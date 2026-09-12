Sau bài viết của Báo VietNamNet về cô giáo Hoàng Thị Hiền: “Cứu học sinh chạy ra đường, cô giáo mầm non bị xe tải cán phải cắt bỏ một chân”, câu chuyện về nữ giáo viên lao ra đường cứu bé trai 2 tuổi đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Từ Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã dành sự quan tâm, động viên, hỗ trợ cô Hiền.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet và ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức trao đợt 1 số tiền 652.280.227 đồng tới cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Thạch Thảo

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, chiều 28/8, tại điểm trường Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An), một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện cháu bé có nguy cơ gặp nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra cản. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới. Cháu bé may mắn an toàn, còn cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, PV Báo VietNamNet đã tìm hiểu, xác minh và đăng tải câu chuyện về nữ giáo viên trẻ, một mình nuôi hai con nhỏ, bị thương nặng khi cứu học sinh. Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của bạn đọc.

Chỉ sau 2 ngày bài viết được đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng hộ cô Hiền 652.280.227 đồng qua tài khoản tiếp nhận của Báo VietNamNet. Báo đã lập tức phối hợp Bệnh viện Việt Đức trao đợt 1 số tiền này cho nữ giáo viên.

Từ sự sẻ chia của bạn đọc trong những ngày đầu, sự hỗ trợ dành cho cô Hiền tiếp tục được nối dài, đến từ nhiều cơ quan, đơn vị và những người chưa từng gặp nữ giáo viên.

Tính đến nay, tổng số tiền bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ cô Hiền đã hơn 900 triệu đồng. Số tiền tiếp tục được bạn đọc gửi về sẽ được Báo VietNamNet trao tới cô Hiền trong các đợt tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đến Bệnh viện Việt Đức thăm và động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: CTV

Ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên cô Hiền và biểu dương hành động dũng cảm của nữ giáo viên.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng Bằng khen, ghi nhận hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh vì học sinh của cô Hiền.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao số tiền 2.002.269.556 đồng đến cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Tỉnh Nghệ An

Tại Nghệ An, lãnh đạo tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức đoàn ra Hà Nội thăm hỏi, động viên nữ giáo viên. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh gửi quà, lời thăm hỏi đến cô Hiền và gia đình.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết về hành động dũng cảm của cô giáo Hiền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động chương trình kêu gọi hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền. Tính đến ngày 11/9, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng với 8.936 lượt ủng hộ.

Sáng 12/9, Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến bệnh viện thăm cô giáo Hoàng Thị Hiền và trao số tiền 2.002.269.556 đồng do cộng đồng gửi về Ban Cứu trợ Tỉnh Nghệ An ủng hộ cô Hiền.

Cô Hiền xúc động đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm. Ảnh: Tỉnh Nghệ An

Bên cạnh đó, nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên cả nước cũng gửi tiền, quà trực tiếp hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Sự sẻ chia cũng lan rộng trong ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An. Nhiều giáo viên, ở các địa phương, đồng nghiệp của cô Hiền cùng các thế hệ nhà giáo đã chung tay hỗ trợ. Các tổ chức, hội cựu giáo chức vận động hội viên đóng góp, giúp nữ giáo viên có thêm điều kiện điều trị và ổn định cuộc sống sau tai nạn.

Nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cũng đến thăm hỏi, trao quà. Một đơn vị chuyên cung cấp chân tay giả cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả và đồng hành cùng cô Hiền trong quá trình phục hồi chức năng.

Với cô Hiền, sự hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực khi phía trước còn một chặng đường dài để thích nghi với cuộc sống sau khi phải cắt cụt cẳng chân phải.

Anh Hoàng Sỹ Thuần (anh trai cô Hiền), cho biết cuộc sống của gia đình bị đảo lộn sau tai nạn của em gái. Tuy nhiên, những ngày qua, gia đình nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ hàng nghìn tấm lòng trong và ngoài nước.

"Tôi rất xúc động và cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho em gái, cảm ơn Báo VietNamNet đã kịp thời đăng tải bài viết, kết nối và lan tỏa hành động đẹp của em gái trong những ngày đầu năm học mới.

Sau ca phẫu thuật, Hiền đã bị cắt bỏ chân phải, tôi chỉ biết động viên em cố gắng. Gia đình và mọi người sẽ mãi là đôi chân thứ hai để đi cùng em suốt chặng đường dài phía trước", anh Thuần nói.