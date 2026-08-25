Ngoài các hoàn cảnh khó khăn, trong tháng 7/2026, Báo VietNamNet cũng đã trao 184 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng theo chương trình “Tri ân tháng Bảy” tại các xã: Lực Hành, Trung Hà và Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), tổng số tiền quà tặng là 324 triệu đồng.
Báo cũng phối hợp với đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã: Cồn Tiên, Kim Ngân và Bến Quan (tỉnh Quảng Trị), tổng trị giá 100 triệu đồng.
Trao tặng quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THPT Tĩnh Gia 1 (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá), tổng trị giá 30.000.000 đồng.
Cũng trong tháng 7/2026, Báo VietNamNet đã phối hợp với đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà ủng hộ 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong trận lũ quét xảy ra ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vừa qua với tổng số tiền 25.000.000 đồng.
Trong tháng 7, Báo cũng đã kết chuyển tiền 75.557.152 đồng của bạn đọc ủng hộ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".
Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Chương trình Xã hội - Từ thiện của Báo VietNamNet trong tháng 7/2026:
|Mã số
|Người nhận
|Số tiền (đồng)
|MS: 2026.197
|Hai em Thuận An và Linh Chi ở Hà Tĩnh
|30.989.704
|MS: 2026.196
|Bà Cao Thị Minh ở Quảng Trị
|275.579.420
|MS: 2026.195
|Em Nguyễn Ngọc Anh ở Hải Phòng
|172.188.439
|MS: 2026.193
|Anh Hoàng Văn Khánh ở Lào Cai
|127.261.998
|MS: 2026.192
|Em Đặng Tuấn Anh ở Ninh Bình
|141.988.270
|MS: 2026.191
|Em Trần Minh Đức ở Nghệ An
|1.082.368.249
|MS: 2026.190
|Em Chu Thúc Hưng ở Bắc Ninh
|133.188.432
|MS: 2026.189
|Em Nguyễn Thị Ánh ở Thanh Hóa
|38.657.868
|MS: 2026.188
|Em Mai Xuân Hiếu ở Thanh Hóa
|69.040.063
|MS: 2026.187
|Bà Đinh Thị Thu ở Tuyên Quang
|20.375.806
|MS: 2026.186
|Anh Trịnh Quốc Bảo ở Tuyên Quang
|32.816.193
|MS: 2026.184
|Bà Đinh Thị Ngô ở Tuyên Quang
|24.940.120
|MS: 2026.183
|Gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở Hà Nội
|103.586.720
|MS: 2026.182
|Em Hà Quỳnh Như ở Tuyên Quang
|66.401.925
|MS: 2026.181
|Chị em bà Bùi Thị Mỉm ở Phú Thọ
|33.368.120
|MS: 2026.179
|Em Phạm Văn Dương ở Ninh Bình
|74.888.961
|MS: 2026.178
|Anh Nguyễn Văn Tý ở Nghệ An
|45.837.489
|MS: 2026.177
|Em Sùng A Gừ ở Lào Cai
|115.453.803
|MS: 2026.176
|Chị Trần Thị Thu Hiền ở Quảng Trị
|96.692.292
|MS: 2026.175
|Anh Lương Văn Viên ở Hưng Yên
|43.929.435
|MS: 2026.174
|Anh Nguyễn Văn Hiên ở Phú Thọ
|261.782.777
|MS: 2026.173
|Bé Tạ Thanh Vân ở Tuyên Quang
|111.232.143
|MS: 2026.172
|Anh Vi Văn Chức ở Bắc Ninh
|39.370.834
|MS: 2026.171
|Anh Dương Văn Huy ở Hải Phòng
|254.963.166
|MS: 2026.170
|Em Xa Đức Hùng ở Phú Thọ
|177.872.224
|MS: 2026.169
|Em Mò Văn Hoành ở Tuyên Quang
|87.972.345
|MS: 2026.168
|Em Lò Quốc Đạt ở Lai Châu
|90.519.398
|MS: 2026.167
|Chị Hoàng Thị Mừng ở Quảng Trị
|43.526.791
|MS: 2026.166
|Bé Hoàng Nhật Khang ở Nghệ An
|79.151.280
|MS: 2026.165
|Bé Tạ Anh Tú ở Bắc Ninh
|55.545.750
|MS: 2026.164
|Chị Bùi Thị Mơ ở Ninh Bình
|41.604.063
|MS: 2026.163
|Em Quàng Gia Huy ở Sơn La
|31.634.649
|MS: 2026.162
|Chị Trương Thị Tình ở Nghệ An
|129.086.473
|MS: 2026.160
|Chị Đặng Thị Thủy ở Nghệ An
|3.502.000
|MS: 2026.159
|Em Hoàng Ngọc Hân ở Phú Thọ
|4.855.000
|MS: 2026.158
|Bốn cháu bé mồi côi ở Quảng Trị
|6.872.000
|MS: 2026.157
|Hai bé Ngọc Linh và Khánh Linh ở Hưng Yên
|7.422.145
|MS: 2026.155
|Bà Bùi Thị Năm ở Quảng Trị
|15.512.000
|MS: 2026.154
|Bà Đặng Thị Thu ở Tây Ninh
|42.959.302
|MS: 2026.150
|Bà Trần Thị Bé Chính ở Đồng Tháp
|42.850.044
|MS: 2026.148
|Mẹ con chị Phạm Thị Duyên ở Quảng Trị
|3.036.000
|MS: 2026.145
|Em Vàng Việt Hùng ở Lai Châu
|4.044.000
|MS: 2026.144
|Em Nông Quốc Khánh ở Tuyên Quang
|5.480.000
|MS: 2026.135
|Chị Nguyễn Thị Linh ở Ninh Bình
|2.000.000
|MS: 2026.132
|4 cháu bé mồ côi ở Quảng Trị
|2.100.000
|MS: 2026.129
|Bà Ngô Thị Tần ở Nghệ An
|1.960.000
|MS: 2026.127
|Bé Đinh Bảo Yến ở Quảng Trị
|2.265.000
|MS: 2026.126
|Em Nguyễn Tuấn Huy ở Hà Tĩnh
|1.745.000
|MS: 2026.125
|Em Nguyễn Hồ Ngọc Hân ở TP.HCM
|10.410.000
|MS: 2026.122
|Em Quách Quang Liêm ở Bắc Ninh
|2.550.000
|MS: 2026.121
|Chị Cao Thị Dung ở Nghệ An
|1.780.000
|MS: 2026.119
|Bà Võ Thị Dần ở Hà Tĩnh
|2.110.000
|MS: 2026.118
|Em Đỗ Tiến Lâm ở Phú Thọ
|2.128.000
|MS: 2026.116
|Em Bùi Văn Đại ở Phú Thọ
|4.860.000
|MS: 2026.115
|Anh Trần Văn Sơn ở Nghệ An
|1.585.000
|MS: 2026.114
|Em Đặng Đăng Dương ở Thanh Hóa
|1.300.000
|MS: 2026.113
|Em Vũ Trúc Quỳnh ở Ninh Bình
|1.060.000
|MS: 2026.110
|Em Nguyễn Hoàng Anh ở TP.HCM
|1.380.000
|MS: 2026.109
|Em Nguyễn Quang Huy ở Phú Thọ
|3.123.500
|MS: 2026.108
|Bé Lã Đăng Khoa ở Ninh Bình
|1.358.500
|MS: 2026.107
|Bé Hoàng Thảo My ở Tuyên Quang
|1.560.000
|MS: 2026.099
|Bà Trần Thị Dĩnh ở TP Huế
|1.160.000
|MS: 2026.097
|Chị Lò Thị Tương ở Điện Biên
|4.610.000
|MS: 2026.095
|Chị Vũ Thị Thảo ở Ninh Bình
|1.950.000
|MS: 2026.093
|Em Phạm Đức Hải ở Ninh Bình
|2.000.000
|MS: 2026.092
|Bé Thào Thị Pháng ở Điện Biên
|1.130.000
|MS: 2026.091
|Bé Y Vĩ Cil ở Đắk Lắk
|8.250.000
|MS: 2026.090
|Anh Lê Văn Thức ở Quảng Trị
|1.265.000
|MS: 2026.086
|Anh Doãn Anh Tú ở Phú Thọ
|1.435.000
|MS: 2026.085
|Hai cháu Lò Mạnh Khang và Lò Gia Hưng ở Sơn La
|1.450.000
|MS: 2026.083
|Em Nguyễn Thị Dung ở Nghệ An
|1.365.000
|MS: 2026.082
|Bà Hồ Thị Định ở Nghệ An
|1.015.000
|MS: 2026.080
|Em Vương Văn Ly ở Tuyên Quang
|1.265.000
|MS: 2026.079
|Em Phạm Quang Khải ở Thanh Hóa
|1.065.000
|MS: 2026.075
|Em Lo Thị Thủy Nga ở Nghệ An
|2.516.258
|MS: 2026.071
|Em Nguyễn Đắc Chinh ở Ninh Bình
|1.389.105
|MS: 2026.068
|Em Nông Hiếu Bảo Sơn ở Thái Nguyên
|2.560.000
|MS: 2026.059
|Chị Hoàng Thị Thanh ở Quảng Trị
|1.150.000
|MS: 2026.057
|Bà Phạm Thị Hồng Thủy ở Hà Tĩnh
|1.710.000
|MS: 2026.056
|Bà Phạm Thị Luyến ở Lào Cai
|1.816.572
|MS: 2026.051
|Em Hồ Thị Hường ở Nghệ An
|1.350.000
|MS: 2026.050
|Ông Nguyễn Đình Sơn ở Nghệ An
|1.800.000
|MS: 2026.004
|Chị Nguyễn Thị Sáu ở Đồng Nai
|1.020.000
|MS: 2025.119
|Bé Nguyễn Hoàng Minh Nhi ở Bà Rịa Vũng Tàu
|200.000
|MS: 2025.332
|Em Đỗ Thị Anh Thư ở TP.HCM
|500.000
|MS: 2025.350
|Bà Vũ Thị Biên ở Nghệ An
|1.500.000
|MS: 2025.352
|Bé Nguyễn Tuệ Nhi ở Lâm Đồng
|500.000
Báo VietNamNet