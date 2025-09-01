Em Thanh, trú tại thôn Làng Cống, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn, là nhân vật trong bài viết: “Xin hãy cứu bé gái người Nùng 12 tuổi mắc ung thư xương hàm hiếm gặp”.

Bạn đọc Báo VietNamNet đã giúp đỡ em Lý Mai Thanh số tiền 84.465.319 đồng, giúp em có thêm động lực tiếp tục điều trị.

Đầu tháng 4/2025, Thanh bất ngờ bị đau răng kéo dài, toàn bộ răng hàm trên lung lay. Chị Chu Thị Sỹ (mẹ Thanh) đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) thăm khám. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán Thanh bị áp xe răng và kê thuốc.

Tuy nhiên, sau 10 ngày điều trị không thuyên giảm, chị tiếp tục đưa con đi khám lại. Lần này, bác sĩ chích phần sưng ở hàm và phát hiện dấu hiệu bất thường, nên chỉ định chụp CT.

Kết quả cho thấy trong hàm của Thanh có một khối u. Nghiêm trọng hơn, khối u đã gây hoại tử toàn bộ xương hàm trên và xương gò má. Gia đình đưa Thanh về Hà Nội, vào Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương để tiếp tục điều trị.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định Thanh mắc ung thư xương hàm thể sarcoma.

Trải qua 3 đợt truyền hóa chất và 5 đợt xạ trị, bệnh tình của Thanh phần nào được kiểm soát. Những cơn đau vẫn hành hạ em nhưng đã thưa dần, khiến chị Sỹ nhen nhóm hy vọng.

Tuy nhiên, chi phí điều trị vượt quá 50 triệu đồng do nhiều loại thuốc không thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Với gia cảnh khó khăn, đây là số tiền quá lớn.

Từ ngày con mắc bệnh, chị Sỹ phải nghỉ việc công nhân để chăm sóc con. Một mình chồng lao động tự do, thu nhập bấp bênh, không đủ lo chi phí chữa trị.

Cảm thương hoàn cảnh, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ số tiền 84.465.319 đồng, giúp Thanh có thêm động lực tiếp tục điều trị. Số tiền này đã được Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Chị Chu Thị Sỹ xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm đã giang rộng vòng tay sẻ chia trong lúc gia đình khó khăn, hoạn nạn.