Mã số Người nhận Số tiền (VNĐ)

MS 2026.225 Em Đào Hoàng Đan ở tỉnh Lai Châu 80.134.219

MS 2026.224 Bé Vì Đức Chuyên ở tỉnh Sơn La 999.797.426

MS 2026.222 Bé Lê Trần Ngọc Trinh ở tỉnh Quảng Trị 58.765.223

MS 2026.221 Bé Sùng Trọng Nhân ở tỉnh Sơn La 298.061.895

MS 2026.219 Em Nguyễn Phương Linh ở TP Hà Nội 64.474.434

MS 2026.218 Hai bé Gia Hân và Gia Vinh ở tỉnh Phú Thọ 109.122.120

MS 2026.217 Gia đình ông Nguyễn Văn Thạo ở tỉnh Bắc Ninh 50.557.971

MS 2026.216 Em Nguyễn Thị Hòe ở tỉnh Nghệ An 54.902.221

MS 2026.215 Bé Nguyễn Đức Duy ở tỉnh Hưng Yên 69.978.892

MS 2026.214 Chị Lê Thị Hoài ở tỉnh Quảng Trị 96.462.970

MS 2026.213 Anh Ngũ Văn Mạnh ở tỉnh Nghệ An 37.849.435

MS 2026.212 Bà Đinh Thị Thắm ở tỉnh Quảng Ninh 59.655.350

MS 2026.211 Em Lò Thị Nhân ở tỉnh Sơn La 38.306.434

MS 2026.210 Anh Nguyễn Văn Lượm ở tỉnh Vĩnh Long 82.485.434

MS 2026.209 BS Ngô Văn Chiến ở tỉnh Nghệ An 186.387.119

MS 2026.208 Em Hồ Thanh Phong ờ tỉnh Hà Tĩnh 327.132.685

MS 2026.207 Em Hoàng Thanh Tùng ở tỉnh Lào Cai 112.984.134

MS 2026.206 Chị Phạm Thị Quỳnh ở tỉnh Ninh Bình 52.562.897

MS 2026.205 Bà Nguyễn Thị Toái ở Quảng Trị 72.363.528

MS 2026.204 Gia đình anh Lô Văn Trường ở tỉnh Nghệ An 52.580.206

MS 2026.203 Em Nguyễn Duy Khoa ở tỉnh Nghệ An 54.333.084

MS 2026.202 Bà Thanh và bà Hồng ở tỉnh Lào Cai 20.779.528

MS 2026.201 Em Mùa A Sơn ở tỉnh Điện Biên 77.185.400

MS 2026.200 Ông Vi Đức Phong ở tỉnh Thanh Hóa 17.174.528

MS 2026.199 Anh Trịnh Cao Bách ở tỉnh Ninh Bình 127.566.698

MS 2026.198 Ông Đinh Bạt Quyền ở tỉnh Nghệ An 155.230.151

MS 2026.197 Hai em Thuận An và Linh Chi ở tỉnh Hà Tĩnh 29.153.133

MS 2026.196 Bà Cao Thị Minh ở tỉnh Quảng Trị 32.471.678

MS 2026.195 Em Nguyễn Ngọc Anh ở TP Hải Phòng 24.474.000

MS 2026.194 Anh Bùi Anh Dũng ở TPHCM 43.482.018

MS 2026.193 Anh Hoàng Văn Khánh ở tỉnh Lào Cai 14.186.668

MS 2026.192 Em Đặng Tuấn Anh ở tỉnh Ninh Bình 5.210.000

MS 2026.191 Em Trần Minh Đức ở tỉnh Nghệ An 17.680.000

MS 2026.190 Em Chu Thúc Hưng ở tỉnh Bắc Ninh 2.965.000

MS 2026.189 Em Nguyễn Thị Ánh ở tỉnh Thanh Hóa 1.185.000

MS 2026.188 Em Mai Xuân Hiếu ở tỉnh Thanh Hóa 2.350.000

MS 2026.186 Anh Trịnh Quốc Bảo ở Tuyên Quang 970.000

MS 2026.185 Bé Hồ Duy Hùng ở tỉnh Quảng Ngãi 111.351.970

MS 2026.184 Bà Đinh Thị Ngô ở tỉnh Tuyên Quang 1.120.000

MS 2026.183 Gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở TP Hà Nội 3.060.000

MS 2026.182 Em Hà Quỳnh Như ở tỉnh Tuyên Quang 1.460.000

MS 2026.181 Chị em bà Bùi Thị Mỉm ở tỉnh Phú Thọ 2.460.000

MS 2026.180 Em Huỳnh Ngọc Thuận ở tỉnh Khánh Hòa 80.519.434

MS 2026.176 Chị Trần Thị Thu Hiền ở tỉnh Quảng Trị 2.360.172

MS 2026.174 Anh Nguyễn Văn Hiên ở tỉnh Phú Thọ 2.200.000

MS 2026.173 Bé Tạ Thanh Vân ở tỉnh Tuyên Quang 3.320.000

MS 2026.166 Bé Hoàng Nhật Khang ở tỉnh Nghệ An 1.480.000

MS 2026.159 Em Hoàng Ngọc Hân ở tỉnh Phú Thọ 2.000.000

MS 2026.158 Bốn cháu bé mồi côi ở Quảng Trị 1.800.000

MS 2026.157 Hai bé Ngọc Linh và Khánh Linh ở tỉnh Hưng Yên 1.425.000

MS 2026.155 Bà Bùi Thị Năm ở tỉnh Quảng Trị 20.000.000

MS 2026.153 Em Đặng Vần Kim ở tỉnh Lào Cai 1.060.000

MS 2026.152 Hai anh em Tài và Nhân ở tỉnh Quảng Trị 1.210.000

MS 2026.151 Bé Nguyễn Như Quỳnh ở tỉnh Quảng Trị 1.210.000

MS 2026.150 Bà Trần Thị Bé Chính ở tỉnh Đồng Tháp 200.000

MS 2026.147 Hai cháu Xuân Nam, Xuân Phúc ở tỉnh Hà Tĩnh 2.000.000

MS 2026.143 Em Bùi Hương Trà ở tỉnh Thanh Hóa 1.460.000

MS 2026.140 Em Đoàn Duy Khánh ở tỉnh Hưng Yên 1.610.000

MS 2026.138 Em Hồ Thị Kim Anh ở TP Đà Nẵng 10.050.000

MS 2026.130 Em Hồ Thị Bảo Ngân ở TP Đà Nẵng 10.620.000

MS 2026.124 Em Triệu Thị Huế ở tỉnh Phú Thọ 1.360.000

MS 2026.123 Anh Tưởng Văn Phong ở tỉnh Quảng Trị 1.310.000

MS 2026.101 Ông Nguyễn Hàn Phong Vũ ở TP.HCM 210.000

MS 2026.031 Em Trần Thùy Linh ở TP Hà Nội 1.350.000

MS 2026.011 Em Phan Văn Thắng ở tỉnh Hà Tĩnh 1.170.000

MS 2025.186 Bé Đoàn Lê Đông Quân ở Bến Tre 1.000.000

MS 2025.044 Em Nguyễn Thị Bảo Nhi ở Vĩnh Long 60.000

MS 2025.038 Bé Chung Duy Lịnh ở Cà Mau 100.000

MS 2025.033 Anh Văn Quốc Huy ở TP.HCM 500.000

MS 2025.025 Ông Nguyễn Thanh Hoàng ở Đồng Nai 150.000

MS 2024.354 Bà Nguyễn Thị Sáng ở TPHCM 100.000