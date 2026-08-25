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Báo VietNamNet trao quà chương trình "Tri ân tháng Bảy" cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Lực Hành (tỉnh Tuyên Quang)

Ngoài các hoàn cảnh khó khăn, trong tháng 7/2026, Báo VietNamNet cũng đã trao 184 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng theo chương trình “Tri ân tháng Bảy” tại các xã: Lực Hành, Trung Hà và Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), tổng số tiền quà tặng là 324 triệu đồng.

Báo cũng phối hợp với đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã: Cồn Tiên, Kim Ngân và Bến Quan (tỉnh Quảng Trị), tổng trị giá 100 triệu đồng.

Trao tặng quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THPT Tĩnh Gia 1 (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá), tổng trị giá 30.000.000 đồng.

Cũng trong tháng 7/2026, Báo VietNamNet đã phối hợp với đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà ủng hộ 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong trận lũ quét xảy ra ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vừa qua với tổng số tiền 25.000.000 đồng.

Trong tháng 7, Báo cũng đã kết chuyển tiền 75.557.152 đồng của bạn đọc ủng hộ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". 

Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Chương trình Xã hội - Từ thiện của Báo VietNamNet trong tháng 7/2026:

Mã số Người nhận Số tiền (đồng)
MS: 2026.197 Hai em Thuận An và Linh Chi ở Hà Tĩnh 30.989.704
MS: 2026.196 Bà Cao Thị Minh ở Quảng Trị  275.579.420
MS: 2026.195 Em Nguyễn Ngọc Anh ở Hải Phòng  172.188.439
MS: 2026.193 Anh Hoàng Văn Khánh ở Lào Cai  127.261.998
MS: 2026.192 Em Đặng Tuấn Anh ở Ninh Bình 141.988.270
MS: 2026.191 Em Trần Minh Đức ở Nghệ An 1.082.368.249
MS: 2026.190 Em Chu Thúc Hưng ở Bắc Ninh  133.188.432
MS: 2026.189 Em Nguyễn Thị Ánh ở Thanh Hóa 38.657.868
MS: 2026.188 Em Mai Xuân Hiếu ở Thanh Hóa 69.040.063
MS: 2026.187 Bà Đinh Thị Thu ở Tuyên Quang  20.375.806
MS: 2026.186 Anh Trịnh Quốc Bảo ở Tuyên Quang 32.816.193
MS: 2026.184 Bà Đinh Thị Ngô ở Tuyên Quang  24.940.120
MS: 2026.183 Gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở Hà Nội 103.586.720
MS: 2026.182 Em Hà Quỳnh Như ở Tuyên Quang 66.401.925
MS: 2026.181 Chị em bà Bùi Thị Mỉm ở Phú Thọ 33.368.120
MS: 2026.179 Em Phạm Văn Dương ở Ninh Bình  74.888.961
MS: 2026.178 Anh Nguyễn Văn Tý ở Nghệ An 45.837.489
MS: 2026.177 Em Sùng A Gừ ở Lào Cai  115.453.803
MS: 2026.176 Chị Trần Thị Thu Hiền ở Quảng Trị 96.692.292
MS: 2026.175 Anh Lương Văn Viên ở Hưng Yên  43.929.435
MS: 2026.174 Anh Nguyễn Văn Hiên ở Phú Thọ  261.782.777
MS: 2026.173 Bé Tạ Thanh Vân ở Tuyên Quang 111.232.143
MS: 2026.172 Anh Vi Văn Chức ở Bắc Ninh  39.370.834
MS: 2026.171 Anh Dương Văn Huy ở Hải Phòng  254.963.166
MS: 2026.170 Em Xa Đức Hùng ở Phú Thọ 177.872.224
MS: 2026.169 Em Mò Văn Hoành ở Tuyên Quang  87.972.345
MS: 2026.168 Em Lò Quốc Đạt ở Lai Châu 90.519.398
MS: 2026.167 Chị Hoàng Thị Mừng ở Quảng Trị  43.526.791
MS: 2026.166 Bé Hoàng Nhật Khang ở Nghệ An  79.151.280
MS: 2026.165 Bé Tạ Anh Tú ở Bắc Ninh  55.545.750
MS: 2026.164 Chị Bùi Thị Mơ ở Ninh Bình 41.604.063
MS: 2026.163 Em Quàng Gia Huy ở Sơn La  31.634.649
MS: 2026.162 Chị Trương Thị Tình ở Nghệ An  129.086.473
MS: 2026.160 Chị Đặng Thị Thủy ở Nghệ An 3.502.000
MS: 2026.159 Em Hoàng Ngọc Hân ở Phú Thọ  4.855.000
MS: 2026.158 Bốn cháu bé mồi côi ở Quảng Trị 6.872.000
MS: 2026.157 Hai bé Ngọc Linh và Khánh Linh ở Hưng Yên 7.422.145
MS: 2026.155 Bà Bùi Thị Năm ở Quảng Trị  15.512.000
MS: 2026.154 Bà Đặng Thị Thu ở Tây Ninh  42.959.302
MS: 2026.150 Bà Trần Thị Bé Chính ở Đồng Tháp  42.850.044
MS: 2026.148 Mẹ con chị Phạm Thị Duyên ở Quảng Trị  3.036.000
MS: 2026.145 Em Vàng Việt Hùng ở Lai Châu 4.044.000
MS: 2026.144 Em Nông Quốc Khánh ở Tuyên Quang 5.480.000
MS: 2026.135 Chị Nguyễn Thị Linh ở Ninh Bình  2.000.000
MS: 2026.132 4 cháu bé mồ côi ở Quảng Trị 2.100.000
MS: 2026.129 Bà Ngô Thị Tần ở Nghệ An 1.960.000
MS: 2026.127 Bé Đinh Bảo Yến ở Quảng Trị 2.265.000
MS: 2026.126 Em Nguyễn Tuấn Huy ở Hà Tĩnh 1.745.000
MS: 2026.125 Em Nguyễn Hồ Ngọc Hân ở TP.HCM 10.410.000
MS: 2026.122 Em Quách Quang Liêm ở Bắc Ninh 2.550.000
MS: 2026.121 Chị Cao Thị Dung ở Nghệ An 1.780.000
MS: 2026.119 Bà Võ Thị Dần ở Hà Tĩnh  2.110.000
MS: 2026.118 Em Đỗ Tiến Lâm ở Phú Thọ 2.128.000
MS: 2026.116 Em Bùi Văn Đại ở Phú Thọ 4.860.000
MS: 2026.115 Anh Trần Văn Sơn ở Nghệ An  1.585.000
MS: 2026.114 Em Đặng Đăng Dương ở Thanh Hóa 1.300.000
MS: 2026.113 Em Vũ Trúc Quỳnh ở Ninh Bình 1.060.000
MS: 2026.110 Em Nguyễn Hoàng Anh ở TP.HCM 1.380.000
MS: 2026.109 Em Nguyễn Quang Huy ở Phú Thọ 3.123.500
MS: 2026.108 Bé Lã Đăng Khoa ở Ninh Bình 1.358.500
MS: 2026.107 Bé Hoàng Thảo My ở Tuyên Quang 1.560.000
MS: 2026.099 Bà Trần Thị Dĩnh ở TP Huế  1.160.000
MS: 2026.097 Chị Lò Thị Tương ở Điện Biên 4.610.000
MS: 2026.095 Chị Vũ Thị Thảo ở Ninh Bình 1.950.000
MS: 2026.093 Em Phạm Đức Hải ở Ninh Bình  2.000.000
MS: 2026.092 Bé Thào Thị Pháng ở Điện Biên 1.130.000
MS: 2026.091 Bé Y Vĩ Cil ở Đắk Lắk  8.250.000
MS: 2026.090 Anh Lê Văn Thức ở Quảng Trị  1.265.000
MS: 2026.086 Anh Doãn Anh Tú ở Phú Thọ 1.435.000
MS: 2026.085 Hai cháu Lò Mạnh Khang và Lò Gia Hưng ở Sơn La 1.450.000
MS: 2026.083 Em Nguyễn Thị Dung ở Nghệ An  1.365.000
MS: 2026.082 Bà Hồ Thị Định ở Nghệ An  1.015.000
MS: 2026.080 Em Vương Văn Ly ở Tuyên Quang 1.265.000
MS: 2026.079 Em Phạm Quang Khải ở Thanh Hóa 1.065.000
MS: 2026.075 Em Lo Thị Thủy Nga ở Nghệ An 2.516.258
MS: 2026.071 Em Nguyễn Đắc Chinh ở Ninh Bình 1.389.105
MS: 2026.068 Em Nông Hiếu Bảo Sơn ở Thái Nguyên 2.560.000
MS: 2026.059 Chị Hoàng Thị Thanh ở Quảng Trị 1.150.000
MS: 2026.057 Bà Phạm Thị Hồng Thủy ở Hà Tĩnh 1.710.000
MS: 2026.056 Bà Phạm Thị Luyến ở Lào Cai 1.816.572
MS: 2026.051 Em Hồ Thị Hường ở Nghệ An  1.350.000
MS: 2026.050 Ông Nguyễn Đình Sơn ở Nghệ An 1.800.000
MS: 2026.004 Chị Nguyễn Thị Sáu ở Đồng Nai  1.020.000
MS: 2025.119 Bé Nguyễn Hoàng Minh Nhi ở Bà Rịa Vũng Tàu 200.000
MS: 2025.332 Em Đỗ Thị Anh Thư ở TP.HCM  500.000
MS: 2025.350 Bà Vũ Thị Biên ở Nghệ An  1.500.000
MS: 2025.352 Bé Nguyễn Tuệ Nhi ở Lâm Đồng  500.000

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