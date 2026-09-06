Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 202.609.639 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Vũ Thị Thơm (SN 1988, tổ dân phố Tân Hối, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) - nhân vật trong bài viết: "Mẹ đơn thân ở Ninh Bình kiệt quệ khi có 2 con đều mắc bệnh hiểm nghèo".

Bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Vũ Thị Thơm ở tỉnh Ninh Bình số tiền 202.609.639 đồng

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, vợ chồng chị Thơm chia tay khi con gái chị là bé Vũ Trúc Quỳnh (SN 2012) mới 6 tuổi. Sau đó, chị Thơm tái hôn và sinh thêm bé Nguyễn Minh Triết vào năm 2024. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai cũng không trọn vẹn. Từ đó, một mình chị Thơm gồng gánh nuôi 2 con thơ. Không ngờ, biến cố liên tiếp ập đến với gia đình chị.

Cuối năm 2025, bé Quỳnh phát hiện mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Cô bé phải trải qua ca phẫu thuật và những đợt truyền hóa chất dài ngày. Khi bệnh tật của con gái chưa có dấu hiệu khả quan thì chị Thơm lại phát hiện bé Triết mắc bệnh tan máu bẩm sinh, cũng phải điều trị lâu dài.

Cùng lúc cả 2 con đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến người mẹ trẻ rơi vào cảnh kiệt quệ. Chị Thơm buộc phải nghỉ việc dài ngày để chăm sóc hai con bệnh tật.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Thơm được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm.

"Số tiền của mọi người giúp đỡ, tôi sẽ dành để chữa bệnh và mua thuốc cho các con. Hiện cháu Quỳnh vẫn điều trị theo phác đồ của bác sĩ, còn cháu Triết vẫn theo dõi và thăm khám theo lịch hẹn của bệnh viện", chị Thơm xúc động cho biết.