Báo VietNamNet trao hơn 4,3 tỷ đồng đến các hoàn cảnh khó khăn trong tháng 7Trong tháng 7/2026, Báo VietNamNet đã trao tổng số tiền 4.361.594.626 đồng tới 87 hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc chung tay hỗ trợ sau khi báo đăng tải thông tin.
Dưới đây là danh sách các trường hợp đã được Báo VietNamNet kết chuyển tiền của bạn đọc ủng hộ trong tháng 8/2026:
|Mã số
|Người nhận
|Số tiền (VNĐ)
|MS 2026.225
|Em Đào Hoàng Đan ở tỉnh Lai Châu
|80.134.219
|MS 2026.224
|Bé Vì Đức Chuyên ở tỉnh Sơn La
|999.797.426
|MS 2026.222
|Bé Lê Trần Ngọc Trinh ở tỉnh Quảng Trị
|58.765.223
|MS 2026.221
|Bé Sùng Trọng Nhân ở tỉnh Sơn La
|298.061.895
|MS 2026.219
|Em Nguyễn Phương Linh ở TP Hà Nội
|64.474.434
|MS 2026.218
|Hai bé Gia Hân và Gia Vinh ở tỉnh Phú Thọ
|109.122.120
|MS 2026.217
|Gia đình ông Nguyễn Văn Thạo ở tỉnh Bắc Ninh
|50.557.971
|MS 2026.216
|Em Nguyễn Thị Hòe ở tỉnh Nghệ An
|54.902.221
|MS 2026.215
|Bé Nguyễn Đức Duy ở tỉnh Hưng Yên
|69.978.892
|MS 2026.214
|Chị Lê Thị Hoài ở tỉnh Quảng Trị
|96.462.970
|MS 2026.213
|Anh Ngũ Văn Mạnh ở tỉnh Nghệ An
|37.849.435
|MS 2026.212
|Bà Đinh Thị Thắm ở tỉnh Quảng Ninh
|59.655.350
|MS 2026.211
|Em Lò Thị Nhân ở tỉnh Sơn La
|38.306.434
|MS 2026.210
|Anh Nguyễn Văn Lượm ở tỉnh Vĩnh Long
|82.485.434
|MS 2026.209
|BS Ngô Văn Chiến ở tỉnh Nghệ An
|186.387.119
|MS 2026.208
|Em Hồ Thanh Phong ờ tỉnh Hà Tĩnh
|327.132.685
|MS 2026.207
|Em Hoàng Thanh Tùng ở tỉnh Lào Cai
|112.984.134
|MS 2026.206
|Chị Phạm Thị Quỳnh ở tỉnh Ninh Bình
|52.562.897
|MS 2026.205
|Bà Nguyễn Thị Toái ở Quảng Trị
|72.363.528
|MS 2026.204
|Gia đình anh Lô Văn Trường ở tỉnh Nghệ An
|52.580.206
|MS 2026.203
|Em Nguyễn Duy Khoa ở tỉnh Nghệ An
|54.333.084
|MS 2026.202
|Bà Thanh và bà Hồng ở tỉnh Lào Cai
|20.779.528
|MS 2026.201
|Em Mùa A Sơn ở tỉnh Điện Biên
|77.185.400
|MS 2026.200
|Ông Vi Đức Phong ở tỉnh Thanh Hóa
|17.174.528
|MS 2026.199
|Anh Trịnh Cao Bách ở tỉnh Ninh Bình
|127.566.698
|MS 2026.198
|Ông Đinh Bạt Quyền ở tỉnh Nghệ An
|155.230.151
|MS 2026.197
|Hai em Thuận An và Linh Chi ở tỉnh Hà Tĩnh
|29.153.133
|MS 2026.196
|Bà Cao Thị Minh ở tỉnh Quảng Trị
|32.471.678
|MS 2026.195
|Em Nguyễn Ngọc Anh ở TP Hải Phòng
|24.474.000
|MS 2026.194
|Anh Bùi Anh Dũng ở TPHCM
|43.482.018
|MS 2026.193
|Anh Hoàng Văn Khánh ở tỉnh Lào Cai
|14.186.668
|MS 2026.192
|Em Đặng Tuấn Anh ở tỉnh Ninh Bình
|5.210.000
|MS 2026.191
|Em Trần Minh Đức ở tỉnh Nghệ An
|17.680.000
|MS 2026.190
|Em Chu Thúc Hưng ở tỉnh Bắc Ninh
|2.965.000
|MS 2026.189
|Em Nguyễn Thị Ánh ở tỉnh Thanh Hóa
|1.185.000
|MS 2026.188
|Em Mai Xuân Hiếu ở tỉnh Thanh Hóa
|2.350.000
|MS 2026.186
|Anh Trịnh Quốc Bảo ở Tuyên Quang
|970.000
|MS 2026.185
|Bé Hồ Duy Hùng ở tỉnh Quảng Ngãi
|111.351.970
|MS 2026.184
|Bà Đinh Thị Ngô ở tỉnh Tuyên Quang
|1.120.000
|MS 2026.183
|Gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở TP Hà Nội
|3.060.000
|MS 2026.182
|Em Hà Quỳnh Như ở tỉnh Tuyên Quang
|1.460.000
|MS 2026.181
|Chị em bà Bùi Thị Mỉm ở tỉnh Phú Thọ
|2.460.000
|MS 2026.180
|Em Huỳnh Ngọc Thuận ở tỉnh Khánh Hòa
|80.519.434
|MS 2026.176
|Chị Trần Thị Thu Hiền ở tỉnh Quảng Trị
|2.360.172
|MS 2026.174
|Anh Nguyễn Văn Hiên ở tỉnh Phú Thọ
|2.200.000
|MS 2026.173
|Bé Tạ Thanh Vân ở tỉnh Tuyên Quang
|3.320.000
|MS 2026.166
|Bé Hoàng Nhật Khang ở tỉnh Nghệ An
|1.480.000
|MS 2026.159
|Em Hoàng Ngọc Hân ở tỉnh Phú Thọ
|2.000.000
|MS 2026.158
|Bốn cháu bé mồi côi ở Quảng Trị
|1.800.000
|MS 2026.157
|Hai bé Ngọc Linh và Khánh Linh ở tỉnh Hưng Yên
|1.425.000
|MS 2026.155
|Bà Bùi Thị Năm ở tỉnh Quảng Trị
|20.000.000
|MS 2026.153
|Em Đặng Vần Kim ở tỉnh Lào Cai
|1.060.000
|MS 2026.152
|Hai anh em Tài và Nhân ở tỉnh Quảng Trị
|1.210.000
|MS 2026.151
|Bé Nguyễn Như Quỳnh ở tỉnh Quảng Trị
|1.210.000
|MS 2026.150
|Bà Trần Thị Bé Chính ở tỉnh Đồng Tháp
|200.000
|MS 2026.147
|Hai cháu Xuân Nam, Xuân Phúc ở tỉnh Hà Tĩnh
|2.000.000
|MS 2026.143
|Em Bùi Hương Trà ở tỉnh Thanh Hóa
|1.460.000
|MS 2026.140
|Em Đoàn Duy Khánh ở tỉnh Hưng Yên
|1.610.000
|MS 2026.138
|Em Hồ Thị Kim Anh ở TP Đà Nẵng
|10.050.000
|MS 2026.130
|Em Hồ Thị Bảo Ngân ở TP Đà Nẵng
|10.620.000
|MS 2026.124
|Em Triệu Thị Huế ở tỉnh Phú Thọ
|1.360.000
|MS 2026.123
|Anh Tưởng Văn Phong ở tỉnh Quảng Trị
|1.310.000
|MS 2026.101
|Ông Nguyễn Hàn Phong Vũ ở TP.HCM
|210.000
|MS 2026.031
|Em Trần Thùy Linh ở TP Hà Nội
|1.350.000
|MS 2026.011
|Em Phan Văn Thắng ở tỉnh Hà Tĩnh
|1.170.000
|MS 2025.186
|Bé Đoàn Lê Đông Quân ở Bến Tre
|1.000.000
|MS 2025.044
|Em Nguyễn Thị Bảo Nhi ở Vĩnh Long
|60.000
|MS 2025.038
|Bé Chung Duy Lịnh ở Cà Mau
|100.000
|MS 2025.033
|Anh Văn Quốc Huy ở TP.HCM
|500.000
|MS 2025.025
|Ông Nguyễn Thanh Hoàng ở Đồng Nai
|150.000
|MS 2024.354
|Bà Nguyễn Thị Sáng ở TPHCM
|100.000
|MS 2024.173
|Em Phan Hòa Kiệt ở An Giang
|100.000
Báo VietNamNet