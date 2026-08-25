Báo VietNamNet trao quà chương trình "Tri ân tháng Bảy" cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Lực Hành (tỉnh Tuyên Quang)

Ngoài các hoàn cảnh khó khăn, trong tháng 7/2026, Báo VietNamNet cũng đã trao 184 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng theo chương trình “Tri ân tháng Bảy” tại các xã: Lực Hành, Trung Hà và Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), tổng số tiền quà tặng là 324 triệu đồng.

Báo cũng phối hợp với đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã: Cồn Tiên, Kim Ngân và Bến Quan (tỉnh Quảng Trị), tổng trị giá 100 triệu đồng.

Trao tặng quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THPT Tĩnh Gia 1 (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá), tổng trị giá 30.000.000 đồng.

Cũng trong tháng 7/2026, Báo VietNamNet đã phối hợp với đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà ủng hộ 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong trận lũ quét xảy ra ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vừa qua với tổng số tiền 25.000.000 đồng.

Trong tháng 7, Báo cũng đã kết chuyển tiền 75.557.152 đồng của bạn đọc ủng hộ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Chương trình Xã hội - Từ thiện của Báo VietNamNet trong tháng 7/2026:

Mã số Người nhận Số tiền (đồng) MS: 2026.197 Hai em Thuận An và Linh Chi ở Hà Tĩnh 30.989.704 MS: 2026.196 Bà Cao Thị Minh ở Quảng Trị 275.579.420 MS: 2026.195 Em Nguyễn Ngọc Anh ở Hải Phòng 172.188.439 MS: 2026.193 Anh Hoàng Văn Khánh ở Lào Cai 127.261.998 MS: 2026.192 Em Đặng Tuấn Anh ở Ninh Bình 141.988.270 MS: 2026.191 Em Trần Minh Đức ở Nghệ An 1.082.368.249 MS: 2026.190 Em Chu Thúc Hưng ở Bắc Ninh 133.188.432 MS: 2026.189 Em Nguyễn Thị Ánh ở Thanh Hóa 38.657.868 MS: 2026.188 Em Mai Xuân Hiếu ở Thanh Hóa 69.040.063 MS: 2026.187 Bà Đinh Thị Thu ở Tuyên Quang 20.375.806 MS: 2026.186 Anh Trịnh Quốc Bảo ở Tuyên Quang 32.816.193 MS: 2026.184 Bà Đinh Thị Ngô ở Tuyên Quang 24.940.120 MS: 2026.183 Gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở Hà Nội 103.586.720 MS: 2026.182 Em Hà Quỳnh Như ở Tuyên Quang 66.401.925 MS: 2026.181 Chị em bà Bùi Thị Mỉm ở Phú Thọ 33.368.120 MS: 2026.179 Em Phạm Văn Dương ở Ninh Bình 74.888.961 MS: 2026.178 Anh Nguyễn Văn Tý ở Nghệ An 45.837.489 MS: 2026.177 Em Sùng A Gừ ở Lào Cai 115.453.803 MS: 2026.176 Chị Trần Thị Thu Hiền ở Quảng Trị 96.692.292 MS: 2026.175 Anh Lương Văn Viên ở Hưng Yên 43.929.435 MS: 2026.174 Anh Nguyễn Văn Hiên ở Phú Thọ 261.782.777 MS: 2026.173 Bé Tạ Thanh Vân ở Tuyên Quang 111.232.143 MS: 2026.172 Anh Vi Văn Chức ở Bắc Ninh 39.370.834 MS: 2026.171 Anh Dương Văn Huy ở Hải Phòng 254.963.166 MS: 2026.170 Em Xa Đức Hùng ở Phú Thọ 177.872.224 MS: 2026.169 Em Mò Văn Hoành ở Tuyên Quang 87.972.345 MS: 2026.168 Em Lò Quốc Đạt ở Lai Châu 90.519.398 MS: 2026.167 Chị Hoàng Thị Mừng ở Quảng Trị 43.526.791 MS: 2026.166 Bé Hoàng Nhật Khang ở Nghệ An 79.151.280 MS: 2026.165 Bé Tạ Anh Tú ở Bắc Ninh 55.545.750 MS: 2026.164 Chị Bùi Thị Mơ ở Ninh Bình 41.604.063 MS: 2026.163 Em Quàng Gia Huy ở Sơn La 31.634.649 MS: 2026.162 Chị Trương Thị Tình ở Nghệ An 129.086.473 MS: 2026.160 Chị Đặng Thị Thủy ở Nghệ An 3.502.000 MS: 2026.159 Em Hoàng Ngọc Hân ở Phú Thọ 4.855.000 MS: 2026.158 Bốn cháu bé mồi côi ở Quảng Trị 6.872.000 MS: 2026.157 Hai bé Ngọc Linh và Khánh Linh ở Hưng Yên 7.422.145 MS: 2026.155 Bà Bùi Thị Năm ở Quảng Trị 15.512.000 MS: 2026.154 Bà Đặng Thị Thu ở Tây Ninh 42.959.302 MS: 2026.150 Bà Trần Thị Bé Chính ở Đồng Tháp 42.850.044 MS: 2026.148 Mẹ con chị Phạm Thị Duyên ở Quảng Trị 3.036.000 MS: 2026.145 Em Vàng Việt Hùng ở Lai Châu 4.044.000 MS: 2026.144 Em Nông Quốc Khánh ở Tuyên Quang 5.480.000 MS: 2026.135 Chị Nguyễn Thị Linh ở Ninh Bình 2.000.000 MS: 2026.132 4 cháu bé mồ côi ở Quảng Trị 2.100.000 MS: 2026.129 Bà Ngô Thị Tần ở Nghệ An 1.960.000 MS: 2026.127 Bé Đinh Bảo Yến ở Quảng Trị 2.265.000 MS: 2026.126 Em Nguyễn Tuấn Huy ở Hà Tĩnh 1.745.000 MS: 2026.125 Em Nguyễn Hồ Ngọc Hân ở TP.HCM 10.410.000 MS: 2026.122 Em Quách Quang Liêm ở Bắc Ninh 2.550.000 MS: 2026.121 Chị Cao Thị Dung ở Nghệ An 1.780.000 MS: 2026.119 Bà Võ Thị Dần ở Hà Tĩnh 2.110.000 MS: 2026.118 Em Đỗ Tiến Lâm ở Phú Thọ 2.128.000 MS: 2026.116 Em Bùi Văn Đại ở Phú Thọ 4.860.000 MS: 2026.115 Anh Trần Văn Sơn ở Nghệ An 1.585.000 MS: 2026.114 Em Đặng Đăng Dương ở Thanh Hóa 1.300.000 MS: 2026.113 Em Vũ Trúc Quỳnh ở Ninh Bình 1.060.000 MS: 2026.110 Em Nguyễn Hoàng Anh ở TP.HCM 1.380.000 MS: 2026.109 Em Nguyễn Quang Huy ở Phú Thọ 3.123.500 MS: 2026.108 Bé Lã Đăng Khoa ở Ninh Bình 1.358.500 MS: 2026.107 Bé Hoàng Thảo My ở Tuyên Quang 1.560.000 MS: 2026.099 Bà Trần Thị Dĩnh ở TP Huế 1.160.000 MS: 2026.097 Chị Lò Thị Tương ở Điện Biên 4.610.000 MS: 2026.095 Chị Vũ Thị Thảo ở Ninh Bình 1.950.000 MS: 2026.093 Em Phạm Đức Hải ở Ninh Bình 2.000.000 MS: 2026.092 Bé Thào Thị Pháng ở Điện Biên 1.130.000 MS: 2026.091 Bé Y Vĩ Cil ở Đắk Lắk 8.250.000 MS: 2026.090 Anh Lê Văn Thức ở Quảng Trị 1.265.000 MS: 2026.086 Anh Doãn Anh Tú ở Phú Thọ 1.435.000 MS: 2026.085 Hai cháu Lò Mạnh Khang và Lò Gia Hưng ở Sơn La 1.450.000 MS: 2026.083 Em Nguyễn Thị Dung ở Nghệ An 1.365.000 MS: 2026.082 Bà Hồ Thị Định ở Nghệ An 1.015.000 MS: 2026.080 Em Vương Văn Ly ở Tuyên Quang 1.265.000 MS: 2026.079 Em Phạm Quang Khải ở Thanh Hóa 1.065.000 MS: 2026.075 Em Lo Thị Thủy Nga ở Nghệ An 2.516.258 MS: 2026.071 Em Nguyễn Đắc Chinh ở Ninh Bình 1.389.105 MS: 2026.068 Em Nông Hiếu Bảo Sơn ở Thái Nguyên 2.560.000 MS: 2026.059 Chị Hoàng Thị Thanh ở Quảng Trị 1.150.000 MS: 2026.057 Bà Phạm Thị Hồng Thủy ở Hà Tĩnh 1.710.000 MS: 2026.056 Bà Phạm Thị Luyến ở Lào Cai 1.816.572 MS: 2026.051 Em Hồ Thị Hường ở Nghệ An 1.350.000 MS: 2026.050 Ông Nguyễn Đình Sơn ở Nghệ An 1.800.000 MS: 2026.004 Chị Nguyễn Thị Sáu ở Đồng Nai 1.020.000 MS: 2025.119 Bé Nguyễn Hoàng Minh Nhi ở Bà Rịa Vũng Tàu 200.000 MS: 2025.332 Em Đỗ Thị Anh Thư ở TP.HCM 500.000 MS: 2025.350 Bà Vũ Thị Biên ở Nghệ An 1.500.000 MS: 2025.352 Bé Nguyễn Tuệ Nhi ở Lâm Đồng 500.000

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