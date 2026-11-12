MS 2026.306

Đã 82 tuổi nhưng ngày ngày bà Tưởng vẫn cặm cụi đan nón, kiếm vài chục nghìn đồng. Bà chắt chiu từng đồng để gồng gánh gia đình và chăm sóc hai người con mù lòa cùng một cháu ngoại đang tuổi ăn học.

Căn nhà nhỏ, thấp lè tè ở thôn La Hà (xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) là nơi sinh sống của bà Trần Thị Tưởng (SN 1944) cùng các con Mai Văn Quý (SN 1969), Mai Thị Cúc (SN 1975), Mai Thị Lan (SN 1980) và cháu ngoại Mai Thị Thùy Linh (SN 2013).

Giữa nhà, tấm mây tre chị Lan đang đan dở nằm ngổn ngang, bên cạnh là những chiếc nón cùng nguyên liệu làm nón của bà Tưởng. Trong góc nhà, anh Quý và chị Cúc lặng lẽ ngồi một chỗ. Cả hai đều bị mù bẩm sinh, không có khả năng lao động, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ người thân hỗ trợ.

Anh Quý và chị Cúc bị mù bẩm sinh. Ảnh: Hải Sâm

Cả đời lam lũ vì chồng con, bà Tưởng quanh năm gắn bó với ruộng đồng và nghề làm nón, chắt chiu từng đồng nuôi các con khôn lớn. Năm nay đã 82 tuổi nhưng bà vẫn chưa được an nhàn, ngày ngày phải lao động để lo cho gia đình.

"Tôi có 5 đứa con thì 2 đứa bị mù, 2 đứa con gái lấy chồng nhưng cuộc sống cũng chật vật lắm. Còn Lan không lấy chồng, có một đứa con, ở cùng tôi để chăm sóc anh chị", bà Tưởng kể.

Chồng bà mất cách đây 3 năm. Trước đó, ông cũng bị mù, mắc thêm bệnh về thận, phải nằm một chỗ suốt hơn 5 năm. Để có tiền chạy chữa cho ông, gia đình phải vay mượn khoảng 100 triệu đồng. Đến nay, dù ông đã qua đời, khoản nợ vẫn còn nguyên, trở thành gánh nặng đối với những người ở lại.

Bà Tưởng vẫn ngày ngày ngồi khâu từng chiếc nón để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Hải Sâm

Cụ bà 82 tuổi đan nón, kiếm từng đồng nuôi gia đình

Dù tuổi cao, mắt mờ, lưng đau, bà Tưởng vẫn ngày ngày ngồi khâu từng chiếc nón để kiếm thêm thu nhập.

"Sau khi mua lá nón về, Lan sẽ luộc, phơi khô rồi là thẳng ra để tôi đan. Mỗi ngày tôi làm được 2 cái, mỗi cái bán với giá 12.000 đồng, trung bình tôi kiếm được 24.000 đồng/ngày", bà Tưởng chia sẻ.

Số tiền ít ỏi ấy là thành quả của nhiều giờ bà phải ngồi khom lưng, tỉ mẩn với từng đường kim. Có những hôm đau nhức, bà vẫn cố làm bởi trong nhà còn quá nhiều khoản phải lo.

Anh Quý và chị Cúc không có khả năng lao động, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ người thân hỗ trợ. Ảnh: Hải Sâm

Ngồi cạnh mẹ, chị Lan cũng tranh thủ từng chút thời gian để đan mây tre thuê. Công việc này chị đã làm từ nhỏ, đến nay vẫn gắn bó vì không có nghề nghiệp hay điều kiện nào khác để lựa chọn.

"Mỗi tháng tôi đan được một tấm mây tre dài 15m, rộng 9 tấc, phải có con gái phụ giúp mới hoàn thành. Tiền công được 1,4 triệu đồng", chị Lan cho biết.

Ngoài giờ đan lát, chị còn phải lo cơm nước và cùng mẹ chăm sóc anh chị mù lòa, từ ăn uống, đi lại đến vệ sinh cá nhân. Bản thân chị cũng có tuổi thơ nhiều thiệt thòi. Vì gia đình quá nghèo, chị không được đến trường, từ nhỏ đã phải làm nghề đan lát kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các anh chị.

Bên trong ngôi nhà của gia đình bà Tưởng không có tài sản gì đáng giá ngoài những vật liệu hằng ngày mẹ con bà ngồi đan nón. Ảnh: Hải Sâm

Con gái chị là Mai Thị Thùy Linh, hiện học lớp 8. Ngoài giờ đến trường, Linh còn tranh thủ nhặt ve chai, đan lát phụ mẹ, san sẻ phần nào khó khăn với gia đình.

Gánh nặng bệnh tật và cuộc sống chật vật

Hiện gia đình có một sào ruộng, đến mùa thu hoạch có thêm gạo để ăn. Ngoài tiền công làm nón và đan lát, các thành viên được hưởng thêm khoản trợ cấp xã hội. Theo chia sẻ của gia đình, bà Tưởng và chị Lan được nhận 500.000 đồng mỗi tháng, anh Quý và chị Cúc có khoản trợ cấp 1 triệu đồng/người/tháng.

Số tiền ít ỏi phải trang trải sinh hoạt cho nhiều người khiến gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Không chỉ khó khăn về kinh tế, cả gia đình còn phải đối mặt với bệnh tật.

Chị Lan tranh thủ từng giờ để đan lát kiếm thêm thu nhập và cùng mẹ chăm sóc anh chị mù lòa. Ảnh: Hải Sâm

"Mẹ tôi tuổi cao, lưng còng, thường xuyên đau nhức xương khớp. Tôi bị bướu cổ, cứ to dần nhưng không có tiền đi khám, anh Quý và chị Cúc cũng hay bị đau mắt", chị Lan nghẹn ngào.

Trao đổi với Báo VietNamNet, bà Trần Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh xác nhận, gia đình bà Tưởng có hoàn cảnh khó khăn. Dù tuổi cao, sức yếu, bà vẫn phải hằng ngày đan nón kiếm tiền trang trải cuộc sống, cùng con gái chăm sóc hai người con bị mù lòa.

Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của gia đình bà Tưởng gồm 3 thế hệ chung sống. Ảnh: Hải Sâm

“Chính quyền địa phương rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm để gia đình bà Tưởng có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, vơi bớt gánh nặng cuộc sống”, bà Lan chia sẻ.

Ở tuổi xế chiều, bà Tưởng vẫn chưa thể nghỉ ngơi, còn chị Lan ngày ngày gồng gánh mưu sinh, chăm sóc mẹ già và anh chị mù lòa. Gia đình rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện chữa bệnh, vơi bớt khó khăn và ổn định cuộc sống.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Trần Thị Tưởng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.306 (bà Trần Thị Tưởng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Trần Thị Tưởng theo địa chỉ: thôn La Hà, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị.

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