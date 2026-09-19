 Dưới đây là danh sách các trường hợp đã được Báo VietNamNet kết chuyển tiền của bạn đọc ủng hộ trong tháng 8/2026:

Mã số Người nhận Số tiền (VNĐ)
MS 2026.225 Em Đào Hoàng Đan ở tỉnh Lai Châu  80.134.219
MS 2026.224 Bé Vì Đức Chuyên ở tỉnh Sơn La 999.797.426
MS 2026.222 Bé Lê Trần Ngọc Trinh ở tỉnh Quảng Trị  58.765.223
MS 2026.221 Bé Sùng Trọng Nhân ở tỉnh Sơn La 298.061.895
MS 2026.219 Em Nguyễn Phương Linh ở TP Hà Nội  64.474.434
MS 2026.218 Hai bé Gia Hân và Gia Vinh ở tỉnh Phú Thọ 109.122.120
MS 2026.217 Gia đình ông Nguyễn Văn Thạo ở tỉnh Bắc Ninh 50.557.971
MS 2026.216 Em Nguyễn Thị Hòe ở tỉnh Nghệ An  54.902.221
MS 2026.215 Bé Nguyễn Đức Duy ở tỉnh Hưng Yên  69.978.892
MS 2026.214 Chị Lê Thị Hoài ở tỉnh Quảng Trị  96.462.970
MS 2026.213 Anh Ngũ Văn Mạnh ở tỉnh Nghệ An  37.849.435
MS 2026.212 Bà Đinh Thị Thắm ở tỉnh Quảng Ninh  59.655.350
MS 2026.211 Em Lò Thị Nhân ở tỉnh Sơn La  38.306.434
MS 2026.210 Anh Nguyễn Văn Lượm ở tỉnh Vĩnh Long  82.485.434
MS 2026.209 BS Ngô Văn Chiến ở tỉnh Nghệ An  186.387.119
MS 2026.208 Em Hồ Thanh Phong ờ tỉnh Hà Tĩnh 327.132.685
MS 2026.207 Em Hoàng Thanh Tùng ở tỉnh Lào Cai 112.984.134
MS 2026.206 Chị Phạm Thị Quỳnh ở tỉnh Ninh Bình 52.562.897
MS 2026.205 Bà Nguyễn Thị Toái ở Quảng Trị  72.363.528
MS 2026.204 Gia đình anh Lô Văn Trường ở tỉnh Nghệ An  52.580.206
MS 2026.203 Em Nguyễn Duy Khoa ở tỉnh Nghệ An 54.333.084
MS 2026.202 Bà Thanh và bà Hồng ở tỉnh Lào Cai  20.779.528
MS 2026.201 Em Mùa A Sơn ở tỉnh Điện Biên  77.185.400
MS 2026.200 Ông Vi Đức Phong ở tỉnh Thanh Hóa  17.174.528
MS 2026.199 Anh Trịnh Cao Bách ở tỉnh Ninh Bình  127.566.698
MS 2026.198 Ông Đinh Bạt Quyền ở tỉnh Nghệ An  155.230.151
MS 2026.197 Hai em Thuận An và Linh Chi ở tỉnh Hà Tĩnh  29.153.133
MS 2026.196 Bà Cao Thị Minh ở tỉnh Quảng Trị  32.471.678
MS 2026.195 Em Nguyễn Ngọc Anh ở TP Hải Phòng  24.474.000
MS 2026.194 Anh Bùi Anh Dũng ở TPHCM  43.482.018
MS 2026.193 Anh Hoàng Văn Khánh ở tỉnh Lào Cai 14.186.668
MS 2026.192 Em Đặng Tuấn Anh ở tỉnh Ninh Bình  5.210.000
MS 2026.191 Em Trần Minh Đức ở tỉnh Nghệ An  17.680.000
MS 2026.190 Em Chu Thúc Hưng ở tỉnh Bắc Ninh  2.965.000
MS 2026.189 Em Nguyễn Thị Ánh ở tỉnh Thanh Hóa  1.185.000
MS 2026.188 Em Mai Xuân Hiếu ở tỉnh Thanh Hóa  2.350.000
MS 2026.186 Anh Trịnh Quốc Bảo ở Tuyên Quang  970.000
MS 2026.185 Bé Hồ Duy Hùng ở tỉnh Quảng Ngãi  111.351.970
MS 2026.184 Bà Đinh Thị Ngô ở tỉnh Tuyên Quang  1.120.000
MS 2026.183 Gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở TP Hà Nội  3.060.000
MS 2026.182 Em Hà Quỳnh Như ở tỉnh Tuyên Quang  1.460.000
MS 2026.181 Chị em bà Bùi Thị Mỉm ở tỉnh Phú Thọ  2.460.000
MS 2026.180 Em Huỳnh Ngọc Thuận ở tỉnh Khánh Hòa  80.519.434
MS 2026.176 Chị Trần Thị Thu Hiền ở tỉnh Quảng Trị  2.360.172
MS 2026.174 Anh Nguyễn Văn Hiên ở tỉnh Phú Thọ  2.200.000
MS 2026.173 Bé Tạ Thanh Vân ở tỉnh Tuyên Quang  3.320.000
MS 2026.166 Bé Hoàng Nhật Khang ở tỉnh Nghệ An 1.480.000
MS 2026.159 Em Hoàng Ngọc Hân ở tỉnh Phú Thọ 2.000.000
MS 2026.158 Bốn cháu bé mồi côi ở Quảng Trị  1.800.000
MS 2026.157 Hai bé Ngọc Linh và Khánh Linh ở tỉnh Hưng Yên  1.425.000
MS 2026.155 Bà Bùi Thị Năm ở tỉnh Quảng Trị 20.000.000
MS 2026.153 Em Đặng Vần Kim ở tỉnh Lào Cai  1.060.000
MS 2026.152 Hai anh em Tài và Nhân ở tỉnh Quảng Trị  1.210.000
MS 2026.151 Bé Nguyễn Như Quỳnh ở tỉnh Quảng Trị 1.210.000
MS 2026.150 Bà Trần Thị Bé Chính ở tỉnh Đồng Tháp  200.000
MS 2026.147 Hai cháu Xuân Nam, Xuân Phúc ở tỉnh Hà Tĩnh  2.000.000
MS 2026.143 Em Bùi Hương Trà ở tỉnh Thanh Hóa  1.460.000
MS 2026.140 Em Đoàn Duy Khánh ở tỉnh Hưng Yên  1.610.000
MS 2026.138 Em Hồ Thị Kim Anh ở TP Đà Nẵng  10.050.000
MS 2026.130 Em Hồ Thị Bảo Ngân ở TP Đà Nẵng  10.620.000
MS 2026.124 Em Triệu Thị Huế ở tỉnh Phú Thọ  1.360.000
MS 2026.123 Anh Tưởng Văn Phong ở tỉnh Quảng Trị  1.310.000
MS 2026.101 Ông Nguyễn Hàn Phong Vũ ở TP.HCM  210.000
MS 2026.031 Em Trần Thùy Linh ở TP Hà Nội  1.350.000
MS 2026.011 Em Phan Văn Thắng ở tỉnh Hà Tĩnh  1.170.000
MS 2025.186 Bé Đoàn Lê Đông Quân ở Bến Tre  1.000.000
MS 2025.044 Em Nguyễn Thị Bảo Nhi ở Vĩnh Long  60.000
MS 2025.038 Bé Chung Duy Lịnh  ở Cà Mau 100.000
MS 2025.033 Anh Văn Quốc Huy ở TP.HCM  500.000
MS 2025.025 Ông Nguyễn Thanh Hoàng ở Đồng Nai  150.000
MS 2024.354 Bà Nguyễn Thị Sáng ở TPHCM  100.000
MS 2024.173 Em Phan Hòa Kiệt ở An Giang 100.000

Báo VietNamNet