc bỏng, tiên lượng nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị trào ngược dạ dày, nhiễm trùng, khiến tình trạng càng thêm nguy kịch.

Hiện anh Lai được đặt ống, thở máy, sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh, truyền dinh dưỡng, albumin và các chế phẩm máu. Chi phí điều trị khoảng 15-20 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, anh Lai cần trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt lọc hoại tử, với chi phí khoảng 3-5 triệu đồng mỗi lần.

Đến nay, số tiền điều trị cho mẹ con anh Lai đã hơn 100 triệu đồng. Để có khoản tiền này, gia đình phải vay mượn khắp họ hàng, bán 3 sào ruộng. Chiếc xe máy duy nhất của gia đình cũng phải bán để có tiền đóng viện phí.

Trong phòng cách ly đặc biệt, chỉ còn tiếng máy móc và thiết bị y tế hỗ trợ anh Lai duy trì sự sống. Dù đang hôn mê sâu, chị Trinh vẫn hy vọng chồng có thể vượt qua cơn nguy kịch.

“Từ hôm xảy ra sự cố đến nay, chồng tôi vẫn chưa tỉnh. Nếu chồng tôi không qua khỏi thì hai đứa con sẽ thế nào đây, rồi tôi biết sống thế nào?”, giọng chị Trinh nghẹn lại.

Được biết, vợ chồng anh Lai có hai con nhỏ, một cháu 5 tuổi và một cháu 15 tháng tuổi. Từ ngày xảy ra sự cố, hai bé được gửi về nhà ông bà ngoại chăm sóc. Các con nhớ ba mẹ nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến chị Trinh không còn cách nào khác.

Chị Trinh kể, bố mẹ anh Lai đều đã ngoài 60 tuổi, quanh năm chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng. Anh chị em trong gia đình cũng khó khăn và đã có gia đình riêng.

“Biết nhà khó khăn nên chồng tôi chịu khó làm ăn lắm. Ngày anh ấy đi giao hàng, tối về sửa xe cho người quen để kiếm thêm. Mọi người thương chồng tôi nên xe hư là mang sang nhà đợi anh ấy sửa, dù phải chờ rất lâu. Đó cũng là lý do nhà tôi mua trữ can xăng”, chị Trinh nói.

Người đàn ông trụ cột gia đình giờ đang trong tình trạng nguy kịch

Hiện anh Lai nằm bất động trên giường bệnh, phải phụ thuộc vào máy móc hỗ trợ. Mẹ chồng chị Trinh bị bỏng đang ở nhà, hai con nhỏ được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Trong khi đó, khoản chi phí điều trị ngày càng tăng khiến gia đình càng thêm khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng thôn Phước Lộc 2, xác nhận gia đình anh Lai thuộc diện khó khăn ở địa phương nhưng chịu khó làm ăn. Vừa qua, anh Lai không may gặp sự cố bỏng xăng, bị bỏng nặng và cần chi phí điều trị lớn.

“Thay mặt địa phương, tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng để gia đình có thêm điều kiện điều trị cho cháu Lai”, ông Bình nói.

Bạn đọc giúp anh Trần Văn Lai ở Thôn Phước Lộc 2, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank; hoặc số tài khoản 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.243 (anh Trần Văn Lai) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Trinh (vợ anh Lai) theo địa chỉ: Thôn Phước Lộc 2, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại: 0969.337.650

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý