MS 2026.308

Vợ mắc ung thư máu, đang điều trị tại bệnh viện, anh Phạm Văn Tuyên (SN 1983) phải một mình gồng gánh kinh tế gia đình, chăm sóc vợ và nuôi 3 con nhỏ ăn học.

"Tôi muốn được sống để ở bên, chăm sóc các con"

Tại Viện Huyết học và Truyền máu Bạch Mai (Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình), chị Trịnh Thị Thêm (SN 1988) đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Sau nhiều đợt điều trị kéo dài, sức khỏe suy giảm, chị cần có người túc trực chăm sóc. Vì vậy, anh Phạm Văn Tuyên, chồng chị Thêm, luôn ở bên giường bệnh để chăm lo cho vợ.

Những ngày chị Thêm điều trị, anh Tuyên luôn đồng hành cùng vợ

Anh Tuyên chia sẻ, vợ chồng anh có 3 người con, trong đó con trai lớn sinh năm 2012, hai con gái lần lượt sinh năm 2017 và 2019. Hiện cả gia đình đang sống trong căn nhà khoảng 20m² tại xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Trước khi biến cố ập đến, vợ chồng anh Tuyên đều là công nhân, có nguồn thu nhập ổn định để trang trải sinh hoạt và nuôi các con.

Tháng 10/2020, sau khi sinh con thứ 3, chị Thêm xuất hiện triệu chứng tức ngực kéo dài nên đến bệnh viện thăm khám. Khi nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư máu, cả gia đình đều bàng hoàng.

“Ngày biết mình mắc ung thư máu, tôi suy sụp hoàn toàn, cảm giác như trời đất sụp đổ dưới chân. Thương nhất là 3 đứa con còn nhỏ, con út lúc ấy mới hơn 1 tuổi. Nhiều đêm trằn trọc nghĩ đến cảnh nếu mình có mệnh hệ gì, các con sẽ phải sống cảnh mồ côi mẹ, tôi không cầm được nước mắt.

Tôi muốn được sống để ở bên, chăm sóc các con nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, chi phí điều trị tốn kém, tôi cũng không biết mình còn có thể gắng gượng được đến đâu”, chị Thêm nghẹn ngào.

Kinh tế gia đình kiệt quệ

Từ ngày vợ mắc bệnh, mọi gánh nặng kinh tế và chăm sóc gia đình đều dồn lên vai anh Tuyên. Một mình anh phải cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng để vừa lo chi phí điều trị cho vợ, vừa xoay xở nuôi 3 con nhỏ. Mỗi lần vợ nhập viện, anh lại phải gửi các con ở nhà, trông cậy vào sự giúp đỡ của ông bà nội để lên bệnh viện chăm sóc vợ.

Gia đình chị Thêm sống trong căn nhà khoảng 20m2. Những ngày chị nằm viện điều trị, 3 đứa con nhỏ phải ở nhà tự chăm sóc nhau

“Mỗi đợt điều trị của vợ tôi kéo dài khoảng nửa tháng. Tôi phải nghỉ làm để lên viện chăm sóc. Các con ở nhà, cháu lớn năm nay học lớp 9 nên đã biết đỡ đần, chăm sóc các em, lại có ông bà nội giúp đỡ thêm. Hiểu hoàn cảnh gia đình, thương bố mẹ nên các con cũng tự giác học hành, bảo ban nhau.

Mỗi lần mẹ nằm viện, các con lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe, động viên mẹ cố gắng điều trị để sớm về với các con. Nghe những lời ấy, nhiều lần tôi không cầm được nước mắt vì thương con”, anh Tuyên chia sẻ.

Dù rất cố gắng làm lụng, mệt cũng không dám nghỉ ngơi vì sợ mất đi nguồn thu nhập, nhưng hành trình chữa bệnh cho vợ kéo dài nhiều năm vẫn khiến kinh tế gia đình anh Tuyên ngày càng kiệt quệ.

Theo anh Tuyên, từ khi phát hiện bệnh, chị Thêm đã trải qua nhiều đợt điều trị vào các năm 2020, 2023 và 2026. Dù có bảo hiểm y tế nhưng tiền thuốc ngoài danh mục, tiền ăn uống và các chi phí phát sinh trong những đợt điều trị này vẫn khiến gia đình anh tốn thêm khoảng hơn 200 triệu đồng.

“Toàn bộ số tiền đó gia đình tôi phải vay mượn. Tôi còn 3 đứa con tuổi ăn, tuổi lớn. Đến giờ, tôi thực sự không biết phải xoay xở thế nào nữa”, anh Tuyên nghẹn lời.

Đồng lương công nhân hơn 10 triệu đồng/tháng của anh không đủ trang trải chi phí điều trị cho vợ, đồng thời lo sinh hoạt và việc học hành của 3 đứa con.

Theo thông tin từ bệnh án của bệnh nhân do Viện Huyết học và Truyền máu Bạch Mai cung cấp, bệnh nhân Trịnh Thị Thêm được chẩn đoán mắc ung thư máu từ năm 2020. Sau khi hoàn thành các đợt hóa trị theo phác đồ ABVD và đạt lui bệnh, đến tháng 7/2026, bệnh tái phát. Bệnh nhân tiếp tục điều trị theo phác đồ DHAP nhưng không đạt lui bệnh nên được chuyển sang phác đồ BEACOPP.

Bữa cơm đơn giản của 3 người con khi mẹ nằm viện

Sau đợt điều trị đầu tiên theo phác đồ mới, chị Thêm xuất hiện tình trạng giảm các dòng tế bào máu, nguy cơ nhiễm trùng cao và cần được theo dõi, chăm sóc sát sao tại bệnh viện. Dự kiến, chị sẽ trải qua 8 đợt điều trị, mỗi đợt nằm viện khoảng 15 ngày. Nếu đạt lui bệnh, các bác sĩ sẽ xem xét ghép tế bào gốc tự thân.

Theo dự kiến của Viện, tổng kinh phí điều trị khoảng 400 triệu đồng, trong đó chi phí ghép tế bào gốc tự thân khoảng 300 triệu đồng. Với gia đình có nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân của người chồng, trong khi khoản nợ đã lên tới hàng trăm triệu đồng, đây là gánh nặng rất lớn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai chia sẻ, gia đình chị Thêm đang gặp nhiều khó khăn trong việc trang trải chi phí điều trị. Bác sĩ mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc gần xa để gia đình có thêm kinh phí chữa bệnh, giúp chị Thêm vững tin tiếp tục hành trình điều trị và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bạn đọc giúp đỡ chị Trịnh Thị Thêm có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.308 (chị Trịnh Thị Thêm) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Phạm Văn Tuyên (chồng chị Thêm) theo địa chỉ: Xóm 1 Cao Mỗ, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0355308663.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý