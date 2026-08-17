Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 78.519.434 đồng đến gia đình Huỳnh Ngọc Thuận (SN 1996, MS 2026.180), sống trong con hẻm số 10, đường Bình Hòa, thôn Phước Hạ (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Thuận là nhân vật trong bài viết: "Liệt tứ chi 12 năm, chàng trai chỉ mong có tiền chữa vết loét".

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 78.519.434 đồng do bạn đọc ủng hộ Huỳnh Ngọc Thuận. Ảnh: Minh Tuấn

Xúc động đón nhận món quà bạn đọc hỗ trợ, Ngọc Thuận nghẹn ngào chia sẻ: "Đây là món quà vô cùng quý giá đối với em và anh chị của em. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị, bà con đã thương và giúp đỡ em".

Anh trai của Ngọc Thuận là Huỳnh Quang Thuận bày tỏ lòng biết cảm ơn cho biết, gia đình sẽ dành dụm số tiền này để lo thuốc men, chi phí cho em trai. "Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, bạn đọc Báo VietNamNet đã yêu thương, giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn nhất", anh Quang Thuận nói.

Ngọc Thuận là con út trong gia đình có 7 anh em. Mẹ Thuận mất từ khi cậu mới 5 tuổi; cha cũng qua đời năm 2022, sau dịch Covid-19. Từ nhỏ, Thuận đã quen sống thiếu thốn, tự lập. Sau khi nghỉ học lớp 9, anh vào TPHCM làm phụ quán ăn để tự lo cho mình và giúp đỡ gia đình.

Năm 2014, trong lần về quê ở Khánh Hòa, Thuận bị ngã từ cây xoài, gãy 2 đốt sống cổ, tổn thương tủy nặng. Gia đình vay hơn 20 triệu đồng để phẫu thuật, nhưng sau đó, kinh tế kiệt quệ, Thuận phải nằm một chỗ, hoàn toàn dựa vào người thân.

Huỳnh Ngọc Thuận đã bị liệt 12 năm

Nằm suốt 12 năm, vùng lưng và chân của Thuận bị loét nặng, thường xuyên rỉ dịch, gây sốt, đau đớn và chi phí điều trị hàng tháng lên tới hàng chục triệu đồng.

Các anh chị em của Ngọc Thuận đều đã có gia đình riêng, hoàn cảnh cũng không dư giả nên chỉ thay phiên nhau chăm sóc em trai. Thi thoảng, gia đình được bà con lối xóm, tổ dân phố và các mạnh thường quân hỗ trợ gạo, mì tôm.

Anh Quang Thuận là người chăm sóc chính cho Ngọc Thuận. Hiện tại, Thuận nhận trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng, nhưng chỉ đủ phần nhỏ chi phí thuốc men. Gia đình, hàng xóm và các mạnh thường quân vẫn cố gắng hỗ trợ để giúp đỡ hai anh em Thuận vượt qua khó khăn.