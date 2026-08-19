Nhận món quà quý giá trên tay, chị Lường Thị Cánh (mẹ của Đức Hùng) xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo VietNamNet, các y bác sĩ và phòng Công tác xã hội ̣(Viện Bỏng Quốc gia) đã tận tình giúp đỡ lúc gia đình gặp hoạn nạn.

Em Xa Đức Hùng (11 tuổi ở xóm Nhạp, xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ) là nhân vật trong bài viết: "Tiếng kêu đau đớn của cậu bé 11 tuổi bị bỏng điện: 'Mẹ ơi, tay con đâu rồi?'".

Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Viện Bỏng Quốc gia) trao số tiền 175.792.224 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi tới em Xa Đức Hùng

Như Báo VietNamNet chia sẻ về hoàn cảnh của Hùng, đó là vào chiều 4/5/2026, trên đường đi học về, Hùng dừng lại xem các bạn câu cá bên suối thì bất ngờ bị tia lửa điện từ đường dây cao thế phóng xuống, truyền thẳng vào cơ thể Hùng.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, các bác sĩ xác định, Hùng bị bỏng nghiêm trọng. Để giữ lại tính mạng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cánh tay trái. Đồng thời trải qua 5 cuộc phẫu thuật và tiếp tục được theo dõi điều trị phục hồi.

Để xoay xở được 50 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí cho con, vợ chồng chị Lường Thị Cánh buộc phải bán mảnh ruộng nhỏ cùng những tài sản trong nhà, đồng thời vay mượn thêm từ anh em, họ hàng, làng xóm.

Ngoài ra, chi phí thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm cùng các vật tư y tế hỗ trợ để điều trị cho Hùng đến nay hết khoảng 30 triệu đồng, chưa tính chi phí sinh hoạt hàng ngày tại viện.

Sau khi hoàn cảnh của em Xa Đức Hùng được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Chị Cánh cho biết, sau một thời gian điều trị, tình trạng bỏng của Hùng đã dần ổn định. Hiện Hùng đang trong quá trình điều trị phục hồi. Khi sức khoẻ ổn định sẽ được chuyển lên khoa Phục hồi chức năng để tiếp tục điều trị.

"Số tiền bạn đọc giúp đỡ thật quý giá biết nhường nào, giúp con tôi có thêm điều kiện chữa trị. Gia đình tôi cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet đã hỗ trợ kịp thời lúc gia đình gặp hoạn nạn; cảm ơn các y, bác sĩ bệnh viện đã tận tình cứu chữa cho con. Sau khi sức khoẻ ổn định, chúng tôi sẽ lắp tay giả để con có thể đi học được như các bạn cùng trang lứa", chị Cánh xúc động bảy tỏ.