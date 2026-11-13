MS 2026.307

Mắc bệnh hiểm nghèo khi mới 16 tháng tuổi, bé Hoàng Linh Đan (tỉnh Nghệ An) đã trải qua 2 đợt phẫu thuật cùng nhiều lần hóa trị và xạ trị trong suốt 2 năm qua khiến gia đình cạn kiệt tiền bạc và lâm cảnh nợ nần.

Mắc ung thư khi mới 16 tháng tuổi

Mắc bệnh hiểm nghèo, ở tuổi lên 3, bé Hoàng Linh Đan (SN 2023 ở xã An Châu, tỉnh Nghệ An) vẫn chỉ nằm hoặc ngồi một chỗ.

Mới 3 tuổi, bé Đan phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cùng các đợt điều trị hoá trị và xạ trị

Bà Nguyễn Thị Minh (bà nội của bé Đan), là người trực tiếp cùng bé trải qua thời gian điều trị. Nhắc đến bệnh tình của cháu nội, bà không giấu được nỗi xót xa.

“Khổ thân cháu tôi quá, mới 16 tháng tuổi đã mắc bệnh rồi. Lúc đầu tôi cứ tưởng sức khoẻ cháu yếu, đi lại không vững hay bị ngã, gia đình tôi đâu biết con bé lại mắc bệnh nguy hiểm này”, bà Minh chia sẻ.

Theo bà Minh, vào khoảng tháng 11/2024, gia đình bà đưa bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Nghệ An thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé Đan có khối u trong não. Sau đó, bé được giới thiệu đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Do khối u lớn, bé Đan được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lần thứ nhất. Đến tháng 12/2024, bé tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thứ hai nhằm loại bỏ khối u và lấy mẫu sinh thiết. Kết quả xét nghiệm mô bệnh học xác định khối u ác tính.

Từ đây, bé Đan bước vào hành trình với hàng chục đợt điều trị kéo dài. Gia đình cho biết, hiện bé Đan đã trải qua 16 đợt truyền hoá chất tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 31 lần xạ trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.

Những tưởng sau quá trình điều trị, sức khỏe của con sẽ khá hơn. Nào ngờ, thời gian gần đây, căn bệnh của bé tái phát trở lại khiến gia đình bất lực trước chi phí điều trị.

Bà nội Phạm Thị Minh luôn đồng hành cùng cháu gái trong những ngày bé nằm viện điều trị

Gia đình đã cạn tiền điều trị

Theo thông tin từ gia đình bé Đan, chi phí cho hai ca phẫu thuật của cháu là 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình đã chi khoảng 60 triệu đồng cho việc ăn uống, đi lại và sinh hoạt trong những ngày cháu nằm viện. Riêng quá trình hóa trị, xạ trị tiêu tốn khoảng 40 triệu đồng, chưa kể các khoản tiền thuê nhà trọ, ăn uống và đi lại sau mỗi đợt điều trị.

Anh Hoàng Đức Chung (bố bé Đan) là lao động tự do nên thu nhập bấp bênh. Anh vừa phải kiếm tiền trang trải sinh hoạt cho cả gia đình, vừa lo chi phí chữa bệnh cho con và hỗ trợ chăm con mỗi lần bà Minh bận. Còn chị Yến đang mang thai con thứ hai ở tháng cuối nên không thường xuyên vào viện, chăm sóc con gái được. Vì vậy, bà Minh phải đảm nhận phần lớn việc chăm sóc bé Đan trong những ngày bé điều trị tại viện.

Căn nhà gia đình đang ở vốn đã xập xệ. Trước khi bé Đan mắc bệnh, vợ chồng chị Yến vốn đã dành dụm được một khoản tiền, dự định vay mượn thêm để sửa sang lại nhà cửa. Ai ngờ, bé Đan mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tình lại diễn biến nhanh, phải nhập viện điều trị liên tục. Theo gia đình, đến nay, toàn bộ số tiền 400 triệu đồng đã được dùng vào việc chữa bệnh cho bé Đan.

Nợ nần phát sinh, tiền tích góp cũng hết sạch, trong khi bệnh tình của bé Đan còn phải điều trị lâu dài. Giờ đây, gia đình không biết tìm đâu ra kinh phí tiếp tục điều trị cho cháu, bà Yến liên tục gọi điện hỏi vay người thân, quen biết, mong có thêm tiền để duy trì việc chữa bệnh.

Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, bà Yến nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình tôi đã cố gắng vay mượn để cháu duy trì điều trị trong 2 năm qua. Giờ bệnh của cháu lại tái phát, chúng tôi không thể lo nổi".

Sau thời gian điều trị, nay bệnh của bé Đan lại tái phát

Ông Hoàng Văn Huế, Xóm trưởng xóm Minh Phúc (xã An Châu) xác nhận: cháu Hoàng Linh Đan, con của anh Hoàng Đức Chung là công dân ở địa phương. Cháu Đan mắc bệnh hiểm nghèo nên thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị. Vợ chồng anh Chung hiện sống cùng bố mẹ đẻ, lao động tự do nên thu nhập thấp.

Bé Đan đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, ngoài chi phí điều trị, gia đình còn phải trang trải ăn ở, sinh hoạt, đi lại và thuê phòng trọ rất tốn kém. Gia đình bé Đan rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Bạn đọc giúp đỡ bé Hoàng Linh Đan có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.307 (bé Hoàng Linh Đan) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Phạm Thị Yến (bà nội của bé Hoàng Linh Đan) theo địa chỉ: Xóm Minh Phúc, xã An Châu, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0397507774.

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