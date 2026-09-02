Đầu tháng 8, gặp Dung trong căn nhà nhỏ bên sườn đồi ở xã Bình Minh (tỉnh Nghệ An), điều ấn tượng nhất ở Dung là em vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. Ít ai nghĩ rằng phía sau nụ cười của cô gái 20 tuổi là hành trình giành giật sự sống với căn bệnh ung thư xương, hành trình buộc em phải đánh đổi một phần cơ thể để được sống.

Dung luôn giữ nụ cười lạc quan sau hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư xương

Dung là con thứ ba trong gia đình thuần nông có 5 anh chị em. Năm 2024, sau khi tốt nghiệp THPT, em lên Hà Nội học ngoại ngữ để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, mong sớm có thể phụ giúp bố mẹ. Trong thời gian chờ kết quả, chân trái của em bất ngờ tê mỏi. Sau khi thăm khám tại Nghệ An và Hà Nội, Dung được chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn 2.

Mặc dù được điều trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, khối u tiếp tục phát triển, những cơn đau kéo dài và sức khỏe của Dung nhiều lần suy kiệt. Đến tháng 1/2026, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái để giữ lại mạng sống cho em.

“Em muốn cắt càng sớm càng tốt vì những cơn đau trước đó quá khủng khiếp. Nằm trên bàn mổ, em không thấy buồn", Dung bình thản kể.

Cô gái 20 tuổi mắc ung thư xương trở lại cuộc sống nhờ chiếc chân giả từ bạn đọc. Ảnh: NVCC

Ca phẫu thuật giúp em chấm dứt những cơn đau triền miên. Dung từng chia sẻ: “Em muốn có một chiếc chân giả để đỡ đần bố mẹ việc nhà, nhưng chi phí lắp chân giả lớn quá, nhà em không còn khả năng nữa”.

Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của em. Dung chính là nhân vật trong bài viết: “Bố bị ung thư máu, con gái ung thư xương ước được lắp chân giả để tiếp tục sống”. Sau khi bài báo được đăng tải, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ số tiền 83.813.849 đồng.

Từ sự sẻ chia ấy, Dung có điều kiện lắp chân giả, tập đi lại và dần tự chăm sóc bản thân, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ.

Nụ cười trở lại của cô gái tuổi đôi mươi

Dung hạnh phúc đón sinh nhật tuổi 20 bên gia đình và bạn bè. Ảnh: NVCC

Hoàn thành phác đồ điều trị, Dung trở về nhà, tái khám định kỳ mỗi tháng. Dù các bác sĩ cho biết nguy cơ tái phát vẫn còn do cơ thể không đáp ứng tốt với thuốc ngay từ đầu, em không còn để nỗi sợ chi phối cuộc sống.

“Em thấy mình như một con người khác. Mỗi ngày em đều cố gắng tập luyện để tự chăm sóc bản thân, sống như một người bình thường để bố mẹ yên lòng”, em chia sẻ.

Bệnh tật từng khiến Dung thay đổi. Từ một cô gái ít nói, em trở nên cáu gắt, dễ tủi thân vì không còn tự làm được nhiều việc và phải nhờ các em phụ giúp. Nhưng rồi em dần học cách chấp nhận, thích nghi với cuộc sống mới.

Những bức ảnh mà người bố lưu giữ khoảnh khắc Dung kiên cường vượt qua các đợt hoá trị kéo dài

“Có lúc em kiệt sức, chỉ muốn buông xuôi”, Dung nhớ lại những ngày điều trị.

Trong những ngày khó khăn ấy, người cha luôn động viên con gái: “Hãy sống chung với bệnh. Còn sống ngày nào thì sống thật ý nghĩa ngày đó”.

Ông Nguyễn Khắc Lý (53 tuổi), bố Dung, cũng từng mắc ung thư máu và trải qua nhiều đợt hóa trị. Sau thời gian điều trị, sức khỏe ông dần ổn định. Vì vậy, ông luôn ở bên động viên con gái trong quá trình chữa bệnh.

Sau những biến cố liên tiếp, Dung và bố luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau trong hành trình vượt qua bệnh tật

Mất đi một phần cơ thể, Dung từng tiếc nuối bởi những dự định tuổi trẻ và ước mơ sớm kiếm tiền phụ giúp gia đình còn dang dở. Nhưng hiện tại, em tập trung vào những gì mình vẫn có thể làm.

Cô gái 20 tuổi vẫn giữ nụ cười, từng bước thực hiện những dự định còn dang dở và tin rằng cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều điều đáng để cố gắng.